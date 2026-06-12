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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Kanada na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy i historie

  11:00
Kanadští fotbalisté nastoupí teprve na třetím mistrovství světa v historii, poprvé ale doma – jako jeden ze tří pořadatelů. Pod americkým koučem Jessem Marschem a s hvězdami v čele s Alphonsem Daviesem a Jonathanem Davidem míří za cílem, který jim dosud uniká: získat na MS vůbec první bod. Ve skupině B čekají Bosna a Hercegovina, Katar a Švýcarsko. Kanadský program, soupisku i historickou bilanci najdete v našem přehledu.

Kanadští fotbalisté slaví čtvrtfinálové vítězství nad Venezuelou. | foto: AP

Program kanadských fotbalistů na MS 2026

Kanada odehraje všechny tři zápasy skupiny B doma – nejdřív v Torontu, pak dvakrát ve Vancouveru. Časy jsou ve středoevropském letním čase (SELČ).

DatumČasZápasDějištěVýsledek
12.06.21:00Kanada – Bosna a HercegovinaBMO Field, Toronto
19.06.00:00Kanada – KatarBC Place, Vancouver
24.06.21:00Švýcarsko – KanadaBC Place, Vancouver

Soupiska kanadských fotbalistů na MS 2026

Finální šestadvacítku oznámil Marsch ve velkém stylu – každé jméno odhalil na vyhlídce torontské CN Tower. Kádr stojí na zkušených matadorech z Kataru (David, Davies, Larin, Eustáquio) a na hráčích s dvojím občanstvím, které kouč během dvou let přivedl. Několik jmen ladí formu po zranění: kapitán Davies, útočník Promise David po operaci kyčle i obránce Moïse Bombito, který se vrací po zlomené noze.

PoziceJméno a příjmeníKlub
BrankářiDayne St. ClairInter Miami
Maxime CrépeauOrlando City
Owen GoodmanBarnsley (hostování z Crystal Palace)
ObránciAlphonso DaviesBayern Mnichov
Alistair JohnstonCeltic
Derek CorneliusRangers (hostování z Marseille)
Moïse BombitoOGC Nice
Alfie JonesMiddlesbrough
Luc de FougerollesDender (hostování z Fulhamu)
Joel WatermanChicago Fire
Richie LaryeaToronto FC
Niko SigurHajduk Split
ZáložníciStephen EustáquioLAFC (hostování z Porta)
Ismaël KonéSassuolo
Mathieu ChoinièreLAFC
Jonathan OsorioToronto FC
Liam MillarHull City
Jacob ShaffelburgLAFC
Nathan SalibaAnderlecht
Marcelo FloresTigres UANL
ÚtočníciJonathan DavidJuventus
Cyle LarinSouthampton
Tajon BuchananVillarreal
Tani OluwaseyiVillarreal
Ali AhmedNorwich City
Promise DavidUnion Saint-Gilloise

Opory kanadské reprezentace

Obrana – Alphonso Davies
Kapitán a nejznámější tvář týmu. Krajní obránce Bayernu Mnichov dokáže svou rychlostí podporovat ofenzivu, jenže do turnaje jde se svalovým zraněním a úvod s Bosnou pravděpodobně vynechá. Návrat se čeká až ve Vancouveru.

Záloha – Stephen Eustáquio
Motor středu pole. Je na tom výborně fyzicky, má skvělé čtení hry a dokáže pokrýt velký prostor hřiště.

Útok – Jonathan David
Útočník Juventusu je s 39 góly historicky nejlepším střelcem kanadské reprezentace a stojí na něm týmová ofenziva.

Příprava kanadských fotbalistů před MS

Před startem turnaje absolvovala Kanada dva přípravné zápasy na domácí půdě – nejdřív v Edmontonu proti Uzbekistánu (1. června, 2:0) a poté v Montrealu proti Irsku (5. června, 1:1).

Soupeři ve skupině B

  • Největším favoritem je Švýcarsko (19. tým žebříčku FIFA), které se může pochlubit třemi účastmi ve čtvrtfinále MS.
  • Bosna a Hercegovina nabízí přímočarý, fyzicky náročný fotbal a vrací se na MS po jediné předchozí účasti z roku 2014.
  • Katar je nejméně zkušený celek skupiny – na šampionátu hrál jen jednou, jako domácí pořadatel v roce 2022. Trumfem Kanady přitom zůstává domácí prostředí ve všech třech zápasech.

Trenér Jesse Marsch

Jesse Marsch je vůbec první Američan, který kdy vedl kanadskou mužskou reprezentaci. Dvaapadesátiletý kouč převzal tým v květnu 2024 a krátce před šampionátem podepsal prodloužení smlouvy až do MS 2030. Jako hráč nastupoval už v premiérové sezoně MLS v roce 1996, trenérskou dráhu rozjel doma (Montreal, New York Red Bulls) a pak zamířil do Evropy: se Salcburkem vyhrál rakouskou ligu, jako první Američan vedl bundesligový tým (RB Lipsko) a koučoval i Leeds United.

Jesse Marsch

Historie účastí Kanady na MS ve fotbale

Mistrovství světa 2026 je pro Kanadu teprve třetí účastí v historii – a vůbec první na domácí půdě. Premiéru zažila v Mexiku 1986, kde prohrála všechny tři zápasy a ani jednou neskórovala. Pak přišla dlouhá, šestatřicetiletá pauza. Teprve v Kataru 2022 se vrátila mezi elitu, jenže znovu třikrát padla. Statistika je nemilosrdná: šest zápasů na MS, šest porážek, ani jeden bod.

Jeden světlý okamžik ale Kanada má. V Kataru vstřelil Alphonso Davies hlavičkou proti Chorvatsku úplně první gól země v dějinách MS, a to už po 68 sekundách hry. Zápas sice Les Rouges prohráli 1:4, ten moment se ale do kanadské historie zapsal natrvalo.

TurnajMísto konáníUmístění
MS 1986MexikoVyřazeno ve skupině (bez bodu, bez gólu)
MS 2022KatarVyřazeno ve skupině
MS 2026Kanada, Mexiko a USASpolupořadatel

Zajímavosti

  • Teprve třetí účast: Kanada hrála na MS jen v letech 1986 a 2022, letos je potřetí – a poprvé doma.
  • Bilance na MS: šest zápasů, šest porážek, nula bodů, skóre 2:12. Na první bod tým stále čeká.
  • Jediný kanadský střelec na MS: Alphonso Davies a jeho hlavička proti Chorvatsku v roce 2022.
  • Rekordní kanonýr: Jonathan David je s 39 brankami historicky nejlepším střelcem reprezentace.
  • První Američan u kormidla: Jesse Marsch je vůbec prvním americkým koučem kanadské mužské reprezentace.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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