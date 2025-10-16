A to ještě nejsou obsazená všechna místa.
Může se tak například stát, že se na světový šampionát poprvé podívá i Curacao, ostrov ležící v jižní části Karibského moře, na němž aktuálně žije necelých dvě stě tisíc lidí a s velkou pravděpodobností ho čeká minimálně mezikontinentální baráž.
Jen o kousek pak nejspíš účast v baráži unikne padesátitisícovým Faerským ostrovům, které v neděli senzačně porazily českou reprezentaci. Kdyby se tenhle trpaslík dostal na šampionát, to by byla teprve věc!
A také s přehledem nový rekord. V úvodu zmíněné Kapverdy jsou totiž co do počtu obyvatel druhou nejmenší zemí, která si zahraje mistrovství světa. Prvenství drží od roku 2018 fenomén z Islandu (400 tisíc obyvatel).
Ale teď zpátky ke Kapverdám neboli Modrým žralokům, jak se jim přezdívá.
Prvenství ve skupině si zajistily na úkor mnohonásobně většího Kamerunu, jenž od roku 1990 chyběl pouze na dvou šampionátech. Probíhající kvalifikace mu ale nevyšla a bude spoléhat na baráž. Třeba v září senzačně prohrál právě s Kapverdami a ty se rázem dostaly do situace, že potřebovaly v pondělí porazit Svazijsko, aby mohly slavit.
Hračka, že? Ne tak docela. Nervózní zápas nakonec zlomily až dvě slepené branky v úvodu druhé půle. Třetí přidal v závěru obránce Stopira, jenž mimochodem před dvěma lety ukončil reprezentační kariéru, ale vrátil se, aby své zemi pomohl.
Stáhl ze sebe dres a běžel k fanouškům, načež se okolo něj seběhla většina týmu – náhradníci už na sobě měli dresy s nápisem „World Cup 2026“, které na sebe navlékli v průběhu druhé půle. Po druhém gólu začali oslavovat i fanoušci a po každé přihrávce znělo narvaným patnáctitisícovým stadionem vítězoslavné zahučení.
Když rozhodčí ukončil zápas, euforie propukla naplno.
„V tuhle chvíli vám ani nedokážu popsat, jak se cítím,“ soukal ze sebe dojatý krajní bek Moreira.
„Tohle je ta nejlepší věc, která se v historii Kapverd stala. Nejenom z hlediska sportu, ale celkově,“ zdůrazňoval tamním novinářům jeden z fanoušků.
Ale pozor, rozhodně to není dílo náhody.
Naopak, Kapverdy v poslední době změnily svůj přístup ke skládání národního týmu a naplno využívají toho, že fotbalistů s kapverdskými kořeny žije v zahraničí mnohem víc než v samotných Kapverdách, což je důsledek masové emigrace zejména v minulém století. Souostroví totiž získalo nezávislost na Portugalsku až v roce 1975.
Proto když se podíváte na soupisku Kapverd před posledním srazem, najdete tam fotbalisty, kteří se narodili anebo hrají ve 14 různých zemích – od Spojených států amerických, přes Irsko, Bulharsko, až po Kypr či Izrael.
Například stoper Lopes kdysi vyprávěl, kterak ho reprezentace oslovila v roce 2019 prostřednictvím sociálně sítě LinkedIn. „Myslel jsem, že je to jenom spam,“ smál se třiatřicetiletý borec, jenž žije v Irsku, ale jeho otec pochází právě z Kapverd.
„Hodně jsme se proměnili. Náš výběr do 17 let si vede dobře, daří se i ženskému týmu. Máme jasnou herní filosofii. V blízké době chceme začít lákat hráče v ještě útlejším věku. Každý teď chce hrát za Kapverdy,“ vyprávěl v rozhovoru pro server The Athletic technický ředitel Rui Costa – nikoli však ten slavný Portugalec, jedná se o pouhou shodu jmen.
Díky zlepšujícím se výsledkům rázem dostávají Kapverdy od FIFA i více peněz, které pak investují do infrastruktury. Kvalifikovaly se na poslední dvě edice Afrického poháru národů, a na tom posledním dokonce dokráčely až do čtvrtfinále.
A byť na blížícím se turnaji v Maroku, jenž se uskuteční od prosince do ledna, budou chybět, mrzet je to příliš nemusí.
Vynahradí si to totiž v létě.