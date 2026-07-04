Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Kolumbie - Ghana 0:0, poslední osmifinálové utkání. Kdo postoupí?

Autor: ,
Sledujeme online   2:28aktualizováno  3:24

Mexická vlna kolumbijských fanoušků během zápasu s Demokratickou republikou Kongo. | foto: Reuters

Kolumbijští fotbalisté v utkání s Ghanou uzavírají úvodní kolo vyřazovací fáze mistrovství světa. Favoritem jsou Jihoameričané, kteří bez porážky překvapivě ovládli svou skupinu před Portugalskem. Utkání z amerického Kansas City sledujte v podrobné online reportáži od 3:30.

Výjimečný zápas vyhlíží trenér Ghaňanů Carlos Queiroz, zkušený portugalský kouč v minulosti vedl Kolumbii. Afričané, v jejichž kádru figuruje plzeňský útočník Prince Adu, zkusí poprvé na světových šampionátech zdolat soupeře z Jižní Ameriky.

Kolumbie v posledním zápase skupiny K remizovala s Portugalskem bez branek, favorita nicméně přehrávala. Předtím zdolala DR Kongo 1:0 a Uzbekistán 3:1 a zvítězila i ve dvou přípravných duelech před šampionátem.

Ghana na závěr skupiny L podlehla Chorvatsku 1:2, po výhře 1:0 nad Panamou a bezbrankové remíze s Anglií ale coby třetí z osmičky nejlepších mužstev na třetích pozicích postoupila do vyřazovací fáze.

Týmy se potkají poprvé, jejich maximem na světových šampionátech je jedna účast ve čtvrtfinále. Kolumbijci si zahrají vyřazovací část počtvrté v historii, dosud si připsali jediné vítězství, v roce 2014 v osmifinále porazili Uruguay. Při své minulé účasti před osmi lety vypadli na penalty s Anglií.

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Posune se zápas Mexika s Anglií? FIFA řeší bouřky

Ghaňané věří, že by jim mohla pomoci trenérova zkušenost s kolumbijským celkem. Třiasedmdesátiletý Queiroz vedl soupeřův tým od února 2019 do prosince 2020, kdy byl po debaklech 0:3 s Uruguayí a 1:6 v Ekvádoru v kvalifikaci odvolán. Zkušený kouč se účastní už šestého mistrovství světa.

Týmy z Jižní Ameriky dosud byly pro Ghanu prokletím, stopku jí vystavily při obou předchozích účastech ve vyřazovací fázi. Před 20 lety Afričané v osmifinále prohráli s Brazílií 0:3, o další čtyři roky později vypadli s Uruguayí na penalty, stejnému soupeři podlehli i ve skupinové části na minulém turnaji v Kataru.

Postupující se v osmifinále utká se Švýcarskem, které porazilo 2:0 Alžírsko.

MS ve fotbale 2026
4. 7. 2026 3:30
Kolumbie : Ghana
()
Sestavy:
C. Vargas - D. Muňoz, J. Lucumí, D. Sánchez, J. Mojica - J. Arias, J. Lerma, G. Puerta - J. Rodríguez, J. Córdoba, L. Díaz
Sestavy:
L. Ati Zigi - M. Senaya, J. Opoku, D. Luckassen, G. Mensah, T. Partey - I. Williams, C. Yirenkyi, K. Sibo, A. Semenyo - J. Ayew
Náhradníci:
Y. Mina, D. Ospina, S. Arias, J. Quintero, J. Carrascal, R. Ríos, K. Castaño, J. Portilla, W. Ditta, A. Gómez, J. Campaz, L. Suárez, Á. Montero, C. Hernández, D. Machado
Náhradníci:
K. Sulemana, E. Owusu, A. Seidu, A. Fatawu, P. Adu, B. Rahman, J. Anang, A. Mumin, J. Adjetey, B. Asare, B. Thomas-Asante, E. Nuamah, C. Baah, A. Boakye
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1/32 finále

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

1/32 finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Portugalsko
Španělsko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Švýcarsko
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Posune se zápas Mexika s Anglií? FIFA řeší bouřky

Sledujeme online
Výkop utkání mezi Mexikem a Ekvádorem zpozdila bouře

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

Nejdražší přestupy v lize: dva rekordy Slavie v řadě. Kdo se vyplatil nejméně?

Toumani Diakité a Ange N’Guessan

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou...

