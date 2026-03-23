Krejčí, muž s páskou na paži. Stoper z Wolves je novým kapitánem reprezentace

Autor:
  17:59
Ve třiadvaceti nosil pásku ve Spartě, v nejexponovanějším českém fotbalovém klubu. V šestadvaceti ji navlékne v národním mužstvu. Ladislav Krejčí je novým reprezentačním kapitánem, poprvé tak vyběhne ve čtvrtek v pražském Edenu v semifinále baráže o postup na mistrovství světa proti Irsku. Nahradil Tomáše Součka, který však v týmu jako jedna z opor zůstává.
Obránce Ladislav Krejčí gratuluje spoluhráčům ke vstřelenému gólu.

Ladislav Krejčí a Tomáš Souček diskutují s Markem Jankovičem z Černé Hory během...
Ladislav Krejčí smutní v utkání s Chorvatskem.
Český stoper Ladislav Krejčí se snaží zastavit ukrajinského záložníka Heorhije...
Český stoper Ladislav Krejčí (vlevo) zahrál rukou a z následné penalty Ukrajina...
25 fotografií

S nástupem nového kouče Miroslava Koubka se mění funkce kapitána. Byl to krok, který byl tak trochu vynucený.

Souček o pásku přišel po závěrečném utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2026 loni v listopadu s Gibraltarem (6:0). Původně ho tím vedení českého fotbalu trestalo za chování směrem k fanouškům. Na jeho popud po zápase nešel tým skalním fandům poděkovat.

„Trest“ se vztahoval jen na jeden zápas, ale s příchodem Koubka jde o trvalou změnu.

Role lídra ke Krejčímu přirozeně pasuje. Vždycky byl na hřišti tím, který byl slyšet. Tím, který burcoval spoluhráče. Tím, který se pro druhé obětoval. I ve Wolverhamptonu, kde je od loňského léta a pásku nenosí, ho berou jako jednoho z vůdců týmu.

Stálí kapitáni české reprezentace

Tomáš Souček – 49 zápasů s páskou
Tomáš Rosický – 44
Pavel Nedvěd – 40
Petr Čech 31
Jiří Němec – 30
Vladimír Darida – 20
Václav Němeček – 18
Marek Suchý – 17
Tomáš Ujfaluši – 15
Tomáš Galásek – 14
Miroslav Kadlec – 11
Bořek Dočkal – 6

V reprezentaci si ho nevybrali spoluhráči, ale určil to trenér s generálním manažerem Pavlem Nedvědem, mimochodem kdysi rovněž kapitánem národního mužstva.

„Jsem tady o trochu déle než trenér, situaci v týmu znám. Cítíte, jak funguje a kdo je v něm lídr, jak se k tomu kdo staví. To rozhodnutí bylo celkem jednoduché a jednoznačné,“ poznamenal Nedvěd.

„Bylo to společné rozhodnutí. Neprobíhalo to přes hlasovací lístky jako v minulých dobách, kdy se to tak někdy dělalo. My jsme rozhodli, kdo bude kapitán, a určili jsme i jeho zástupce. Těch může být víc,“ podotkl Koubek. „Ale nestavme to tak, že kapitán je všemohoucí osoba. Musí tam být tým zkušených a chytrých lidí, kteří mužstvo povedou. Sám jedinec nic nezmůže.“

Krejčí, levonohý stoper Wolverhamptonu, je třináctým stálým kapitánem národního mužstva v samostatné české historii. Václav Němeček si pásku přenesl ještě z federálních časů.

Miroslav Kadlec, Jiří Němec, Pavel Nedvěd, Tomáš Galásek, Tomáš Ujfaluši, Tomáš Rosický, Petr Čech, Marek Suchý, Bořek Dočkal, Vladimír Darida a Tomáš Souček. Jemu jediný start chyběl k padesáti zápasům s kapitánskou pásku v reprezentaci. Za ním jsou Rosický s Nedvědem.

Když se v létě 2023 stal Krejčí kapitánem ve Spartě, byl po Tomáši Sivokovi nejmladším kapitánem klubu. Vybrali ho sportovní ředitel Rosický s tehdy novým koučem Brianem Priskem. „Pro mě bylo důležité, že s tím souhlasili i hráči,“ řekl tenkrát Krejčí.

Kapitán Ladislav Krejčí slaví s trenérem Brianem Priskem vítězství v Mladé Boleslavi, kde si Sparta definitivně zajistila ligový titul.

Za jeho „kapitánování“ Sparta po deseti letech získala titul a další sezonu ho obhájila. A právě role Krejčího jako muže s páskou byl pro mužstvo nezastupitelná.

„Inspiroval jsem se od Bořka Dočkala, kterého si vážím jak fotbalově, tak lidsky. Něco jsem si vzal i od kapitánů z Brna. Ale do téhle pozice jsem se dostal i díky tomu, jaký su. A takový chci i zůstat,“ prohlásil tehdy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.