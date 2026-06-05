Víc než hodinu se národní tým v posledním testu před startem světového šampionátu trápil. Na krásném newyorském stadionu Sports Illustrated mu zatápěla zarputilá Guatemala, až šestadevadesátý tým žebříčku FIFA.
Její fanoušci před zápasem vytáhli pojízdné grily, na kterých pekli kukuřici a maso na špejli, kolemjdoucím prodávali repliky reprezentačních dresů, balili se do vlajek, mávali plyšovými opeřenci a zvesela se zdravili s hlídkujícími policisty. A jak pojali fandění ve zdánlivě obyčejném přáteláku? Tomu se říká fotbalový fanatismus. Jakmile začali na tribunách dupat a křičet nadšením při každém útoku, Češi ne a ne chytit rytmus.
Až pak kouč Miroslav Koubek poslal do hry šestici čerstvých náhradníků včetně dvoumetrového obra. A na trávník letěl pokyn: „Využívejte Chorase co nejvíc!“
Golemové, kteří přečuhují obránce o hlavu, jsou výjimkou. Leckdo je posměšně označuje za fotbalové retro, přitom jsou v zápasech situace, kdy by se šikli každému.