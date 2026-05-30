Kde sledovat MS ve fotbale 2026 v TV
- Zápasy mistrovství světa poběží na volně dostupných stanicích ČT sport a Nova Action. Na šampionátu se odehraje 104 duelů a všechny budou k dispozici v přímých přenosech.
- Na obou kanálech současně bude možné sledovat zápasy Česka, ostatní duely skupiny A, utkání o bronz i finále. Zbylé zápasy odvysílá každá stanice exkluzivně
České zápasy na MS ve fotbale v TV
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|pátek 12. 6., 4:00
|Jižní Korea – ČESKO
|ČT sport, Nova Action
|čtvrtek 18. 6., 18:00
|ČESKO – JAR
|ČT sport, Nova Action
|čtvrtek 25. 6., 3:00
|ČESKO – Mexiko
|ČT sport, Nova Action
Utkání MS ve fotbale 2026 na ČT sport
(Pozn.: JAR – Jižní Korea 25. června 3:00 se vysílá na ČT 2)
Základní skupiny
|Datum a čas
|Skupina
|Zápas
|11. června, 21:00
|A
|Mexiko – JAR
|12. června, 4:00
|A
|Jižní Korea – Česko
|13. června, 3:00
|D
|USA – Paraguay
|13. června, 21:00
|B
|Katar – Švýcarsko
|14. června, 00:00
|C
|Brazílie – Maroko
|14. června, 19:00
|E
|Německo – Curacao
|15. června, 21:00
|G
|Belgie – Egypt
|16. června, 00:00
|H
|Saúdská Arábie – Uruguay
|16. června, 3:00
|G
|Írán – Nový Zéland
|17. června, 00:00
|I
|Irák – Norsko
|17. června, 6:00
|J
|Rakousko – Jordánsko
|17. června, 19:00
|K
|Portugalsko – Kongo
|18. června, 1:00
|L
|Ghana – Panama
|18. června, 18:00
|A
|Česko – JAR
|19. června, 3:00
|A
|Mexiko – Jižní Korea
|19. června, 21:00
|D
|USA – Austrálie
|20. června, 2:30
|C
|Brazílie – Haiti
|20. června, 5:00
|D
|Turecko – Paraguay
|20. června, 19:00
|F
|Nizozemsko – Švédsko
|21. června, 2:00
|E
|Ekvádor – Curacao
|21. června, 6:00
|F
|Tunisko – Japonsko
|21. června, 21:00
|G
|Belgie – Írán
|22. června, 00:00
|H
|Uruguay – Kapverdy
|22. června, 23:00
|I
|Francie – Irák
|23. června, 5:00
|J
|Jordánsko – Alžírsko
|23. června, 22:00
|L
|Anglie – Ghana
|24. června, 21:00
|B
|Bosna a Hercegovina – Katar
|25. června, 00:00
|C
|Maroko – Haiti
|25. června, 3:00
|A
|Česko – Mexiko
|25. června, 22:00
|E
|Curacao – Pobřeží slonoviny
|26. června, 1:00
|F
|Tunisko – Nizozemsko
|26. června, 4:00
|D
|Paraguay – Austrálie
|26. června, 21:00
|I
|Norsko – Francie
|27. června, 2:00
|H
|Uruguay – Španělsko
|27. června, 5:00
|G
|Egypt – Írán
|27. června, 23:00
|L
|Chorvatsko – Ghana
|28. června, 1:30
|K
|Kongo – Uzbekistán
|28. června, 4:00
|J
|Jordánsko – Argentina
Play off
|Datum a čas
|Fáze
|29. června, 22:30
|1. kolo play off
|30. června, 3:00
|1. kolo play off
|30. června, 19:00
|1. kolo play off
|1. července, 18:00
|1. kolo play off
|2. července, 21:00
|1. kolo play off
|3. července, 1:00
|1. kolo play off
