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Jejich jména znají jen fajnšmekři či zapálení fotbaloví fandové. Mistrovství světa, které v Americe začne ve čtvrtek, je může pořádně zviditelnit. Prohlédněte si zástup nadějných mladíků a málo známých zahraničních reprezentantů, kteří by podle BBC mohli na šampionátu překvapit, či dokonce zazářit.
Autor: AP
Yan Diomande (19 let, útočník, Pobřeží slonoviny, Lipsko). I kdyby mu turnaj nevyšel, o křídelníka z Pobřeží slonoviny se strhne rvačka. Lipsko ho sice nechce po roce uvolnit, ale sotva by konkurovalo velkoklubům. Diomande přišel loni z Leganés za 20 milionů eur, asi půli miliardy korun. Po jedné sezoně v bundeslize, kdy dal dvanáct branek, zapsal devět asistencí a stal se nováčkem sezony, cena rapidně vzrostla, Lipsko si ho cení na 130 milionů eur. Je spojován se zájmem Liverpoolu, Manchesteru City, Realu Madrid, Paris St. Germain či Bayernu. Když minulý týden Pobřeží slonoviny vyhrálo přípravu ve Francii, byl Diomande v základní sestavě.
Autor: AP
Gilberto Mora (17 let, záložník, Mexiko, Tijuana). Nejmladší ze všech účastníků, nejmladší mexický reprezentant v historii, nejmladší střelec v mexické lize. Mexický Pedri i Mexická perla se mu přezdívá. Chtějí ho Real Madrid či Manchester City, jeho talent mohou poznat i Češi, kteří jednu z pořadatelských zemí vyzvou v třetím duelu skupiny A. V národním mužstvu debutoval v šestnácti, o rok později už má osm startů. Nastupuje na pozici ofenzivního záložníka či podhrotového hráče. Je na hraně základní sestavy, místo mu totiž může vzít Álvaro Fidalgo, španělský rodák, jenž se letos rozhodl reprezentovat Mexiko.
Autor: AP
Johan Manzambi (20 let, záložník, Švýcarsko, Freiburg). Jeho dětským idolem byl Manuel Neuer, a tak se i Manzambi, jenž vyrostl v akademii Servette Ženeva, chtěl stát brankářem. Byla by to škoda. V „malém“ Freiburgu má ve svém věku významnou roli, týmu pomohl do finále Evropské ligy, v němž byl nejlepším hráčem týmu. Nastupuje ve středu pole, skvěle drží míč. Jako záložník dal v uplynulé sezoně sedm branek. „Má obrovský hlad po gólech, takový jsem málokdy viděl,“ řekl švýcarský kouč Murat Yakin.
Autor: AP
Ricardo Pepi (23 let, útočník, USA, PSV Eindhoven). Americký rodák s mexickými kořeny od devatenácti působí v Evropě. Patřil Augsburgu, ale hostoval v Midtjyllandu a Groningenu. Poslední tři roky je v Eindhovenu, kde je brankářskou jedničkou Matěj Kovář. Pepi k titulu přispěl šestnácti brankami, v reprezentaci už odehrál 37 zápasů a dal třináct gólů. Při oslavách gólů si až na jedno oko zakrývá obličej, napodobuje tak postavu z japonského animovaného seriálu Naruto.
Autor: AP
Nico Paz (21 let, záložník, Argentina, Como). Je synem někdejšího argentinského reprezentanta Pabla Paze. Nico se narodil na Kanárských ostrovech, ale od žáků vyrůstal v akademii Realu Madrid, který ho po dovršení dorosteneckého věku pustil do Coma. Tam uchvátil, pomohl k postupu do první ligy a v uplynulé sezoně sehrál velkou roli v tažení za účastí v Lize mistrů. Má nejvíc driblingů v italské lize, dal třináct branek a zapsal osm asistencí. Levá noha, na dresu číslo deset, srovnání s krajanem Lionelem Messim se tak nevyhne. Real má právo zpětného odkupu ještě v příštím roce a to za částku 11 milionů eur.
