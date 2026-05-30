MS ve fotbale v TV: kde sledovat šampionát v USA, Kanadě a Mexiku

Velký fotbalový festival se kvapem blíží. Mistrovství světa v roce 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko. Představí se na něm i Česká reprezentace. V našem přehledu najdete informace o tom, kde můžete zápasy sledovat.

Kde sledovat MS ve fotbale 2026 v TV

  • Zápasy mistrovství světa poběží na volně dostupných stanicích ČT sport a Nova Action. Na šampionátu se odehraje 104 duelů a všechny budou k dispozici v přímých přenosech.
  • Na obou kanálech současně bude možné sledovat zápasy Česka, ostatní duely skupiny A, utkání o bronz i finále. Zbylé zápasy odvysílá každá stanice exkluzivně

České zápasy na MS ve fotbale v TV

DatumZápasPřímý přenos
pátek 12. 6., 4:00Jižní Korea – ČESKOČT sport, Nova Action
čtvrtek 18. 6., 18:00ČESKO – JARČT sport, Nova Action
čtvrtek 25. 6., 3:00ČESKO – MexikoČT sport, Nova Action

Utkání MS ve fotbale 2026 na ČT sport

(Pozn.: JAR – Jižní Korea 25. června 3:00 se vysílá na ČT 2)

Základní skupiny

Datum a časSkupinaZápas
11. června, 21:00AMexiko – JAR
12. června, 4:00AJižní Korea – Česko
13. června, 3:00DUSA – Paraguay
13. června, 21:00BKatar – Švýcarsko
14. června, 00:00CBrazílie – Maroko
14. června, 19:00ENěmecko – Curacao
15. června, 21:00GBelgie – Egypt
16. června, 00:00HSaúdská Arábie – Uruguay
16. června, 3:00GÍrán – Nový Zéland
17. června, 00:00IIrák – Norsko
17. června, 6:00JRakousko – Jordánsko
17. června, 19:00KPortugalsko – Kongo
18. června, 1:00LGhana – Panama
18. června, 18:00AČesko – JAR
19. června, 3:00AMexiko – Jižní Korea
19. června, 21:00DUSA – Austrálie
20. června, 2:30CBrazílie – Haiti
20. června, 5:00DTurecko – Paraguay
20. června, 19:00FNizozemsko – Švédsko
21. června, 2:00EEkvádor – Curacao
21. června, 6:00FTunisko – Japonsko
21. června, 21:00GBelgie – Írán
22. června, 00:00HUruguay – Kapverdy
22. června, 23:00IFrancie – Irák
23. června, 5:00JJordánsko – Alžírsko
23. června, 22:00LAnglie – Ghana
24. června, 21:00BBosna a Hercegovina – Katar
25. června, 00:00CMaroko – Haiti
25. června, 3:00AČesko – Mexiko
25. června, 22:00ECuracao – Pobřeží slonoviny
26. června, 1:00FTunisko – Nizozemsko
26. června, 4:00DParaguay – Austrálie
26. června, 21:00INorsko – Francie
27. června, 2:00HUruguay – Španělsko
27. června, 5:00GEgypt – Írán
27. června, 23:00LChorvatsko – Ghana
28. června, 1:30KKongo – Uzbekistán
28. června, 4:00JJordánsko – Argentina

Play off

Datum a časFáze
29. června, 22:301. kolo play off
30. června, 3:001. kolo play off
30. června, 19:001. kolo play off
1. července, 18:001. kolo play off
2. července, 21:001. kolo play off
3. července, 1:001. kolo play off
3. července, 5:001. kolo play off
4. července, 00:001. kolo play off
4. července, 19:00Osmifinále
5. července, 22:00Osmifinále
7. července, 2:00Osmifinále
7. července, 22:00Osmifinále
9. července, 22:00Čtvrtfinále
12. července, 3:00Čtvrtfinále
15. července, 21:00Semifinále
18. července, 23:00Zápas o 3. místo
19. července, 21:00Finále

Utkání MS ve fotbale 2026 na Nova Action

Základní skupiny

Datum a časSkupinaZápas
11. června, 21:00AMexiko – JAR
12. června, 4:00AJižní Korea – Česko
12. června, 21:00BKanada – Bosna a Hercegovina
14. června, 3:00CHaiti – Skotsko
14. června, 6:00DAustrálie – Turecko
14. června, 22:00FNizozemsko – Japonsko
15. června, 1:00EPobřeží slonoviny – Ekvádor
15. června, 4:00FŠvédsko – Tunisko
15. června, 18:00HŠpanělsko – Kapverdy
16. června, 21:00IFrancie – Senegal
17. června, 3:00JArgentina – Alžírsko
17. června, 22:00LAnglie – Chorvatsko
18. června, 4:00KUzbekistán – Kolumbie
18. června, 18:00AČesko – JAR
18. června, 21:00BŠvýcarsko – Bosna a Hercegovina
19. června, 00:00BKanada – Katar
19. června, 3:00AMexiko – Jižní Korea
20. června, 00:00CSkotsko – Maroko
20. června, 22:00ENěmecko – Pobřeží slonoviny
21. června, 18:00HŠpanělsko – Saúdská Arábie
22. června, 3:00GNový Zéland – Egypt
22. června, 19:00LArgentina – Rakousko
23. června, 2:00INorsko – Senegal
23. června, 19:00KPortugalsko – Uzbekistán
24. června, 1:00LPanama – Chorvatsko
24. června, 4:00KKolumbie – Kongo
24. června, 21:00BŠvýcarsko – Kanada
25. června, 00:00CSkotsko – Brazílie
25. června, 3:00AČesko – Mexiko
25. června, 22:00EEkvádor – Německo
26. června, 1:00FJaponsko – Švédsko
26. června, 4:00DTurecko – USA
26. června, 21:00ISenegal – Irák
27. června, 2:00HKapverdy – Saúdská Arábie
27. června, 5:00GNový Zéland – Belgie
27. června, 23:00LPanama – Anglie
28. června, 1:30KKolumbie – Portugalsko
28. června, 4:00JAlžírsko – Rakousko

Play off

Datum a časFáze
28. června, 21:001. kolo play off
29. června, 19:001. kolo play off
30. června, 23:001. kolo play off
1. července, 3:001. kolo play off
1. července, 22:001. kolo play off
2. července, 2:001. kolo play off
3. července, 20:001. kolo play off
4. července, 3:301. kolo play off
4. července, 23:00Osmifinále
6. července, 2:00Osmifinále
6. července, 21:00Osmifinále
7. července, 18:00Osmifinále
10. července, 21:00Čtvrtfinále
11. července, 23:00Čtvrtfinále
14. července, 21:00Semifinále
18. července, 23:00Zápas o 3. místo
19. července, 21:00Finále
Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

KVÍZ: Střílel pořád, gól nedal. Co vám utkvělo z fotbalové sezony?

Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii.

Fotbalová liga je u konce. Ideální čas prověřit, co o uplynulé sezoně víte. Nebude to jednoduché, protože jsme z oficiálních statistik vybrali i perličky, které nemusí být na první pohled zcela...

