Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Chtěli roh, videorozhodčí ale nezasáhl. Proč? Nové pravidlo funguje jednostranně

Autor:
  11:10
Taky jste stejně jako jihoafričtí fotbalisté marně čekali, až videorozhodčí zasáhne a podle nových pravidel nakáže, že se má po doteku mexického soupeře zahrávat rohový kop? Chyba! Podle regulí, které se zavedly specificky pro letošní světový šampionát, smí asistenti u videa zvrátit takový verdikt jen v případě, že by sudí na trávníku nařídil chybný roh. Opačně to však nefunguje.
Záložník Jihoafrické republiky Themba Zwane dostává červenou kartu v utkání s...

Záložník Jihoafrické republiky Themba Zwane dostává červenou kartu v utkání s Mexikem. | foto: Reuters

Momentka ze zápasu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou.
Mexičtí fanoušci v Mexico City sledují na velkoplošné obrazovce zápas proti...
Mexický útočník Raúl Jiménez střílí gól do sítě Jihoafrické republiky.
Mexický útočník Raúl Jiménez slaví gól do sítě Jihoafrické republiky.
21 fotografií

Proč?

„Důležité je, že se fotbal chce vyvarovat gólů z chybně nařízených rohů,“ vysvětluje pravidlový expert BBC Dale Johnson.

Proto podle nových regulí video zasáhne jen v případě, že rozhodčí nařídí roh, zatímco se mělo odkopávat od brány. Když sudí nařídí odkop a tým měl zahrávat roh, nestane se nic.

Stejně jako v úvodním utkání mistrovství světa, kdy v nastavení prvního poločasu reklamovali Jihoafričané u brazilského sudího Wiltona Sampaia přesně takovou situaci.

„Ale nebylo by pro konzistenci v rozhodování přeci jen lepší, aby měl tým šanci vstřelit gól z rohu, který měli zahrávat?“ vznáší otázku Johnson.

Jenže znění nastavené mezinárodní pravidlovou komisí IFAB už změnit nepůjdou. A tak se chybně nařízené odkopy od brány budou dál tolerovat.

Nezakrývat si ústa a neloudat se. Znáte pravidlové změny před MS? Řeší je i Češi

FIFA na probíhající světový šampionát prosadila rozšíření pravomocí pro videorozhodčí. Ti nově kromě špatně nařízených rohů mohou kontrolovat i chybně udělené žluté karty.

I tady je systém jednostranný. Pokud sudí druhou žlutou kartu za faul neudělí, video ho opravit nemůže. Funguje stejná premisa – pravidloví komisaři chtějí eliminovat chybná vyloučení.

Jihoafričané v pátečním zahajovacím utkání nakonec padli s Mexikem 0:2, když sami dohrávali v devíti, zatímco soupeř v deseti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

Mexickou část MS odstartovala Shakira, hymnu turnaje zazpívali Bocelli a EJAE

Kolumbijská zpěvačka Shakira během zahajovacího ceremoniálu na mexickém...

Patří ke každému turnaji a ten letošní není výjimkou. Ještě než se v Mexiku rozehrál první zápas letošního mistrovství světa mezi domácím týmem a Jihoafrickou republikou, čekal fanoušky slavnostní...

Chtěli roh, videorozhodčí ale nezasáhl. Proč? Nové pravidlo funguje jednostranně

Záložník Jihoafrické republiky Themba Zwane dostává červenou kartu v utkání s...

Taky jste stejně jako jihoafričtí fotbalisté marně čekali, až videorozhodčí zasáhne a podle nových pravidel nakáže, že se má po doteku mexického soupeře zahrávat rohový kop? Chyba! Podle regulí,...

12. června 2026  11:10

Kanada na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy i historie

Kanadští fotbalisté slaví čtvrtfinálové vítězství nad Venezuelou.

Kanadští fotbalisté nastoupí teprve na třetím mistrovství světa v historii, poprvé ale doma – jako jeden ze tří pořadatelů. Pod americkým koučem Jessem Marschem a s hvězdami v čele s Alphonsem...

12. června 2026

USA na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, výsledky, hvězdy i historie

Spojené státy americké budou v roce 2026 podruhé v historii hostit fotbalové...

