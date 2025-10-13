Kapitán Souček: Zklamání, Faery jsme měli zvládnout. Překvapila ho odezva fanoušků

Taky jste překvapení?
Kapitánova slova se na stadionu Tórsvöllur mísila oslavným rykem z domácí kabiny. Navzdory porážce 1:2 na Faerských ostrovech mluvil spíš opatrně. Žádné unáhlené závěry ani příkré soudy.
Nejhorší porážka kariéry?
Určitě ne. Za celou kariéru jsem toho zažil už hodně a tohle mě samozřejmě hodně mrzí. Zvlášť poté, co jsme předvedli před třemi dny proti jednomu z nejlepších týmů světa (remíza 0:0 s Chorvatskem), bychom takové zápasy měli zvládat. Beru to jako zklamání.
A proč jste ho tedy nezvládli?
Byl tam spoustu situací, které jsme to mohli vyřešit lépe, třeba proměnit první šanci. I Chorvati tady mohli prohrát a ani my jsme to neměli lehké. Je to o prvním gólu. Nebo o tom, že když už vyrovnáme, vzápětí inkasujeme podruhé.
Jedním slovem byste kolaps na Faerech nazval jak?
Zklamání. Po prvním zápase s Chorvatskem bylo celé Česko nadšené, teď přišlo tohle. Ale víme, že mistrovství světa není o tomhle utkání, jako spíš o baráži v březnu. Ta bude klíčová.
Není to spíš ostuda než zklamání? Poprvé jste na bránu vystřelili až v 78. minutě.
Ve 40. minutě jsme měli čistou šanci, ve 43. možná ještě větší. Záleží, jestli spíš počítáme šance, nebo střely na bránu. Nic to samozřejmě nemění na tom, že s takovými zápasy si musíme poradit. Třikrát se nám to proti Faerských ostrovům za poslední čtyři roky povedlo, počtvrté bohužel ne
Jedna věc je výsledek, druhá předvedená hra. Domácí se proti vám neztratili ani v kombinaci.
Doba, kdy nějaký tým porazíme v klidu pět nula, je pryč. Ale určitě jsme je chtěli prověřit víc. Za jejich brejky i kombinaci je musím pochválit. Byli hodně šikovní, vycházelo jim to.
Přitom v žebříčku FIFA jsou téměř o 100 pozic níž než vy. Někteří z nich jsou dokonce poloprofesionálové.
Jo, je to špatně, měli jsme je porazit, ale víme, že tady před třemi dny porazili 4:0 Černou Horu. Ukázali kvalitu. Každý už může porazit každého. Mrzí mě to, ale musíme vidět i jejich sílu
Cítíte, že si váš tým postup na mistrovství světa zaslouží?
Když shrnu celou kvalifikaci, povedly se nám všechny zápasy kromě venkovního Chorvatska a Faerských ostrovů. Zvládli jsme dvakrát těžkou Černou Horu, jednou Chorvatsko. To jsou jasná pozitiva. Teď bohužel přišla i dvě negativa. Přesto věřím, že úkol, který jsme si na začátku dali, v březnu splníme.