Argentina - Kapverdy 3:2 po prodl., nečekané drama, favorita zachránily rohy

Aktualizujeme
Lionel Messi oslavuje postup, Sidny Lopes Cabral naopak kouše vyřazení.

Fotbalisté Argentiny si pořádně oddychli, když sudí duel ukončil. Kapverdy odehrály životní utkání, dotáhly ho až do prodloužení, v němž se dokonce prosadily. Ani to jim však na senzační výhru...

4. července 2026,  aktualizováno  3:30

ONLINE: Kolumbie - Ghana 0:0, poslední osmifinálové utkání. Kdo postoupí?

Sledujeme online
Mexická vlna kolumbijských fanoušků během zápasu s Demokratickou republikou...

Kolumbijští fotbalisté v utkání s Ghanou uzavírají úvodní kolo vyřazovací fáze mistrovství světa. Favoritem jsou Jihoameričané, kteří bez porážky překvapivě ovládli svou skupinu před Portugalskem....

4. července 2026  2:28,  aktualizováno  3:24

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

3. července 2026  22:59,  aktualizováno  4. 7. 2:52

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se hraje 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

4. července 2026,  aktualizováno  2:50

Proč střídal brankáře? Vždyť chytal dobře, divili se experti. Austrálii risk nevyšel

Australské střídání brankářů. Mathew Ryan nahrazuje Patricka Beache před...

Dvanáct let nazpět podobný tah zkusili nizozemští fotbalisté, kteří ve čtvrtfinále mistrovství světa přetlačili na penalty Kostariku. Poté, co kouč Luis van Gaal před rozstřelem poslal do hry...

4. července 2026

Austrálie - Egypt 1:1, 2:4 na pen., africký tým v osmifinále. Soupeř střídal brankáře

Egyptští fotbalisté slaví postup do osmifinále mistrovství světa přes Austrálii.

Dva neproměněné pokutové kopy posílají australské fotbalisty domů. Na mistrovství světa končí po penaltovém rozstřelu s Egyptem po úvodní remíze 1:1 a bezgólovém prodloužení. Brzy v utkání vedl...

3. července 2026  22:53,  aktualizováno  23:15

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Posune se zápas Mexika s Anglií? FIFA řeší bouřky

Sledujeme online
Výkop utkání mezi Mexikem a Ekvádorem zpozdila bouře

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

3. července 2026  22:08

Fotbalové přestupy ONLINE: Ronalda bude v Saúdské Arábii trénovat Postecoglou

Sledujeme online
Trenér Nottinghamu Ange Postecoglou nebyl spokojený se hrou svému týmu v zápase...

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

3. července 2026  20:15

Nivaldo: My Kapverďané jsme Morabeza. I na Messiho půjdeme bez stresu

Premium
Kapverdský Nivaldo si zpracovává míč před Kataláncem Marcem Bartrou.

Teplická minulost, portugalské bydliště, kapverdské srdce. Africký ostrovní pidistát tančí a bývalý český ligista Nivaldo s ním. Reprezentace jeho rodné země píše na mistrovství světa fotbalovou...

3. července 2026

Jablonec v přípravě remizoval s Ústím. Na čtvrtý pokus vyhrál Zlín, porazil Trenčín

Daniel Šmiga byl první letní posilou Zlína, poprvé za něj 22letý útočník...

Fotbalisté Jablonce ve třetím přípravném utkání poprvé nezvítězili. Účastník 2. předkola Konferenční ligy remizoval s druholigovým Ústím nad Labem 1:1. Zlín porazil domácí Trenčín 3:1. Svěřenci...

3. července 2026  14:09,  aktualizováno  19:20

Klinsmann se na Strahově řešil, nakonec ale půjde reprezentace jinou cestou

Jurgen Klinsmann

Jeho jméno už se v souvislosti s českou fotbalovou reprezentací objevilo. Na podzim ale nakonec zkušený trenér Jürgen Klinsmann nepřišel a na lavičku poté usedl Miroslav Koubek. Po vypadnutí na...

3. července 2026  11:11,  aktualizováno  16:27

Rozhodnutí neakceptujeme. Majitel Dukly se obrátí na soud kvůli Artisu v lize

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly

Už dopředu avizoval, že s názorem Ligové fotbalové asociace nabídnout účast v první lize místo potrestané Karviné klubům z nižší soutěže nesouhlasí. Majitel pražské Dukly Matěj Turek po rozhodnutí...

3. července 2026  15:35,  aktualizováno  16:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.