Ať je na co vzpomínat, přeje si Krejčí. Se Součkem změnu kapitána probíral

Šestadvacetiletý stoper Wolverhamptonu je novým stálým kapitánem národního mužstva. Nahradil Tomáše Součka, který tuto roli zastával pět let.
Jenže po posledním kvalifikačním utkání loni v listopadu na jeho popud fotbalisté nešli poděkovat skalním fanouškům a vedení asociace mu pásku na jeden zápas odebralo.
Česko – Irsko
semifinále baráže o MS
výkop: čtvrtek 20.45
rozhodčí: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všichni Švédsko)
Pravděpodobná sestava Česka: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Darida, Provod, Jurásek – Šulc, Schick.
S nástupem kouče Miroslava Koubka byl nakonec zvolen nový stálý kapitán, reprezentace to zveřejnila teprve v pondělí večer.
„S Tomášem jsme byli v kontaktu delší dobu, ale co jsme si k tomu řekli, to tady vynášet nebudu,“ pronesl Krejčí na tiskové konferenci.
„Viděli jste, jak odpovídal? Jistě všichni pochopili, jakou je Láďa osobností. To je lídr. Byl horkým kandidátem, shoda na něm panovala od začátku,“ prohlásil trenér Koubek.
Ladislave, co ta páska pro vás znamená?
Je mi velkou ctí, zároveň je to pro mě velká zodpovědnost. Sraz jsem vyhlížel už dlouho, mám tyhle situace rád a nemůžu se dočkat. Hrajeme dvakrát doma a věřím, že si ten náš cíl splníme.
Krejčí, muž s páskou na paži. Stoper z Wolves je novým kapitánem reprezentace
Kapitánem jste byl už před čtyřmi lety ve Spartě, jako jeden z nejmladších v historii. Lze to srovnat se současnou rolí?
To zatím ani nejde, kapitánem nároďáku jsem tři dny. Uvidíme, až uplyne delší čas. Teď to ani srovnávat nechci, není to téma.
Jaké jste měl reakce?
Psali mi moji blízcí, moc si toho vážím. Snažil jsem se odpovědět co nejvíc lidem. Chápu, že se o to téma zajímáte, ale teď se soustředím na baráž.
Mění se vaše role v týmu?
Vážím si jí, ale pro mě osobně se nic nemění. Samozřejmě, je tu zodpovědnost vůči spoluhráčům a celé zemi, ale v reprezentaci funguju pořád stejně. Udělám maximum, abych týmu pomohl na hřišti i mimo něj.
Jste hodně přemýšlivým fotbalistou, jak baráž o mistrovství světa vnímáte?
Že taková šance se neopakuje každý měsíc, každý rok. Snem každého z nás je hrát na mistrovství světa. Je to jednoduché, jde o to tam nechat maximum, to musí být vidět. Abychom strhli sami sebe i fanoušky a bylo na co vzpomínat.
Co z týmu cítíte?
Zaujetí, velkou chuť. Jsme připravení. Dostáváme informace ohledně taktiky a chceme předvést co nejlepší výkony.
Myslíte si, že se můžete spolehnout na domácí prostředí?
Z nás je cítit odhodlání, chuť, víra. A věřím, že tak to mají i fanoušci. Mistrovství světa je blízko, chceme si to prožít. Vnímáme všechno pozitivně a nemůžeme se dočkat.