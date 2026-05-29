„Kvalita turnaje jde navýšením počtu týmů dolů. Mně se to nelíbí,“ má jasno legendární záložník.
Tři ze čtyř semifinalistů prý budou z Evropy. Muž, který z českých fotbalistů posbíral druhý nejvyšší počet reprezentačních startů, čeká evropskou dominanci a věří i v úspěch Čechů. „Jsem přesvědčený, že ze skupiny postoupíme,“ odhaduje 54letý bývalý záložník v rozhovoru pro iDNES Premium.
Stejně jako fotbalisté se už chystá do Mexika také on. Televizní fanoušky turnajem provede jako spolukomentátor a expert ve studiu.
Historie se neptá na cestu. Kluci byli v baráži jednotní, vydřeli to a soudržnost je třeba přenést i na mistrovství světa.