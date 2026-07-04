ONLINE: Kolumbie - Ghana 0:0, poslední osmifinálové utkání. Kdo postoupí?

Výjimečný zápas vyhlíží trenér Ghaňanů Carlos Queiroz, zkušený portugalský kouč v minulosti vedl Kolumbii. Afričané, v jejichž kádru figuruje plzeňský útočník Prince Adu, zkusí poprvé na světových šampionátech zdolat soupeře z Jižní Ameriky.
Kolumbie v posledním zápase skupiny K remizovala s Portugalskem bez branek, favorita nicméně přehrávala. Předtím zdolala DR Kongo 1:0 a Uzbekistán 3:1 a zvítězila i ve dvou přípravných duelech před šampionátem.
Ghana na závěr skupiny L podlehla Chorvatsku 1:2, po výhře 1:0 nad Panamou a bezbrankové remíze s Anglií ale coby třetí z osmičky nejlepších mužstev na třetích pozicích postoupila do vyřazovací fáze.
Týmy se potkají poprvé, jejich maximem na světových šampionátech je jedna účast ve čtvrtfinále. Kolumbijci si zahrají vyřazovací část počtvrté v historii, dosud si připsali jediné vítězství, v roce 2014 v osmifinále porazili Uruguay. Při své minulé účasti před osmi lety vypadli na penalty s Anglií.
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Ghaňané věří, že by jim mohla pomoci trenérova zkušenost s kolumbijským celkem. Třiasedmdesátiletý Queiroz vedl soupeřův tým od února 2019 do prosince 2020, kdy byl po debaklech 0:3 s Uruguayí a 1:6 v Ekvádoru v kvalifikaci odvolán. Zkušený kouč se účastní už šestého mistrovství světa.
Týmy z Jižní Ameriky dosud byly pro Ghanu prokletím, stopku jí vystavily při obou předchozích účastech ve vyřazovací fázi. Před 20 lety Afričané v osmifinále prohráli s Brazílií 0:3, o další čtyři roky později vypadli s Uruguayí na penalty, stejnému soupeři podlehli i ve skupinové části na minulém turnaji v Kataru.
Postupující se v osmifinále utká se Švýcarskem, které porazilo 2:0 Alžírsko.
C. Vargas - D. Muňoz, J. Lucumí, D. Sánchez, J. Mojica - J. Arias, J. Lerma, G. Puerta - J. Rodríguez, J. Córdoba, L. Díaz
L. Ati Zigi - M. Senaya, J. Opoku, D. Luckassen, G. Mensah, T. Partey - I. Williams, C. Yirenkyi, K. Sibo, A. Semenyo - J. Ayew
Y. Mina, D. Ospina, S. Arias, J. Quintero, J. Carrascal, R. Ríos, K. Castaño, J. Portilla, W. Ditta, A. Gómez, J. Campaz, L. Suárez, Á. Montero, C. Hernández, D. Machado
K. Sulemana, E. Owusu, A. Seidu, A. Fatawu, P. Adu, B. Rahman, J. Anang, A. Mumin, J. Adjetey, B. Asare, B. Thomas-Asante, E. Nuamah, C. Baah, A. Boakye