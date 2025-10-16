Hráče lákaly přes LinkedIn. Půlmilionové Kapverdy šokovaly a představí se na MS

Autor:
  15:39
Pokud byste hledali největší výhodu rozšíření fotbalového mistrovství světa na osmačtyřicet týmů, bude to právě větší šance pro outsidery, s níž se úzce pojí prostor pro vznik podobně senzačních příběhů. Jordánsko, Uzbekistán a naposledy v pondělí Kapverdy, půlmilionové souostroví západně od Afriky. Všechny tři země si příští rok na závěrečném turnaji odbydou premiéru.
Fanoušci Kapverd oslavují historicky první postup na mistrovství světa.

Fanoušci Kapverd oslavují historicky první postup na mistrovství světa. | foto: AP

Fanoušci Kapverd oslavují historicky první postup na mistrovství světa.
Fanoušci Kapverd oslavují historicky první postup na mistrovství světa.
Reprezentanti Kapverd oslavují historicky první postup na mistrovství světa.
Fanoušci Kapverd oslavují historicky první postup na mistrovství světa.
6 fotografií

A to ještě nejsou obsazená všechna místa.

Může se tak například stát, že se na světový šampionát poprvé podívá i Curacao, ostrov ležící v jižní části Karibského moře, na němž aktuálně žije necelých dvě stě tisíc lidí a s velkou pravděpodobností ho čeká minimálně mezikontinentální baráž.

Jen o kousek pak nejspíš účast v baráži unikne padesátitisícovým Faerským ostrovům, které v neděli senzačně porazily českou reprezentaci. Kdyby se tenhle trpaslík dostal na šampionát, to by byla teprve věc!

Ovčí ostrovy, past na favority. Jak to dělají? Každý sedmý Faeřan má registračku

A také s přehledem nový rekord. V úvodu zmíněné Kapverdy jsou totiž co do počtu obyvatel druhou nejmenší zemí, která si zahraje mistrovství světa. Prvenství drží od roku 2018 fenomén z Islandu (400 tisíc obyvatel).

Ale teď zpátky ke Kapverdám neboli Modrým žralokům, jak se jim přezdívá.

Prvenství ve skupině si zajistily na úkor mnohonásobně většího Kamerunu, jenž od roku 1990 chyběl pouze na dvou šampionátech. Probíhající kvalifikace mu ale nevyšla a bude spoléhat na baráž. Třeba v září senzačně prohrál právě s Kapverdami a ty se rázem dostaly do situace, že potřebovaly v pondělí porazit Svazijsko, aby mohly slavit.

Hračka, že? Ne tak docela. Nervózní zápas nakonec zlomily až dvě slepené branky v úvodu druhé půle. Třetí přidal v závěru obránce Stopira, jenž mimochodem před dvěma lety ukončil reprezentační kariéru, ale vrátil se, aby své zemi pomohl.

Reprezentanti Kapverd oslavují historicky první postup na mistrovství světa.

Stáhl ze sebe dres a běžel k fanouškům, načež se okolo něj seběhla většina týmu – náhradníci už na sobě měli dresy s nápisem „World Cup 2026“, které na sebe navlékli v průběhu druhé půle. Po druhém gólu začali oslavovat i fanoušci a po každé přihrávce znělo narvaným patnáctitisícovým stadionem vítězoslavné zahučení.

Když rozhodčí ukončil zápas, euforie propukla naplno.

„V tuhle chvíli vám ani nedokážu popsat, jak se cítím,“ soukal ze sebe dojatý krajní bek Moreira.

„Tohle je ta nejlepší věc, která se v historii Kapverd stala. Nejenom z hlediska sportu, ale celkově,“ zdůrazňoval tamním novinářům jeden z fanoušků.

Na MS míří další nováček. Africkou kvalifikaci zvládli fotbalisté Kapverd

Ale pozor, rozhodně to není dílo náhody.

