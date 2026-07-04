ONLINE: Kanada - Maroko, osmifinále začíná, pořadatel jde proti černému koni

Kanada je jedním z pořadatelů, v osmifinále jsou i Spojené státy a Mexiko.
Maroko je zase černým koněm turnaje, čili týmem, který není tak slavný, ale musí se s ním počítat. Semifinalisté z Kataru 2022 procházejí šampionátem poměrně jistě, ještě neprohráli a v úvodním kole play off vyřadili po penaltovém rozstřelu favorizované Nizozemce.
Kanada se při třetí účasti na mistrovství světa dočkala prvního vítězství i postupu ze skupiny. Na úvod vyřazovací fáze pak gólem v nastavení udolala Jihoafrickou republiku 1:0. Kanaďané navzdory tomu, že jsou spolupořadatel turnaje, stejně jako v předchozím zápase nebudou hrát doma, tentokrát se představí v Houstonu.
Obě země se se potkaly i na minulém šampionátu v Kataru, Maroko vyhrálo ve skupině 2:1.
Postupující si ve čtvrtfinále zahraje s vítězem duelu mezi Paraguayí a aktuálně největším favoritem turnaje Francií.
M. Crépeau - A. Johnston, L. De Fougerolles, M. Bombito, R. Laryea - T. Buchanan, N. Sigur, S. Eustáquio, A. Ahmed - J. David, T. Oluwaseyi
J. Bunú - A. Hakimí, I. Diop, R. Halhal, N. Mazráví - A. Búaddí, N. el-Ajnawí, B. Díaz, A. Únahí, B. el-Chanús - I. Sajbárí
N. Saliba, M. Choinière, J. Shaffelburg, L. Millar, P. David, A. Jones, O. Goodman, C. Larin, J. Osorio, A. Davies, D. St. Clair, D. Cornelius, J. Waterman, J. Nelson
K. Munír, A. Tadžnautí, A. al-Kaabí, S. Amrabat, Š. Rijád, A. Saláh ad-Dín, Z. el-Wáhdí, S. el-Murábet, A. Amajmúni, J. Bilamarí, D. Jasín, M. Saadán, A. Sibáí, S. Rahímí, Š. Tálibí