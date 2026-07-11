Dopadl by jako Escobar? Campaz se po MS nechce vrátit do Kolumbie, čelí výhrůžkám

„Žádný sportovec ani nikdo z jeho nejbližšího okolí by neměl být zastrašován za to, že reprezentuje svou zemi,“ uvedl kolumbijský svaz a obrátil se na policii, aby viníky našla.
„Součástí fotbalu jsou i těžké okamžiky. Moje Kolumbie, prosím, nikdy neztrácej respekt. Můžeme myslet jinak nebo cítit zlost, ale žádná vášeň neospravedlňuje nenávist a život ve strachu,“ reagoval na nenávistné vzkazy na sociálních sítích.
Campaz va a soñar con esto toda su vida... pic.twitter.com/rRDgEIxlLG— jordannCURCC (@jordanmerigo2) July 7, 2026
Poté, co úterní zápas se Švýcary byl dlouho bezbrankový, měl Campaz v prodloužení několik šancí, tu největší ve 115. minutě. Sám před brankářem ale zamířil nad. Kolumbie postup ztratila v penaltovém rozstřelu, v němž přitom Campaz nezaváhal.
Teď má ale strach. Oprávněně.
Před dvaatřiceti lety vypadla Kolumbie na šampionátu už ve skupině, přestože byla favoritem klidně na medailové umístění.
Po úvodní porážce 1:3 s Rumunskem vyhrožovali majitelé kolumbijských klubů, často tamní narkobaroni, trenérovi, aby nestavěl záložníka Gabriela Gómeze, jinak povraždí celé mužstvo. Obránce Luis Herrera dostal zprávu, že jeho bratr zemřel, údajně při autonehodě.
A když Kolumbijci padli i ve druhém utkání s Američany, byl v podstatě konec. A podepsal se pod něj vlastním gólem právě Escobar.
„Je to pro mě těžké. Nejen kvůli chybě, kterou jsem udělal,“ hlesl nešťastný obránce, jehož celý příběh zachytil před dvěma lety seriál Slavné fotografie.
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Nešťastná chyba, která ho stála život. Escobara kvůli vlastnímu gólu zavraždili
Bratr Santiago mu tehdy prý nabízel, aby zůstal v USA a s rodinou si užíval dovolenou v Miami. On však chtěl domů, nechtěl se skrývat před fanoušky.
O týden později seděl s přáteli v medellínském klubu El Indio, parta u vedlejšího stolu ho začala urážet a připomínat mu vlastní gól. Na parkovišti před barem došlo k další hádce, dva muži vytáhli zbraň. Po každém výstřelu údajně křičeli: „Gól! Gól! Gól!“
Escobara zasáhli šestkrát, po převozu do nemocnice zemřel.
Každý rok na něj lidé vzpomínají a v hledišti se objevují jeho fotografie. V roce 2002 byla v Medellínu odhalena socha k uctění jeho památky.
Dovolí nespoutaná Kolumbie další tragédii?