|3. července, 5:00
|1. kolo play off
|4. července, 00:00
|1. kolo play off
|4. července, 19:00
|Osmifinále
|5. července, 22:00
|Osmifinále
|7. července, 2:00
|Osmifinále
|7. července, 22:00
|Osmifinále
|9. července, 22:00
|Čtvrtfinále
|12. července, 3:00
|Čtvrtfinále
|15. července, 21:00
|Semifinále
|18. července, 23:00
|Zápas o 3. místo
|19. července, 21:00
|Finále
Utkání MS ve fotbale 2026 na Nova Action
Základní skupiny
|Datum a čas
|Skupina
|Zápas
|11. června, 21:00
|A
|Mexiko – JAR
|12. června, 4:00
|A
|Jižní Korea – Česko
|12. června, 21:00
|B
|Kanada – Bosna a Hercegovina
|14. června, 3:00
|C
|Haiti – Skotsko
|14. června, 6:00
|D
|Austrálie – Turecko
|14. června, 22:00
|F
|Nizozemsko – Japonsko
|15. června, 1:00
|E
|Pobřeží slonoviny – Ekvádor
|15. června, 4:00
|F
|Švédsko – Tunisko
|15. června, 18:00
|H
|Španělsko – Kapverdy
|16. června, 21:00
|I
|Francie – Senegal
|17. června, 3:00
|J
|Argentina – Alžírsko
|17. června, 22:00
|L
|Anglie – Chorvatsko
|18. června, 4:00
|K
|Uzbekistán – Kolumbie
|18. června, 18:00
|A
|Česko – JAR
|18. června, 21:00
|B
|Švýcarsko – Bosna a Hercegovina
|19. června, 00:00
|B
|Kanada – Katar
|19. června, 3:00
|A
|Mexiko – Jižní Korea
|20. června, 00:00
|C
|Skotsko – Maroko
|20. června, 22:00
|E
|Německo – Pobřeží slonoviny
|21. června, 18:00
|H
|Španělsko – Saúdská Arábie
|22. června, 3:00
|G
|Nový Zéland – Egypt
|22. června, 19:00
|L
|Argentina – Rakousko
|23. června, 2:00
|I
|Norsko – Senegal
|23. června, 19:00
|K
|Portugalsko – Uzbekistán
|24. června, 1:00
|L
|Panama – Chorvatsko
|24. června, 4:00
|K
|Kolumbie – Kongo
|24. června, 21:00
|B
|Švýcarsko – Kanada
|25. června, 00:00
|C
|Skotsko – Brazílie
|25. června, 3:00
|A
|Česko – Mexiko
|25. června, 22:00
|E
|Ekvádor – Německo
|26. června, 1:00
|F
|Japonsko – Švédsko
|26. června, 4:00
|D
|Turecko – USA
|26. června, 21:00
|I
|Senegal – Irák
|27. června, 2:00
|H
|Kapverdy – Saúdská Arábie
|27. června, 5:00
|G
|Nový Zéland – Belgie
|27. června, 23:00
|L
|Panama – Anglie
|28. června, 1:30
|K
|Kolumbie – Portugalsko
|28. června, 4:00
|J
|Alžírsko – Rakousko
Play off
|Datum a čas
|Fáze
|28. června, 21:00
|1. kolo play off
|29. června, 19:00
|1. kolo play off
|30. června, 23:00
|1. kolo play off
|1. července, 3:00
|1. kolo play off
|1. července, 22:00
|1. kolo play off
|2. července, 2:00
|1. kolo play off
|3. července, 20:00
|1. kolo play off
|4. července, 3:30
|1. kolo play off
|4. července, 23:00
|Osmifinále
|6. července, 2:00
|Osmifinále
|6. července, 21:00
|Osmifinále
|7. července, 18:00
|Osmifinále
|10. července, 21:00
|Čtvrtfinále
|11. července, 23:00
|Čtvrtfinále
|14. července, 21:00
|Semifinále
|18. července, 23:00
|Zápas o 3. místo
|19. července, 21:00
|Finále