Autor: AP
Džásim Jasín (20 let, křídlo, Maroko, Štrasburk). Než v lednu přestoupil z druholigového Dunkerque do Štrasburku, zajímala se o něj i Barcelona. Loni byl totiž stěžejní postavou marockých mistrů světa do dvaceti let. V áčkové reprezentaci je od letošního března. Jako levák hraje na pravém křídle, jeho styl je podobný Yamalovi z Barcelony, vyžívá se v soubojích jeden na jednoho.
Autor: Scott Coleman/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Lucas Herrington (18 let, stoper, Austrálie, Colorado Rapids). Letos v lednu opustil rodné Brisbane a vydal se do Spojených států. V dresu Colorada Rapids si v Major League Soccer vedl tak dobře, že se dostal i do australské nominace pro mistrovství světa.
Autor: Arturo Cordero / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Kerim Alajbegovič (18 let, křídlo, Bosna, Salcburk). Ve finále baráže o postup na mistrovství světa proti Itálii v rozstřelu proměnil klíčový pokutový kop. Pikantní je, že ještě nebyl na světě, když legendární útočník Edin Džeko debutoval v bosenské reprezentaci. A teď jsou z nich spoluhráči. Alajbegovič se narodil už v Kolíně nad Rýnem a fotbalově vyrůstal v sousedním Leverkusenu. Uplynulou sezonu strávil v Salcburku, kde dal z pozice křídla třináct branek a německý klub aktivoval klauzuli o zpětném odkupu.
Autor: Reuters
Can Uzun (20 let, ofenzivní záložník, Turecko, Frankfurt). V úvodních pěti kolech uplynulé sezony bundesligy dal pět branek a na tři přihrál. Pak ubral, trápila ho svalová zranění. V závěru sezony už byl zase v ráži a Turci doufají, že si formu udrží i pro šampionát. Jako rodák z Řezna mohl reprezentovat i Německo, ale vybral si zemi svých předků. V tureckém týmu debutoval v době, kdy hrál druhou ligu za Norimberk.
Autor: Reuters
Armando Gonzalez (23 let, útočník, Mexiko, Chivas de Guadalajara). Nepatří sice do základní sestavy, ale pokud dostane šanci z lavičky, musí obránci zpozornět. V uplynulé sezoně mexické ligy dal čtyřiadvacet gólů. Místním fanouškům v Guadalajaře připomíná svým stylem legendárního Javiera Hernándeze.
Autor: Alfredo ESTRELLA / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Ajjúb Buaddí (18 let, záložník, Maroko, Lille). Ještě v březnu jako kapitán vedl v kvalifikaci francouzskou jedenadvacítku, ale když neviděl šanci dostat se do áčka, rozhodl se reprezentovat Maroko. V jeho týmu debutoval koncem května. Spoluhráči mu přezdívají Einstein. Studuje matematiku a na hřišti i mimo něj vyhlíží na fotbalové poměry inteligentně. Dlouhodobě ho sleduje Arsenal, na specializovaném serveru transfermakt.de má hodnotu 50 milionů eur.
Autor: Alfredo ESTRELLA / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Husám Awár (27 let, záložník, Alžírsko, Al-Ittihad). Odchovanec Lyonu, za který nastupoval šest let a patřil k velmi žádaným hráčům. V létě 2023 jako volný hráč přestoupil do AS Řím, který ho před dvěma lety prodal za 10,5 milionu eur do Saúdské Arábie. Od Alžírska se čekají velké věci, experti se domnívají, že by mohlo napodobit jízdu Maroka z Kataru. A Awár by měl patřit k hráčům, kteří budou hodně vidět.
Autor: Reuters
Alessandro Circati (22 let, stoper, Austrálie, Parma). Po osmnáctiletém Herringtonovi další mladík na pozici stopera v týmu Austrálie. Circati se narodil v Itálii, ale jako kojenec se s rodiči přestěhoval na druhý konec planety. Když byl plnoletý, vrátil se do Parmy, kde se prosadil do prvního týmu, v uplynulé sezoně nastupoval pravidelně. V národním mužstvu občas nosí kapitánskou pásku. Jeho otec Gianfranco je bývalým profesionálním fotbalistou, ale nejdál to dotáhl do druhé italské ligy.
