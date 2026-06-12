Program kanadských fotbalistů na MS 2026
Kanada odehraje všechny tři zápasy skupiny B doma – nejdřív v Torontu, pak dvakrát ve Vancouveru. Časy jsou ve středoevropském letním čase (SELČ).
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|12.06.
|21:00
|Kanada – Bosna a Hercegovina
|BMO Field, Toronto
|19.06.
|00:00
|Kanada – Katar
|BC Place, Vancouver
|24.06.
|21:00
|Švýcarsko – Kanada
|BC Place, Vancouver
Soupiska kanadských fotbalistů na MS 2026
Finální šestadvacítku oznámil Marsch ve velkém stylu – každé jméno odhalil na vyhlídce torontské CN Tower. Kádr stojí na zkušených matadorech z Kataru (David, Davies, Larin, Eustáquio) a na hráčích s dvojím občanstvím, které kouč během dvou let přivedl. Několik jmen ladí formu po zranění: kapitán Davies, útočník Promise David po operaci kyčle i obránce Moïse Bombito, který se vrací po zlomené noze.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Brankáři
|Dayne St. Clair
|Inter Miami
|Maxime Crépeau
|Orlando City
|Owen Goodman
|Barnsley (hostování z Crystal Palace)
|Obránci
|Alphonso Davies
|Bayern Mnichov
|Alistair Johnston
|Celtic
|Derek Cornelius
|Rangers (hostování z Marseille)
|Moïse Bombito
|OGC Nice
|Alfie Jones
|Middlesbrough
|Luc de Fougerolles
|Dender (hostování z Fulhamu)
|Joel Waterman
|Chicago Fire
|Richie Laryea
|Toronto FC
|Niko Sigur
|Hajduk Split
|Záložníci
|Stephen Eustáquio
|LAFC (hostování z Porta)
|Ismaël Koné
|Sassuolo
|Mathieu Choinière
|LAFC
|Jonathan Osorio
|Toronto FC
|Liam Millar
|Hull City
|Jacob Shaffelburg
|LAFC
|Nathan Saliba
|Anderlecht
|Marcelo Flores
|Tigres UANL
|Útočníci
|Jonathan David
|Juventus
|Cyle Larin
|Southampton
|Tajon Buchanan
|Villarreal
|Tani Oluwaseyi
|Villarreal
|Ali Ahmed
|Norwich City
|Promise David
|Union Saint-Gilloise
Opory kanadské reprezentace
Obrana – Alphonso Davies
Kapitán a nejznámější tvář týmu. Krajní obránce Bayernu Mnichov dokáže svou rychlostí podporovat ofenzivu, jenže do turnaje jde se svalovým zraněním a úvod s Bosnou pravděpodobně vynechá. Návrat se čeká až ve Vancouveru.
Záloha – Stephen Eustáquio
Motor středu pole. Je na tom výborně fyzicky, má skvělé čtení hry a dokáže pokrýt velký prostor hřiště.
Útok – Jonathan David
Útočník Juventusu je s 39 góly historicky nejlepším střelcem kanadské reprezentace a stojí na něm týmová ofenziva.
Příprava kanadských fotbalistů před MS
Před startem turnaje absolvovala Kanada dva přípravné zápasy na domácí půdě – nejdřív v Edmontonu proti Uzbekistánu (1. června, 2:0) a poté v Montrealu proti Irsku (5. června, 1:1).
Soupeři ve skupině B
- Největším favoritem je Švýcarsko (19. tým žebříčku FIFA), které se může pochlubit třemi účastmi ve čtvrtfinále MS.
- Bosna a Hercegovina nabízí přímočarý, fyzicky náročný fotbal a vrací se na MS po jediné předchozí účasti z roku 2014.
- Katar je nejméně zkušený celek skupiny – na šampionátu hrál jen jednou, jako domácí pořadatel v roce 2022. Trumfem Kanady přitom zůstává domácí prostředí ve všech třech zápasech.
Trenér Jesse Marsch
Jesse Marsch je vůbec první Američan, který kdy vedl kanadskou mužskou reprezentaci. Dvaapadesátiletý kouč převzal tým v květnu 2024 a krátce před šampionátem podepsal prodloužení smlouvy až do MS 2030. Jako hráč nastupoval už v premiérové sezoně MLS v roce 1996, trenérskou dráhu rozjel doma (Montreal, New York Red Bulls) a pak zamířil do Evropy: se Salcburkem vyhrál rakouskou ligu, jako první Američan vedl bundesligový tým (RB Lipsko) a koučoval i Leeds United.
Historie účastí Kanady na MS ve fotbale
Mistrovství světa 2026 je pro Kanadu teprve třetí účastí v historii – a vůbec první na domácí půdě. Premiéru zažila v Mexiku 1986, kde prohrála všechny tři zápasy a ani jednou neskórovala. Pak přišla dlouhá, šestatřicetiletá pauza. Teprve v Kataru 2022 se vrátila mezi elitu, jenže znovu třikrát padla. Statistika je nemilosrdná: šest zápasů na MS, šest porážek, ani jeden bod.
Jeden světlý okamžik ale Kanada má. V Kataru vstřelil Alphonso Davies hlavičkou proti Chorvatsku úplně první gól země v dějinách MS, a to už po 68 sekundách hry. Zápas sice Les Rouges prohráli 1:4, ten moment se ale do kanadské historie zapsal natrvalo.
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 1986
|Mexiko
|Vyřazeno ve skupině (bez bodu, bez gólu)
|MS 2022
|Katar
|Vyřazeno ve skupině
|MS 2026
|Kanada, Mexiko a USA
|Spolupořadatel
Zajímavosti
- Teprve třetí účast: Kanada hrála na MS jen v letech 1986 a 2022, letos je potřetí – a poprvé doma.
- Bilance na MS: šest zápasů, šest porážek, nula bodů, skóre 2:12. Na první bod tým stále čeká.
- Jediný kanadský střelec na MS: Alphonso Davies a jeho hlavička proti Chorvatsku v roce 2022.
- Rekordní kanonýr: Jonathan David je s 39 brankami historicky nejlepším střelcem reprezentace.
- První Američan u kormidla: Jesse Marsch je vůbec prvním americkým koučem kanadské mužské reprezentace.