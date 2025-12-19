Jsem šťastnej, společně to zvládneme! Nedvěd překvapil: Koubek? Má první volba

Jiří Čihák
  19:05
Vážný a trochu zakaboněný výraz vystřídala úleva. „Poprvé jsem šťastnej,“ vypálil manažer Pavel Nedvěd když v pátek odpoledne představoval národu nového reprezentačního kouče. „Šli jsme dolů na tiskovku a David Trunda, náš předseda, mi říkal, že se konečně usmívám. A má pravdu. Dnů, kdy jsem nespal, bylo hodně. Ale teď v sobě znovu cítím oheň. Zvládneme to!“ burcoval.
Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem Nedvědem, generálním manažerem reprezentací (v pozadí). | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje v síni slávy...
Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...
Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, odpovídá na dotazy...
Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.
8 fotografií

Přesně šestašedesát dnů panovalo fotbalové bezvládí.

Nyní asociace jmenovala trenérem čtyřiasedmdesátiletého Miroslava Koubka, který dostal kontrakt na dva a půl roku.

Proč právě on?
Pan Míra Koubek pro mě byl první volba.

Opravdu?
Způsob volby nového trenéra je velice komplikovaný proces. Jestliže dostane generální manažer úkol, aby zvolil a navrhl reprezentační trenéra, tak by měl mít možnost ho i schválit. Já jsem za panem Koubkem jel už před dvěma měsíci, přesně jedenadvacátého října. Chtěl bych mu poděkovat, že vydržel.

Ale původně jste přece trenéra chtěli najít v zahraničí, následně jste čekali i na vyjádření Jindřicha Trpišovského a Slavie.
Zkusím to vysvětlit: rozhoduje výkonný výbor, ve kterém sedí třináct lidí a já schvalovací možnost nemám. Ze začátku tam shoda nepanovala, proto jsme měli připravené i další varianty, ať už z ciziny, nebo právě pana Trpišovského. Pro mě ale byla první myšlenka zásadní.

Nejsme generálové Pentagonu. Koubek vysvětloval zvláštní setkání v penzionu

Čím vás trenér Koubek přesvědčil?
Mám jasnou představu, jak by měl trenér národního týmu vypadat, a pan Koubek splňuje vše. Má zkušenosti, dokáže reagovat na vývoj utkání, ať už střídáním nebo změnami rozestavení. A všichni dobře víte, že na evropské scéně byl v posledních dvou letech s Plzní velice úspěšný. Tohle všechno hrálo v jeho prospěch.

Přesto se jeho jmenování dost natáhlo.
Byl to dlouhý proces, cesta, hledání. A já jsem doopravdy šťastný, jak to celé nakonec dopadlo. Chtěl bych poděkovat i všem zahraničním trenérům, kteří měli zájem. Mně i Česku projevili velkou úctu tím, že se s námi sešli. I když jsme se nedohodli, nesmírně si toho vážím.

Dovede trenér Miroslav Koubek reprezentaci na červnové MS?

celkem hlasů: 2018

Narazili jste s adepty z ciziny i na ekonomické mantinely?
Samozřejmě, že ekonomická stránka je nezanedbatelná, ale já se chci ze své pozice bavit spíš o té sportovní. Vnímal jsem, že je tady po cizinci poptávka, ale mělo by to logiku ve chvíli, kdy by měl šanci odtrénovat i zápasy s Gibraltarem a San Marinem. Po nich už tahle varianta přestávala dávat smysl.

Proč?
Kdyby přišel zahraniční trenér pouze na baráž o mistrovství světa, věděl by o hráčích desetinu toho, co ví pan Koubek. Ale jsou i další důvody. Žádný ze zahraničních adeptů mi ani po sportovní stránce nevycházel lépe než pan Koubek. Opravdu jsme si sedli, i naše fotbalové vize jsou si velice podobné. A chtěl bych připomenout ještě jednu věc.

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Ano?
Spojíme dvě věci, protože styl, kterým mužstvo připravuje pan Koubek, je podobný tomu, jak pracuje Míša Bílek u jedenadvacítky. Kdykoli můžeme použít hráče od něj, a že jich není málo. Talenty tam jsou.

Dokáže trenér Koubek změnit atmosféru uvnitř týmu, která podle všeho nebyla v posledních měsících ideální?
Ano, určité problémy jsme měli a reagovali jsme na ně tím, že se snažíme dennodenně pracovat a dělat změny. Ty by ale pomalu měly skončit, protože je čas, abychom se soustředili na to důležité: baráž o mistrovství světa.

Už v březnu hrajete první kolo s Irskem, následně případné finále proti Dánsku, nebo Severní Makedonii.
Občas mám pocit, že se o reprezentaci mluví až moc negativně, byť chápu, že klubový fotbal je v poslední době výš. My se chceme dostat na stejnou úroveň, ale musíme si to společně odmakat. Vnitřní nastavení týmu nebylo ideální, ale máme dobré kluky a dobré fotbalisty a já jsem přesvědčený, že to celé dáme znovu dohromady. A když nám pomůžou skvělí fanoušci, v březnu to dáme.

