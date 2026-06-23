ONLINE: Jordánsko - Alžírsko, oba týmy hrají o první body na šampionátu

Zatímco jordánský nováček přišel o body až v poslední čtvrthodině, když do té doby s Rakouskem držel remízový stav, Alžírsko s Argentinou prohrávalo velmi brzy a nakonec inkasovalo třikrát hattrickem Lionela Messiho.
„V takových zápasech dostanete jen pár šancí a ty musíte proměnit. To se nám nepodařilo, ale byla to pro nás velká škola. Snad nám to pomůže do dalších utkání,“ uvedl jordánský záložník Núr Ravabdá.
Když se oba celky střetly naposledy, byla z toho v roce 2004 remíza 1:1.
Jordánsko čeká na výhru už šest zápasů. Alžírsko s Argentinou prohrálo po čtyřech duelech, v nichž neinkasovalo.