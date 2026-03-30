Komu bude fandit Priske? Krejčí o kouči Sparty i o tom, jak to v reprezentaci žije

Krejčí po bezmála dvou letech nastoupí na pražském stadionu na Letné, kde Spartu dovedl ke dvou titulům. A stejně jako tenkrát povede spoluhráče v roli kapitána.
Ale tentokrát to nebude v rudém dresu, ale v červeném reprezentačním ve finále dodatečné kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Dánsku.
Co pro vás osobně Letná znamená?
Ze svých zkušeností vím, jaké večery jsme tu zažili v evropských pohárech. Jaké to tady má kouzlo. Ale teď je to mezistátní úroveň a věřím, že se těší i fanoušci. Že se navzájem budeme podporovat a žít pro ten náš cíl.
Česko – Dánsko
výkop: úterý 20.45
rozhodčí: Maurizio Mariani – Daniele Bindoni, Alberto Tegoni
Předpokládaná sestavy, Česko: Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Darida, Provod, Jurásek – Šulc, Schick.
Dánsko: Hermansen – Bah, Nörgaard (Andersen), Nelson, Maehle – Hjulmand, Höjbjerg – Isaksen, Froholdt, Damsgaard – Höjlund.
Cítíte se po vítězství v semifinále baráže proti Irsku jistější a sebevědomější?
Ten výsledek je naší energií, která nám do dalších zápasů pomůže. V novém systému nám dá víc důvěry jeden k druhému. Určitě je to pozitivní věc.
V čem jsou Dánové lepší než Irové?
Irsko hraje bojovným stylem, hodně defenzivně v hlubokém bloku. V jejich podání to je silový fotbal. Dánové mají skvělé individuality na každém postu, velmi dobrou výstavbu a kvalitu v útoku. Čeká nás úplně jiný zápas.
Co musíte oproti duelu s Irskem udělat jinak, abyste proti Dánům uspěli?
Vždycky je prostor pro zlepšení. Víc k tomu říct nechci.
Zlobila sluchátka, překlad neslyšel. Finále vyhlížíme s optimismem, těší se Koubek
Prozradíte tedy aspoň, jak vy osobně se na takový zápas chystáte?
Pořád stejně, neměním nic. Věřím v konzistentní práci, která vás, ať už jste v jakékoli situaci, dovede k úspěchu. Všichni v týmu se teď spolu víc bavíme, trávíme spolu čas. Dotahujeme různé myšlenky směrem k utkání. Každý si uvědomuje důležitost a šanci, kterou máme před sebou.
Na sraz národního mužstva jste dorazil dřív a zašel na pohárový zápas Sparty s Alkmaarem, hecoval fanoušky. Potkal jste se i s trenérem Priskem. I díky tomu, že jste společně strávili ve Spartě dva roky, poznal jste dánskou mentalitu. Čím se liší od české?
Sice jsme měli dánské trenéry i spoluhráče, ale úplně popsat a porovnat to nedokážu, ani mi to nepřísluší. Nejvíc poznáte cizí kulturu, když v té zemi žijete. Takhle bych si jen domýšlel.