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Jsem šťastnej, společně to zvládneme! Nedvěd překvapil: Koubek? Má první volba

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Vážný a trochu zakaboněný výraz vystřídala úleva. „Poprvé jsem šťastnej,“ vypálil manažer Pavel Nedvěd když v pátek odpoledne představoval národu nového reprezentačního kouče. „Šli jsme dolů na...

19. prosince 2025  19:05

Pyšný Zlatan Ibrahimovic. Také mladší syn Vincent podepsal smlouvu v AC Milán

Vincent Ibrahimovic podepisuje první profesionální smlouvu.

Svůj první profesionální kontrakt s AC Milán podepsal také mladší syn bývalého fotbalového kanonýra Zlatana Ibrahimovice. Sedmnáctiletý Vincent bude podle klubového prohlášení členem výběru Milan...

19. prosince 2025  17:48

Nejsme generálové Pentagonu. Koubek vysvětloval zvláštní setkání v penzionu

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, odpovídá na dotazy...

Z tajně pořízené fotografie ze schůzky v kladenském penzionu, která zrovna nezobrazovala důstojnost, s jakou má vedení asociace jednat s kandidátem na reprezentačního trenéra, si nově jmenovaný kouč...

19. prosince 2025  16:06

Jedna penalta a koeficient si oddechl. Kdo ho může ohrozit? Poláci pokračují v jízdě

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Jedna proměněná penalta v Aténách z patnácté minuty nastavení sice odsunula Spartu na čtvrté místo fotbalové Konferenční ligy, zároveň však darovala olomoucké Sigmě postup do vyřazovací fáze. Což je...

19. prosince 2025  16:01

Chycené penalty skoro byly málo. Koutný: Byl jsem naštvaný, klukům nic nevyčítám

Jan Koutný kromě chycené penalty zlikvidoval i samostatný únik Ismaheela a...

Fotbalová Sigma Olomouc se i přes prohru 1:2 s Poznaní kvalifikovala do jarní fáze Konferenční ligy. Pomohl jí gól řeckého týmu AEK ve 105. minutě. Roli nakonec hrálo skóre, na kterém se nejen ve...

19. prosince 2025  14:20

Novým trenérem fotbalistů je Koubek. Smlouva do léta 2028 a k ruce Suchopárek

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Fotbalová reprezentace má nového trenéra. V březnové baráži o postup na mistrovství světa 2026 povede národní mužstvo Miroslav Koubek. Smlouvu dostal do léta 2028, čili do příštího mistrovství...

19. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  14:18

Na koho narazí české týmy v play off? Sparta může jít na Celje, Sigma do Anglie

John Mercado slaví gól s Jaroslavem Zeleným.

Základní fáze fotbalové Konferenční ligy skončila ve čtvrtek a už teď je známý okruh soupeřů, které mohou dva české týmy potkat ve vyřazovací fázi. Olomouc do ní vstoupí v únoru, Sparta až v...

19. prosince 2025  13:33

Slavia si přišla už na 800 milionů, Sparta se v pohárových výdělcích blíží Plzni

Hráči Tottenhamu se radují z vlastního gólu slávisty Davida Zimy.

Slavia je zatím na osmi stovkách milionů korun, Plzeň na třech stovkách, Sparta si vydělala čtvrt miliardy a Olomouc přibližně sto padesát milionů. Podzimní část evropských pohárů ve fotbale skončila...

19. prosince 2025  13:17

Zlín dotahuje Jugasův návrat a kádr by měl udržet. V zimě vyzkouší Afričany

Obránce Jakub Jugas načíná druhou sezonu v polském Krakově.

V polské Cracovii, kde působil od léta 2021, se už rozloučil. A v nejbližších dnech má Jakub Jugas podepsat smlouvu ve fotbalovém Zlíně, kam se někdejší reprezentační stoper vrací po osmi letech....

19. prosince 2025  11:34

Máme jasnou představu, slibuje nový hradecký ředitel. Přijít mají mladí hráči

Petr Pojezný přichází na ředitelský post do fotbalového Hradce Králové.

Žezlo sportovního ředitele hradeckého klubu Petr Pojezný přebere v době, kdy se fanoušci každoročně ptají, co lze v týmu čekat v následujících dnech. To pro něj za dva týdny začne být hlavní pracovní...

19. prosince 2025  10:53

Hlavatý do Pardubic přijde, věří ředitel Zavřel. S Bílkem už naplánoval přípravu

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

V létě 2025 měl radost, když se mu po 17 letech povedlo předat kdysi divizní fotbalové Pardubice do rukou investorů, kteří mají snahu z nich udělat jeden z předních klubů první ligy. O půl roku...

19. prosince 2025  10:09

Vojta zářil v prosinci na hřišti, trenéra Trousila zviditelnily pardubické výhry

Matyáš Vojta střílí gól ve 43. minutě v zápase proti Hradci Králové.

Nejlepším hráčem prosince v první fotbalové lize se stal mladoboleslavský útočník Matyáš Vojta. Nejlepším trenérem byl v anketě Ligové fotbalové asociace před zimní přestávkou zvolen pardubický kouč...

19. prosince 2025  9:52

