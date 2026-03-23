Krejčí, muž s páskou na paži. Stoper z Wolves je novým kapitánem reprezentace

S nástupem nového kouče Miroslava Koubka se mění funkce kapitána. Byl to krok, který byl tak trochu vynucený.
Souček o pásku přišel po závěrečném utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2026 loni v listopadu s Gibraltarem (6:0). Původně ho tím vedení českého fotbalu trestalo za chování směrem k fanouškům. Na jeho popud po zápase nešel tým skalním fandům poděkovat.
„Trest“ se vztahoval jen na jeden zápas, ale s příchodem Koubka jde o trvalou změnu.
Role lídra ke Krejčímu přirozeně pasuje. Vždycky byl na hřišti tím, který byl slyšet. Tím, který burcoval spoluhráče. Tím, který se pro druhé obětoval. I ve Wolverhamptonu, kde je od loňského léta a pásku nenosí, ho berou jako jednoho z vůdců týmu.
Stálí kapitáni české reprezentace
Tomáš Souček – 49 zápasů s páskou
V reprezentaci si ho nevybrali spoluhráči, ale určil to trenér s generálním manažerem Pavlem Nedvědem, mimochodem kdysi rovněž kapitánem národního mužstva.
„Jsem tady o trochu déle než trenér, situaci v týmu znám. Cítíte, jak funguje a kdo je v něm lídr, jak se k tomu kdo staví. To rozhodnutí bylo celkem jednoduché a jednoznačné,“ poznamenal Nedvěd.
„Bylo to společné rozhodnutí. Neprobíhalo to přes hlasovací lístky jako v minulých dobách, kdy se to tak někdy dělalo. My jsme rozhodli, kdo bude kapitán, a určili jsme i jeho zástupce. Těch může být víc,“ podotkl Koubek. „Ale nestavme to tak, že kapitán je všemohoucí osoba. Musí tam být tým zkušených a chytrých lidí, kteří mužstvo povedou. Sám jedinec nic nezmůže.“
Krejčí, levonohý stoper Wolverhamptonu, je třináctým stálým kapitánem národního mužstva v samostatné české historii. Václav Němeček si pásku přenesl ještě z federálních časů.
Miroslav Kadlec, Jiří Němec, Pavel Nedvěd, Tomáš Galásek, Tomáš Ujfaluši, Tomáš Rosický, Petr Čech, Marek Suchý, Bořek Dočkal, Vladimír Darida a Tomáš Souček. Jemu jediný start chyběl k padesáti zápasům s kapitánskou pásku v reprezentaci. Za ním jsou Rosický s Nedvědem.
Když se v létě 2023 stal Krejčí kapitánem ve Spartě, byl po Tomáši Sivokovi nejmladším kapitánem klubu. Vybrali ho sportovní ředitel Rosický s tehdy novým koučem Brianem Priskem. „Pro mě bylo důležité, že s tím souhlasili i hráči,“ řekl tenkrát Krejčí.
Za jeho „kapitánování“ Sparta po deseti letech získala titul a další sezonu ho obhájila. A právě role Krejčího jako muže s páskou byl pro mužstvo nezastupitelná.
„Inspiroval jsem se od Bořka Dočkala, kterého si vážím jak fotbalově, tak lidsky. Něco jsem si vzal i od kapitánů z Brna. Ale do téhle pozice jsem se dostal i díky tomu, jaký su. A takový chci i zůstat,“ prohlásil tehdy.