Autor: Kirby Lee-Imagn Images, Reuters
Ali Jasim (22 let, levé křídlo, Irák, Como). Už ve čtrnácti debutoval v irácké lize, o rok později v ní skóroval. Když se před dvěma lety stal nejlepším střelcem mistrovství Asie do 23 let, zaujal Como. Ale tam se zatím neprosadil, hostoval v nizozemském Almere a v minulé sezoně v Saúdské Arábii v klubu Al-Najma.
Autor: Reuters
Mohamed Amúra (26 let, útočník, Alžírsko, Wolfsburg). V africké kvalifikaci o postup na mistrovství světa dal deset branek, nikdo lepší nebyl. Známý egyptský útočník Mohamed Salah se trefil devětkrát. Na klubové scéně to však není ono, s Wolfsburgem sestoupil z bundesligy, ale jak oblékne reprezentační dres, je z něj mnohem nebezpečnější útočník.
Autor: Reuters
Luis Suarez (28 let, útočník, Kolumbie, Sporting Lisabon). Loni v září dal čtyři góly v jihoamerické kvalifikaci proti Venezuele (6:3). A tím v sobě probudil mimořádného kanonýra. V uplynulé sezoně dal za Sporting 37 gólů v padesáti zápasech portugalské ligy, poháru a Ligy mistrů. Vzpomněl si někdo na Estádio Alvalade na Viktora Gyokerese, jenž odešel do Arsenalu?
Autor: Reuters
Brian Gutierrez (22 let, záložník, Mexiko, Chivas de Guadalajara). Ještě loni nastoupil za Spojené státy ve dvou přípravných zápasech proti Venezuele a Kostarice. Rodnou zemi reprezentoval i ve všech mládežnických kategoriích. Ale když od trenéra Pochettina nedostal pořádnou šanci v dalším období, v listopadu se rozhodl pro zemi svých rodičů. USA opustil, od ledna hraje v Guadalajaře a v mexické sestavě má pevné místo.
Autor: AP
Bazoumana Touré (20 let, levé křídlo, Pobřeží slonoviny, Hoffenheim). Říkají mu Hurikán, protože na levém křídle vyvine obrovskou rychlost, že obránci nestíhají. I on má velký podíl na tom, že Hoffenheim v uplynulé sezoně už nehrál o záchranu, ale atakoval pozice pro účast v Lize mistrů (5 gólů a 12 asistencí), byť nakonec skončil těsně pod čarou a čeká ho Evropská liga. Otázkou je, jestli u toho Touré bude, údajně se o něj zajímají Manchester United a Newcastle.
Autor: FRANCK FIFE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Ibrahim Maza (20 let, záložník, Alžírsko, Leverkusen). Mazadona z Berlína, přezdívá se mu. Tvůrce hry, nesmírně šikovný záložník. V Leverkusenu, který patří mezi německou elitu, měl důležitou roli a byl oporou. Vychovala ho Hertha, v Berlíně se narodil a Německo reprezentoval až do kategorie do dvaceti let. Pak se rozhodl pro Alžírsko, ve svém věku už nasbíral šestnáct reprezentačních startů a dal dva góly.
Autor: AP
Luka Vuškovič (19 let, stoper, Chorvatsko, Tottenham). Loni v létě za něj Hajduk Split dostal 11 milionů eur, ale Tottenham ho obratem poslat hostovat do Hamburku. Ve svých osmnácti v týmu bundesligového nováčka naskočil do základní sestavy, z které už nevypadl. Jako stoper dal šest branek, pomohl k záchraně a jeho cena vzrostla na 60 milionů eur. V chorvatské reprezentaci debutoval loni v červnu v Osijeku při demolici Česka 5:1. Je synem někdejšího chorvatského reprezentanta Daniela Vuškoviče.
Autor: Antonio Ahel / ATA Images / Profimedia, Profimedia.cz