Naopak, Kapverdy v poslední době změnily svůj přístup ke skládání národního týmu a naplno využívají toho, že fotbalistů s kapverdskými kořeny žije v zahraničí mnohem víc než v samotných Kapverdách, což je důsledek masové emigrace zejména v minulém století. Souostroví totiž získalo nezávislost na Portugalsku až v roce 1975.

Proto když se podíváte na soupisku Kapverd před posledním srazem, najdete tam fotbalisty, kteří se narodili anebo hrají ve 14 různých zemích – od Spojených států amerických, přes Irsko, Bulharsko, až po Kypr či Izrael.

Například stoper Lopes kdysi vyprávěl, kterak ho reprezentace oslovila v roce 2019 prostřednictvím sociálně sítě LinkedIn. „Myslel jsem, že je to jenom spam,“ smál se třiatřicetiletý borec, jenž žije v Irsku, ale jeho otec pochází právě z Kapverd.

Fanoušci Kapverd oslavují historicky první postup na mistrovství světa.

„Hodně jsme se proměnili. Náš výběr do 17 let si vede dobře, daří se i ženskému týmu. Máme jasnou herní filosofii. V blízké době chceme začít lákat hráče v ještě útlejším věku. Každý teď chce hrát za Kapverdy,“ vyprávěl v rozhovoru pro server The Athletic technický ředitel Rui Costa – nikoli však ten slavný Portugalec, jedná se o pouhou shodu jmen.

Díky zlepšujícím se výsledkům rázem dostávají Kapverdy od FIFA i více peněz, které pak investují do infrastruktury. Kvalifikovaly se na poslední dvě edice Afrického poháru národů, a na tom posledním dokonce dokráčely až do čtvrtfinále.

A byť na blížícím se turnaji v Maroku, jenž se uskuteční od prosince do ledna, budou chybět, mrzet je to příliš nemusí.

Vynahradí si to totiž v létě.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Hranice vs. HlučínFotbal - 12. kolo - 17. 10. 2025:Hranice vs. Hlučín //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:00
  • 1.80
  • 3.40
  • 3.15
Jihlava vs. Č. BudějoviceFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Jihlava vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:30
  • 1.98
  • 3.42
  • 3.48
Opava vs. Ústí n. L.Fotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Opava vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:30
  • 1.72
  • 3.78
  • 4.18
Příbram vs. Artis BrnoFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Příbram vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 4.52
  • 3.88
  • 1.65
Prostějov vs. Sparta BFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Prostějov vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 1.83
  • 3.70
  • 3.74
Union Berlín vs. MönchengladbachFotbal - 7. kolo - 17. 10. 2025:Union Berlín vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
17. 10. 20:30
  • 2.20
  • 3.53
  • 3.25
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 4 3 0 1 8:3 9
2. SlovenskoSlovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní IrskoSev. Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. LucemburskoLucembursko 4 0 0 4 1:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 4 3 1 0 9:3 10
2. UkrajinaUkrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. IslandIsland 4 1 1 2 11:9 4
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 4 4 0 0 15:0 12
2. TureckoTurecko 4 3 0 1 13:10 9
3. GruzieGruzie 4 1 0 3 6:9 3
4. BulharskoBulharsko 4 0 0 4 1:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 4 3 1 0 11:4 10
2. MaďarskoMaďarsko 4 1 2 1 8:7 5
3. IrskoIrsko 4 1 1 2 4:5 4
4. ArménieArménie 4 1 0 3 2:9 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 6 5 0 1 18:8 15
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 7 1 1 5 7:17 4
5. MoldavskoMoldavsko 6 0 1 5 4:26 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 6 6 0 0 18:0 18
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 6 3 1 2 7:7 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 7 0 1 6 3:15 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Hráče lákaly přes LinkedIn. Půlmilionové Kapverdy šokovaly a představí se na MS

Pokud byste hledali největší výhodu rozšíření fotbalového mistrovství světa na osmačtyřicet týmů, bude to právě větší šance pro outsidery, s níž se úzce pojí prostor pro vznik podobně senzačních...

