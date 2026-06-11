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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Jižní Korea na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska a historie

  8:29
Jižní Korea je na MS ve fotbale stálice. Letos hraje na svém dvanáctém šampionátu a od roku 1986 jí neutekl ani jeden. Tým povede kapitán Son Hung-min, z lavičky ho diriguje Hong Myung-po – legenda, která Koreu jako hráč dotáhla do semifinále v roce 2002. Ve skupině A narazí na domácí Mexiko, Jihoafrickou republiku a Česko. Program, nominaci, klíčové hráče i historickou bilanci najdete v našem přehledu.

Korejský záložník Jens Castrop (vlevo) se snaží zastavit Jeffersona Valladarese ze Salvadoru. | foto: AP

Program fotbalistů Jižní Koreje na MS 2026

Korea odehraje všechny tři zápasy základní skupiny A v Mexiku, hned na úvod navíc narazí na Česko. Pak ji čeká souboj s domácím Mexikem a na závěr duel s Jihoafrickou republikou. Časy uvádíme ve středoevropském letním čase (SELČ).

DatumČasZápasDějištěVýsledek
12.06.04:00Jižní Korea – ČeskoEstadio Akron, Guadalajara (Mexiko)
19.06.03:00Mexiko – Jižní KoreaEstadio Akron, Guadalajara (Mexiko)
25.06.03:00JAR – Jižní KoreaEstadio BBVA, Monterrey (Mexiko)

Soupiska jihokorejských fotbalistů na MS 2026

Konečnou šestadvacítku poslal kouč Hong Myung-po do Mexika opřenou o legionáře z Evropy a MLS, jen šestice hráčů působí v domácí lize. Tváří týmu zůstává kapitán Son Hung-min, kterého doplňují zvučná jména jako Kim Min-če z Bayernu nebo I Kang-in z PSG.

PoziceJméno a příjmeníKlubZápasyGóly
BrankářiKim Sung-kjuTokyo860
Song Pom-kunŠónan Bellmare30
Čche Hjon-uUlsan480
ObránciI Han-pomMidtjylland80
I Ki-hjokGangwon FC30
Kim Min-čeBayern Mnichov794
Kim Te-hjonKashima Antlers70
I Te-sokAustria Vídeň151
Čo Wi-džeČonbuk10
Kim Mun-hwanTedžon350
Pak Čin-sopZhejiang FC141
Sol Jong-uCZ Bělehrad340
ZáložníciHwang In-pomFeyenoord Rotterdam736
Pak Sung-hoBirmingham273
I Če-songMohuč10515
Pe Čun-hoStoke City132
I Kang-inParis SG4711
Jang Hjon-čunCeltic90
Jens CastropMönchengladbach70
Kim Čin-gjuČonbuk223
Om Či-songSwansea92
I Tong-kjongUlsan184
ÚtočníciSon Hung-minLos Angeles FC14556
Čo Kju-songMidtjylland4412
Hwang Hi-čchanWolverhampton7917
O Hjon-gjuBesiktas Istanbul276

Opory jihokorejské reprezentace

Z každé řady jsme vybrali muže, na kterého se tým bude spoléhat nejvíc.

Brankář – Čche Hjon-u

Ostřílená jednička s výbornými reflexy. Právě jeho zákroky stály za památnou výhrou nad Německem na MS 2018. O místo mezi tyčemi se přetahuje s Kimem Sung-kjuem.

Obrana – Kim Min-če

Stoper Bayernu Mnichov a jasný lídr zadních řad. Roky působí na nejvyšší evropské úrovni, má skoro osmdesát startů za národní tým.Vyniká v rychlostních soubojích.

Hráči i členové realizačního týmu Bayernu Mnichov slaví zisk dalšího...

Záloha – I Kang-in

Technik a tahoun ofenzivní hry. Hráč Paris St. Germain připravuje šance spoluhráčům a sám umí zápasy rozhodovat.