Fotbalisté USA se těší na podporu domácích fanoušků. Na mistrovství světa v roce 2026, které společně hostí s Mexikem a Kanadou, mají odvážné ambice. Jejich cílem je přejít přes osmifinále, ve kterém...

12. června 2026  10:59

Hřích ho nevyužít, řekl Koubek o Sojkovi. Proti Koreji se neztratil, nastoupí i příště?

Alexandr Sojka zastavuje I Če-songa z Jižní Koreje na MS ve fotbale.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Pouze kapitán Krejčí byl u balonu častěji než on. Nečekané jméno české sestavy na mistrovství světa. A také výkon na pochvalu. Alexandr Sojka zažil v Guadalajaře velký večer. „Z toho, co předváděl v...

12. června 2026  10:45

Je napřed, já v jeho věku ještě nechytal. Hanuš žije i synovou kariérou

Brankář jabloneckých fotbalistů Jan Hanuš upravuje kopačku svému synovi...

Fotbalové jméno Jan Hanuš je v posledních letech neodmyslitelně spjato s FK Jablonec, kde je zkušený gólman už dlouho jasnou jedničkou. V líhni severočeského klubu už vyrůstá jeho nástupce se jménem...

12. června 2026  10:36

Po fraktuře lebky nosí Jimenéz speciální čelenku, na domácím MS skóroval hlavou

Mexický útočník Raúl Jiménez se raduje ze svého gólu v úvodním zápase MS 2026.

Před šesti lety bojoval o život, ve čtvrtek pojistil výhru mexických fotbalistů 2:0 v úvodním zápase na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Raúl Jiménez skóroval hlavičkou, i když má za...

12. června 2026  10:20

Korejci individuálně výborní, ale mezer v obraně jsme měli dost, všimli si experti

Ladislav Krejčí slaví gól během zápasu mistrovství světa proti Jižní Koreji

Od naděje ke zklamání. „Bod by pro nás byl zlatý. Škoda,“ prohodil někdejší reprezentační obránce Roman Hubník po prohře fotbalistů (1:2) v úvodním utkání na mistrovství světa. „Naši kluci to...

12. června 2026  9:35

2. den MS ve fotbale 2026: Kanada vyzve Bosnu, USA nastoupí proti Paraguayi

Mauricio Pochettino, kouč amerických fotbalistů, v diskuzi s Diegem Lunou.

Do druhého hracího dne mistrovství světa ve fotbale zasáhnou dva domácí týmy. Kanada se postaví proti Bosně a Hercegovině, reprezentace USA se střetne s Paraguayí. V našem přehledu najdete základní...

12. června 2026  8:35

Gól i pro Rosického, pak zklamání. Su nas... Tohle se nám prostě nesmí stát, ví Krejčí

Ladislav Krejčí gestikuluje během zápasu na mistrovství světa proti Jižní Koreji

Od našeho zpravodaje v Mexiku Ještě než dorazil mezi píšící novináře, v televizním rozhovoru vypálil: „Su nas....!“ Po dvaceti letech hráli Češi zápas mistrovství světa. Po dvaceti letech vstřelili na největší fotbalové akci...

12. června 2026  8:20

Koubek: Mrzí to, měli jsme v rukách minimálně bod. Projevil se technický rozdíl

Trenér Miroslav Koubek udílí pokyny během zápasu proti Jižní Koreji na...

Od našeho zpravodaje v Mexiku Možná půlku zápasu prostál u lajny, aby v randálu na Estadio Akron zvládl hráčům předat aspoň pár pokynů. Nejen jim, ale i trenérovi Miroslavu Koubkovi musel první zápas fotbalové reprezentace na...

12. června 2026  7:35

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi s Koreou padli. Jaké jsou první dojmy z místa?

Sledujeme online
Patrik Schick a Lee Han-beom během souboje na mistrovství světa

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

12. června 2026  7:05

Důležité zákroky? Ty jsem asi neměl, když jsme prohráli, litoval Kovář

Korejec Hwang In-pom překonává brankáře Matěje Kováře a srovnává na 1:1

V první půli brankář Matěj Kovář české fotbalisty několikrát podržel, když správně zmenšoval úhly střelcům při přesných dlouhých balonech. Jenže pak si útočník Hwang In-pom šikovně zasekl a fikaným...

12. června 2026  7:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.