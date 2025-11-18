Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Hráče za chování k fanouškům potrestal

Aktualizujeme   15:31
Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti Gibraltaru (6:0). Zároveň hráčům za výhru nevyplatí prémie.

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Přístup českých fotbalistů ke skalním fandům národního mužstva má dohru. Na stranu příznivců se postavilo vedení asociace.

„Nikdo z hráčů nestojí nad zemí, kterou má tu čest reprezentovat, a nikdo z hráčů není víc než fanoušek, který věnuje své prostředky, čas i energii, aby podpořil český národní tým.,“ oznámilo v prohlášení v úterý odpoledne.

Když v pondělí pozdě večer v Olomouci mezistátní utkání skončilo, hráči obešli tribuny, aby divákům poděkovali. Ignorovali však „kotel“ za bránou, kde se asi dvě stovky fanoušků celé utkání starali o atmosféru zápasu.

Poté se kapitán Tomáš Souček s obráncem Vladimírem Coufalem pod sektor vydali, aby fanouškům svůj postoj oznámili. „Necítili jsme jednotu, že všichni chceme jít za stejným cílem a postoupit na mistrovství světa. Že jsme ke kotli nepřišli všichni, byla naše odpověď,“ vysvětloval Souček novinářům.

Kdo by podle vás měl být kapitánem v březnové baráži?

celkem hlasů: 529

S jejich postojem nesouhlasil dočasný trenér Jaroslav Köstl. „Nevím přesně, co se stalo. Jen jsem viděl, že tam něco bylo, když tam hráči nešli. Ale než jsem šel k vám na tiskovku, tak jsem s nimi ještě nemluvil. Jen jsem jim řekl, že tohle kopání příkopů nikomu nepomůže. Ať už jedna nebo druhá strana musí udělat krok zpátky a mělo by se dojít ke smíru. Věřím, že se to vyřeší a v baráži nás fanoušci poženou.“

Ještě před pondělní půlnocí se za hráče omlouval generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Druhý den to udělal také výkonný výbor asociace, jakási vláda na fotbalem v Česku.

„Reakce hráčů měla být opačná. Aktivním fanouškům měli poděkovat. Nejen za zápas proti Gibraltaru, ale i za jejich dlouhodobou a neúnavnou podporu v celém kvalifikačním cyklu po řadě nepřesvědčivých výkonů,“ oznámila asociace.

Česko v kalendářním roce 2025 porazili jen evropské outsidery Gibraltar, Faerské ostrovy či Černou Horu. V přípravě remizovalo se Saúdskou Arábií, utrpělo pětigólový debakl v Chorvatsku a v říjnu ostudně selhalo na Faerských ostrovech. Poté šéfové asociace odvolali trenéra Ivana Haška.

Přesto si tým zajistil druhou příčku ve skupině a pořád má šanci bojovat o světový šampionát. Chybí mu zdolat dva soupeře v baráži.

Češi začnou baráž o MS doma. Jistotu jim zařídila prohra Slováků v Německu

Listopadový program vedl jeho dosavadní asistent Köstl, tým se s mnoha nováčky v sestavě trápil se San Marinem, posledním týmem světového pořadí reprezentací. Když v úterý „slavně“ porazil nešťastníky z Gibraltaru, hráči na kritiku fandů za předchozí výkony reagovali uraženě.

„Výkonný výbor zároveň rozhodl, že Tomáš Souček v dalším utkání nepovede tým jako kapitán a hráčům nebudou vyplaceny prémie spojené s kvalifikačním zápasem proti Gibraltaru. Tyto finanční prostředky budou věnovány na pomoc potřebným,“ píše se v prohlášení.

Součka by ve funkci kapitána mohl nahradit Ladislav Krejčí, který je přirozeným lídrem. V listopadu reprezentační program neabsolvoval, protože v kvalifikaci měl trest za žluté karty a proti Gibraltaru hrát nesměl.

