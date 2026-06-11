Jižní Korea na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska a historie

Program fotbalistů Jižní Koreje na MS 2026
Korea odehraje všechny tři zápasy základní skupiny A v Mexiku, hned na úvod navíc narazí na Česko. Pak ji čeká souboj s domácím Mexikem a na závěr duel s Jihoafrickou republikou. Časy uvádíme ve středoevropském letním čase (SELČ).
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|12.06.
|04:00
|Jižní Korea – Česko
|Estadio Akron, Guadalajara (Mexiko)
|19.06.
|03:00
|Mexiko – Jižní Korea
|Estadio Akron, Guadalajara (Mexiko)
|25.06.
|03:00
|JAR – Jižní Korea
|Estadio BBVA, Monterrey (Mexiko)
Soupiska jihokorejských fotbalistů na MS 2026
Konečnou šestadvacítku poslal kouč Hong Myung-po do Mexika opřenou o legionáře z Evropy a MLS, jen šestice hráčů působí v domácí lize. Tváří týmu zůstává kapitán Son Hung-min, kterého doplňují zvučná jména jako Kim Min-če z Bayernu nebo I Kang-in z PSG.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Zápasy
|Góly
|Brankáři
|Kim Sung-kju
|Tokyo
|86
|0
|Song Pom-kun
|Šónan Bellmare
|3
|0
|Čche Hjon-u
|Ulsan
|48
|0
|Obránci
|I Han-pom
|Midtjylland
|8
|0
|I Ki-hjok
|Gangwon FC
|3
|0
|Kim Min-če
|Bayern Mnichov
|79
|4
|Kim Te-hjon
|Kashima Antlers
|7
|0
|I Te-sok
|Austria Vídeň
|15
|1
|Čo Wi-dže
|Čonbuk
|1
|0
|Kim Mun-hwan
|Tedžon
|35
|0
|Pak Čin-sop
|Zhejiang FC
|14
|1
|Sol Jong-u
|CZ Bělehrad
|34
|0
|Záložníci
|Hwang In-pom
|Feyenoord Rotterdam
|73
|6
|Pak Sung-ho
|Birmingham
|27
|3
|I Če-song
|Mohuč
|105
|15
|Pe Čun-ho
|Stoke City
|13
|2
|I Kang-in
|Paris SG
|47
|11
|Jang Hjon-čun
|Celtic
|9
|0
|Jens Castrop
|Mönchengladbach
|7
|0
|Kim Čin-gju
|Čonbuk
|22
|3
|Om Či-song
|Swansea
|9
|2
|I Tong-kjong
|Ulsan
|18
|4
|Útočníci
|Son Hung-min
|Los Angeles FC
|145
|56
|Čo Kju-song
|Midtjylland
|44
|12
|Hwang Hi-čchan
|Wolverhampton
|79
|17
|O Hjon-gju
|Besiktas Istanbul
|27
|6
Opory jihokorejské reprezentace
Z každé řady jsme vybrali muže, na kterého se tým bude spoléhat nejvíc.
Brankář – Čche Hjon-u
Ostřílená jednička s výbornými reflexy. Právě jeho zákroky stály za památnou výhrou nad Německem na MS 2018. O místo mezi tyčemi se přetahuje s Kimem Sung-kjuem.
Obrana – Kim Min-če
Stoper Bayernu Mnichov a jasný lídr zadních řad. Roky působí na nejvyšší evropské úrovni, má skoro osmdesát startů za národní tým.Vyniká v rychlostních soubojích.
Záloha – I Kang-in
Technik a tahoun ofenzivní hry. Hráč Paris St. Germain připravuje šance spoluhráčům a sám umí zápasy rozhodovat.
Útok – Son Hung-min
Kapitán, vůdce a největší hvězda, kterou Korea kdy měla. Třiatřicetiletý forvard LAFC jde na svůj čtvrtý světový šampionát a se třemi góly je nejlepším korejským střelcem v historii MS (o tuhle metu se dělí). Trenér Hong ho označil za „srdce“ týmu – a přesně tak ho Korea potřebuje.
Příprava jihokorejských fotbalistů před MS
Korea v přípravě podlehla Pobřeží slonoviny 0:4, potom nestačila 0:1 na Rakousko. Sebevědomí si pozvedla vysokou výhrou 5:0 nad Trinidadem a Tobagem, následovalo vítězství 1:0 nad Salvadorem.
Soupeři ve skupině A
Mexiko potkala Korea na šampionátu v Rusku, kde s ním prohrála 1:2. Jihoafrická republika je sice jméno, které moc nezní, ale také soupeř, co umí potrápit. A do třetice Česko. Vzájemná bilance je pouze z přípravných zápasů: v Praze dostala Korea v roce 2001 pět gólů , o patnáct let později doma oplatila výhrou 2:1.
Cesta Jižní Koreje na MS 2026
Kvalifikaci zvládla Korea bez zaváhání – jako jediný asijský tým neokusila porážku. Ve třetím kole měla ve skupině B Irák, Jordánsko, Kuvajt, Omán a Palestinu a deset zápasů zakončila bilancí šesti výher a čtyř remíz. Postup oslavila 5. června 2025, kdy na hřišti Iráku vyhrála 2:0 a měla jistotu. Tým stojí hlavně na obraně: v závěrečné pětici kvalifikačních duelů dostala Korea jen dva góly.
Trenér Hong Myung-po
Hong Myung-po zamíří na MS 2026 už jako účastník sedmého světového šampionátu v roli hráče nebo trenéra – takový kousek nedokázal ani legendární Mario Zagallo. Jako obránce debutoval na MS už v roce 1990, to mu bylo teprve jedenadvacet. Pak přidal turnaje 1994, 1998 a 2002, později se k reprezentaci vrátil nejdřív coby asistent a nakonec jako hlavní kouč.
V roce 2002 Koreu jako kapitán dotáhl do semifinále a odvezl si Bronzový míč pro třetího nejlepšího hráče turnaje. O deset let později přidal ještě olympijský bronz z Londýna.
Historie účastí Jižní Koreje na MS ve fotbale
Korea jezdí na světové šampionáty pravidelně. Rok 2026 je její dvanáctou účastí a od roku 1986 nechyběla na žádném – to je jedenáct turnajů za sebou. Žádná jiná asijská země se k takové bilanci ani nepřibližuje.
Největší úspěch zažila Korea doma v roce 2002, kdy turnaj pořádala společně s Japonskem. Vyřadila Itálii, pak i Španělsko a dokráčela až do semifinále – nakonec brala čtvrté místo. Pro zemi to byly týdny, na které se nezapomíná, a z hráčů kolem Hong Myung-poa udělaly národní hrdiny.
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 1954
|Švýcarsko
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1986
|Mexiko
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1990
|Itálie
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1994
|USA
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1998
|Francie
|Vyřazeno ve skupině
|MS 2002
|Korea a Japonsko
|4. místo
|MS 2006
|Německo
|Vyřazeno ve skupině
|MS 2010
|Jižní Afrika
|Osmifinále
|MS 2014
|Brazílie
|Vyřazeno ve skupině
|MS 2018
|Rusko
|Vyřazeno ve skupině
|MS 2022
|Katar
|Osmifinále
Zajímavosti
- Nejlepší výsledek: 4. místo na domácím MS 2002, dosud nejlepší umístění asijského týmu v historii.
- Kapitán s rekordem: Son Hung-min je se třemi góly nejlepším korejským střelcem na MS a jde na svůj čtvrtý turnaj.
- Slavné skalpy: v roce 2018 Korea ve skupině senzačně porazila pozdější úřadující mistry světa Německo 2:0.