Útok – Son Hung-min

Kapitán, vůdce a největší hvězda, kterou Korea kdy měla. Třiatřicetiletý forvard LAFC jde na svůj čtvrtý světový šampionát a se třemi góly je nejlepším korejským střelcem v historii MS (o tuhle metu se dělí). Trenér Hong ho označil za „srdce“ týmu – a přesně tak ho Korea potřebuje.

Son Hung-min

Příprava jihokorejských fotbalistů před MS

Korea v přípravě podlehla Pobřeží slonoviny 0:4, potom nestačila 0:1 na Rakousko. Sebevědomí si pozvedla vysokou výhrou 5:0 nad Trinidadem a Tobagem, následovalo vítězství 1:0 nad Salvadorem.

Soupeři ve skupině A

Mexiko potkala Korea na šampionátu v Rusku, kde s ním prohrála 1:2. Jihoafrická republika je sice jméno, které moc nezní, ale také soupeř, co umí potrápit. A do třetice Česko. Vzájemná bilance je pouze z přípravných zápasů: v Praze dostala Korea v roce 2001 pět gólů , o patnáct let později doma oplatila výhrou 2:1.

Cesta Jižní Koreje na MS 2026

Kvalifikaci zvládla Korea bez zaváhání – jako jediný asijský tým neokusila porážku. Ve třetím kole měla ve skupině B Irák, Jordánsko, Kuvajt, Omán a Palestinu a deset zápasů zakončila bilancí šesti výher a čtyř remíz. Postup oslavila 5. června 2025, kdy na hřišti Iráku vyhrála 2:0 a měla jistotu. Tým stojí hlavně na obraně: v závěrečné pětici kvalifikačních duelů dostala Korea jen dva góly.

Korejec I Tong-kjong se raduje ze své branky proti Salvadoru.

Trenér Hong Myung-po

Hong Myung-po zamíří na MS 2026 už jako účastník sedmého světového šampionátu v roli hráče nebo trenéra – takový kousek nedokázal ani legendární Mario Zagallo. Jako obránce debutoval na MS už v roce 1990, to mu bylo teprve jedenadvacet. Pak přidal turnaje 1994, 1998 a 2002, později se k reprezentaci vrátil nejdřív coby asistent a nakonec jako hlavní kouč.

V roce 2002 Koreu jako kapitán dotáhl do semifinále a odvezl si Bronzový míč pro třetího nejlepšího hráče turnaje. O deset let později přidal ještě olympijský bronz z Londýna.

Historie účastí Jižní Koreje na MS ve fotbale

Korea jezdí na světové šampionáty pravidelně. Rok 2026 je její dvanáctou účastí a od roku 1986 nechyběla na žádném – to je jedenáct turnajů za sebou. Žádná jiná asijská země se k takové bilanci ani nepřibližuje.

Největší úspěch zažila Korea doma v roce 2002, kdy turnaj pořádala společně s Japonskem. Vyřadila Itálii, pak i Španělsko a dokráčela až do semifinále – nakonec brala čtvrté místo. Pro zemi to byly týdny, na které se nezapomíná, a z hráčů kolem Hong Myung-poa udělaly národní hrdiny.

TurnajMísto konáníUmístění
MS 1954ŠvýcarskoVyřazeno ve skupině
MS 1986MexikoVyřazeno ve skupině
MS 1990ItálieVyřazeno ve skupině
MS 1994USAVyřazeno ve skupině
MS 1998FrancieVyřazeno ve skupině
MS 2002Korea a Japonsko4. místo
MS 2006NěmeckoVyřazeno ve skupině
MS 2010Jižní AfrikaOsmifinále
MS 2014BrazílieVyřazeno ve skupině
MS 2018RuskoVyřazeno ve skupině
MS 2022KatarOsmifinále

Zajímavosti

  • Nejlepší výsledek: 4. místo na domácím MS 2002, dosud nejlepší umístění asijského týmu v historii.
  • Kapitán s rekordem: Son Hung-min je se třemi góly nejlepším korejským střelcem na MS a jde na svůj čtvrtý turnaj.
  • Slavné skalpy: v roce 2018 Korea ve skupině senzačně porazila pozdější úřadující mistry světa Německo 2:0.
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Mistrovství světa ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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