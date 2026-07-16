Dali jsme do toho všechno. Prolili jsme pot i krev a pak i slzy, žehral Kane

Fanoušci Anglie před každým vrcholným turnajem i během něj doufají, že už to konečně vyjde. Tak zase nic. Už šedesát let to nevyšlo.
A Kane bude dál smolařem. Dvaatřicetiletý útočník sice všude střílí spoustu gólů, ale týmové trofeje mu unikají. Má jen tři za poslední dvě sezony s Bayernem Mnichov, což je tak trochu povinnost.
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Anglie - Argentina 1:2, do finále po obratu v závěru, srovnal Enzo, pak rozhodl Lautaro
„Turnaj je pro nás vyčerpávající. Dali jsme do něj tolik úsilí. Jsme spolu šest týdnů, ale poslední krůček nám zase prostě chybí,“ přemítal Kane v rozhovoru pro televizi BBC. „Je to obrovské zklamání. Pro spoluhráče, pro trenéry, pro fanoušky, pro všechny.“
Anglie v semifinále od 55. minuty vedla, těsný náskok držela ještě pět minut před koncem. Pak už narůstajícímu tlaku soupeře nebyla schopná odolat.
„Většinu času jsme odehráli dobrý zápas. Když jsme vedli jedna nula, snažili jsme se hru kontrolovat a držet tempo. Ale to na této úrovni nestačí,“ poznamenal Kane.
„Dobře jsme je napadali, především v první půli a na začátku druhé. Získávali jsme míče, dali gól. Oni pak dali víc hráčů dopředu a my jsme se s jejich hrou nedokázali vyrovnat. Valili se to na nás,“ řekl Kane.
„Tvrdě jsme dřeli, abychom se dostali do semifinále. Dali jsme do toho všechno, co v nás bylo. Prolili jsme krev, pot i slzy.“