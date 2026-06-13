ONLINE: Katar - Švýcarsko, předchozí hostitel v akci. Favoritem jsou Evropané

Katar se na světovém jevišti představuje podruhé. Posledně si místo zajistil automaticky díky pořadatelství, tentokrát už řádně prošel asijskou kvalifikací.
Na domácím mistrovství vypadl ve skupině poté, co prohrál všechny tři zápasy. S Ekvádorem, Senegalem i Nizozemskem.
Na úvod turnaje ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku jde i se známým španělským trenérem Julenem Lopeteguim proti Švýcarsku, které na MS postoupilo do osmifinále třikrát v řadě.
Evropané jsou jasným favoritem, v kvalifikaci neprohráli jediné utkání a ovládli skupinu před Kosovem, Slovinskem i Švédskem. Přesto jediný vzájemný zápas, který obě země sehrály v přípravě v roce 2018, skončil katarským triumfem 1:0.
M. Abú Nadá - A. Al-Alawí, P. Miguel, B. Chúchí, H. Ahmad - D. Džábir, A. Madibú, Í. Láj - Edmilson Junior, J. Abdur Razak, A. Afíf
G. Kobel - D. Zakaria, M. Akanji, N. Elvedi - M. Aebischer, R. Freuler, G. Xhaka, R. Rodríguez - D. Ndoye, R. Vargas, B. Embolo
A. Fasí, K. Búdiaf, A. Alí, M. Muntarí, A. Alaaldín, H. Hajdus, M. Baršim, A. Hátim, L. Mendes, S. Zakarjá, S. Al-Burajkí, A. Al-Husajn, M. Manáí, A. Džánahí, T. Džamšíd
S. Widmer, Y. Mvogo, C. Itten, E. Cömert, D. Sow, C. Fassnacht, N. Okafor, A. Jashari, Z. Amdouni, F. Rieder, A. Amenda, M. Muheim, M. Keller, J. Manzambi, L. Jaquez