16. října 2025  15:39

POHLED: Hledá se trenér pro fotbalisty. Vlastně hned dva. Nepřijde vám to bizarní?

První leden 2026. To datum si nemusíte zaškrtávat v kalendáři, stačí k novoročnímu předsevzetí připsat, že tehdy začne i nová éra fotbalové reprezentace. Tedy měla by. V ideálním případě. Pokud ne,...

16. října 2025  9:58

Hyský o ambicích: Chci Plzeň nepříjemnou pro soupeře a silnou na míči. Řím je výzva!

Ve středu už vedl první trénink, v sobotu čeká nového plzeňského kouče Martina Hyského úvodní zápas v lize na Bohemians. A pak? Ikonické italské Stadio Olympico a nadupané tribuny. Tedy ostrá...

16. října 2025  8:29

Fotbalistky Slavie vypadly po penaltách z Evropského poháru, končí i Slovácko

V Europa Cupu, nové soutěži žen, končí překvapivě hned na první překážce. Fotbalistky Slavie v odvetě 2. předkola prohrály ve středu na půdě Austrie Vídeň 1:2 po prodloužení a v penaltovém rozstřelu...

15. října 2025  22:37,  aktualizováno  23:12

Šéf Trunda o hledání trenéra: Nedvědovi důvěřujeme, Koubka jsme zatím neoslovili

Premium

Ještě na Faerských ostrovech se potkal s trenérem Ivanem Haškem. „Sdělil jsem mu, jaké teď nastanou kroky. Že musím svolat gesční skupinu, která má reprezentaci na povel. Že cítím potřebu, abychom se...

15. října 2025  20:25

Antimonopolní úřad si posvítí na Plzeň. Zkoumá prodej klubu zbrojaři Strnadovi

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat nákup většinového podílu v FC Viktoria Plzeň majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardářem Michalem Strnadem. Ten...

15. října 2025  19:27

Pan nestárnoucí má další rekord. Moje kariéra se chýlí ke konci, ví Ronaldo

Nezdá se, že by zpomaloval. Spíš naopak. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý večer dvěma góly opět přiblížil k tisícovce kariérních branek - už mu jich schází jen 52. A jako by...

15. října 2025  17:31

Paratici se po trestu vrací. V Tottenhamu bude opět působit jako sportovní ředitel

Fabio Paratici se po odpykání dva a půl roku dlouhého zákazu působení ve fotbale vrátil na pozici sportovního ředitele Tottenhamu Hotspur. Funkci má nově vykonávat společně s Johanem Langem....

15. října 2025  16:36

Nedvěd: Co se týče baráže, nejsem klidný. Trenéra potřebujeme co nejrychleji

Z jeho vystoupení byste poznali, že v říjnu si změnu u národního mužstva fotbalistů rozhodně nepředstavoval. „Omlouvám se, ale dnes ještě nejsem připravený na to, abych vám mohl říct, kdo mužstvo...

15. října 2025  16:30

Hašek po odvolání: Rozhodnutí respektuji, fanouškům se omlouvám za zklamání

Ve středu dopoledne se od vedení fotbalové asociace dozvěděl, že ve funkci skončí. Propadák s Faerskými ostrovy (1:2) v kvalifikaci o mistrovství světa už reprezentační trenér Ivan Hašek nepřečkal....

15. října 2025  15:10

Potvrzeno. Po odchodu Hyského přebírá karvinské fotbalisty Marek Jarolím

Šéfové MFK Karviná potvrdili, že mužstvo po odchodu Martina Hyského do Plzně nově povede trenér Marek Jarolím. Ten přichází z druholigové Jihlavy.

15. října 2025  13:06,  aktualizováno  13:50

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

15. října 2025  11:51,  aktualizováno  13:46

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.