Jsem šťastnej, společně to zvládneme! Nedvěd překvapil: Koubek? Má první volba

Přesně šestašedesát dnů panovalo fotbalové bezvládí.
Nyní asociace jmenovala trenérem čtyřiasedmdesátiletého Miroslava Koubka, který dostal kontrakt na dva a půl roku.
Proč právě on?
Pan Míra Koubek pro mě byl první volba.
Opravdu?
Způsob volby nového trenéra je velice komplikovaný proces. Jestliže dostane generální manažer úkol, aby zvolil a navrhl reprezentační trenéra, tak by měl mít možnost ho i schválit. Já jsem za panem Koubkem jel už před dvěma měsíci, přesně jedenadvacátého října. Chtěl bych mu poděkovat, že vydržel.
Ale původně jste přece trenéra chtěli najít v zahraničí, následně jste čekali i na vyjádření Jindřicha Trpišovského a Slavie.
Zkusím to vysvětlit: rozhoduje výkonný výbor, ve kterém sedí třináct lidí a já schvalovací možnost nemám. Ze začátku tam shoda nepanovala, proto jsme měli připravené i další varianty, ať už z ciziny, nebo právě pana Trpišovského. Pro mě ale byla první myšlenka zásadní.
Nejsme generálové Pentagonu. Koubek vysvětloval zvláštní setkání v penzionu
Čím vás trenér Koubek přesvědčil?
Mám jasnou představu, jak by měl trenér národního týmu vypadat, a pan Koubek splňuje vše. Má zkušenosti, dokáže reagovat na vývoj utkání, ať už střídáním nebo změnami rozestavení. A všichni dobře víte, že na evropské scéně byl v posledních dvou letech s Plzní velice úspěšný. Tohle všechno hrálo v jeho prospěch.
Přesto se jeho jmenování dost natáhlo.
Byl to dlouhý proces, cesta, hledání. A já jsem doopravdy šťastný, jak to celé nakonec dopadlo. Chtěl bych poděkovat i všem zahraničním trenérům, kteří měli zájem. Mně i Česku projevili velkou úctu tím, že se s námi sešli. I když jsme se nedohodli, nesmírně si toho vážím.
Narazili jste s adepty z ciziny i na ekonomické mantinely?
Samozřejmě, že ekonomická stránka je nezanedbatelná, ale já se chci ze své pozice bavit spíš o té sportovní. Vnímal jsem, že je tady po cizinci poptávka, ale mělo by to logiku ve chvíli, kdy by měl šanci odtrénovat i zápasy s Gibraltarem a San Marinem. Po nich už tahle varianta přestávala dávat smysl.
Proč?
Kdyby přišel zahraniční trenér pouze na baráž o mistrovství světa, věděl by o hráčích desetinu toho, co ví pan Koubek. Ale jsou i další důvody. Žádný ze zahraničních adeptů mi ani po sportovní stránce nevycházel lépe než pan Koubek. Opravdu jsme si sedli, i naše fotbalové vize jsou si velice podobné. A chtěl bych připomenout ještě jednu věc.
Ano?
Spojíme dvě věci, protože styl, kterým mužstvo připravuje pan Koubek, je podobný tomu, jak pracuje Míša Bílek u jedenadvacítky. Kdykoli můžeme použít hráče od něj, a že jich není málo. Talenty tam jsou.
Dokáže trenér Koubek změnit atmosféru uvnitř týmu, která podle všeho nebyla v posledních měsících ideální?
Ano, určité problémy jsme měli a reagovali jsme na ně tím, že se snažíme dennodenně pracovat a dělat změny. Ty by ale pomalu měly skončit, protože je čas, abychom se soustředili na to důležité: baráž o mistrovství světa.
Už v březnu hrajete první kolo s Irskem, následně případné finále proti Dánsku, nebo Severní Makedonii.
Občas mám pocit, že se o reprezentaci mluví až moc negativně, byť chápu, že klubový fotbal je v poslední době výš. My se chceme dostat na stejnou úroveň, ale musíme si to společně odmakat. Vnitřní nastavení týmu nebylo ideální, ale máme dobré kluky a dobré fotbalisty a já jsem přesvědčený, že to celé dáme znovu dohromady. A když nám pomůžou skvělí fanoušci, v březnu to dáme.