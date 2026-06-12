Chtěli roh, videorozhodčí ale nezasáhl. Proč? Nové pravidlo funguje jednostranně

Proč?
„Důležité je, že se fotbal chce vyvarovat gólů z chybně nařízených rohů,“ vysvětluje pravidlový expert BBC Dale Johnson.
Proto podle nových regulí video zasáhne jen v případě, že rozhodčí nařídí roh, zatímco se mělo odkopávat od brány. Když sudí nařídí odkop a tým měl zahrávat roh, nestane se nic.
Wondering why the VAR did not step in to give South Africa a corner at the end of the first half? #MEXRSA pic.twitter.com/HwmWXKStrM— Dale Johnson (@DaleJohnsonBBC) June 11, 2026
Stejně jako v úvodním utkání mistrovství světa, kdy v nastavení prvního poločasu reklamovali Jihoafričané u brazilského sudího Wiltona Sampaia přesně takovou situaci.
„Ale nebylo by pro konzistenci v rozhodování přeci jen lepší, aby měl tým šanci vstřelit gól z rohu, který měli zahrávat?“ vznáší otázku Johnson.
Jenže znění nastavené mezinárodní pravidlovou komisí IFAB už změnit nepůjdou. A tak se chybně nařízené odkopy od brány budou dál tolerovat.
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FIFA na probíhající světový šampionát prosadila rozšíření pravomocí pro videorozhodčí. Ti nově kromě špatně nařízených rohů mohou kontrolovat i chybně udělené žluté karty.
I tady je systém jednostranný. Pokud sudí druhou žlutou kartu za faul neudělí, video ho opravit nemůže. Funguje stejná premisa – pravidloví komisaři chtějí eliminovat chybná vyloučení.
Jihoafričané v pátečním zahajovacím utkání nakonec padli s Mexikem 0:2, když sami dohrávali v devíti, zatímco soupeř v deseti.