Trpišovský: Repre? Budu šťastný, když se mě týkat nebude. Ale týmu je těžké říct ne

Jako kdyby se mu do odpovědi zprvu úplně nechtělo.
Naznačil, ale nedořekl.
Možná chtěl i lehce mlžit, ale nakonec svolil a otevřel se: „Vždycky vám chci dát úplnou odpověď a ne to jen přejít.“
Takže?
„Slavia je pro mě důležitá a já chci energii věnovat hlavně jí. Na jaře bude sezona ještě extrémně těžká. Že mě někteří lidé u reprezentace chtějí, je možná logické, ale já si to musím nejprve vyhodnotit sám. A důležité slovo samozřejmě musí mít klub a jeho majitel,“ zmínil bosse Pavla Tykače.
„Ještě jsme se o tom nebavili, protože by nás to před koncem podzimu určitě vytrestalo. Teď budeme mít společnou večeři s týmem, na které bude i on. Uvidíme, co přinesou nejbližší hodiny. Pokud mě někdo požádá a bude o to stát, vyhodnotím si to. Ale v první řadě si opravdu musím sednout s majitelem i vedením a společně si zhodnotit, jestli je to reálné,“ zopakoval podruhé.
Dostal už ze Strahova oficiální nabídku?
A co by ho vlastně přesvědčilo?
„Nechci, aby se ke mně tyhle věci v rozjeté sezoně vůbec dostávaly a lidi okolo mně to to dobře ví. Ale čím dřív se to rozsekne, tím lépe,“ navázal po sobotním vítězství 4:3 nad Jabloncem.
Přitom kdyby reprezentaci skutečně vést nechtěl, mohl to říct naplno. Už minule po Teplicích, kdy to bylo téma, stačilo odpovědět: Ne, budu se věnovat jen Slavii!
„Byly signály, že si to třeba může přát tým, v takovém případě je pro mě těžké říct ne,“ vysvětlil. „Už v minulosti jsem říkal, že by měla mít reprezentace svého trenéra, někoho, kdo se na ni bude na sto procent soustředit.“
Provod o reprezentaci: S Trpišovským by byla šance v baráži velká. Můj názor zná
„Kluci z kabiny se mě na to teď občas zeptají a já je odháním, že se o tom nechci bavit. Stejně to musí povolit klub a majitel. A vůbec, já budu šťastný, pokud se mě to týkat nebude,“ prohlásil.
„Představa, že z ligového kolotoče naskočím do jiného? Těžké. „Věřím, že jsou tady i další řešení, výborného trenéra mají třeba v Jablonci,“ naznačil, že by se mu u národního týmu možná líbil kolega Luboš Kozel.
Klíčové termíny
26. března
31. března
11. června
18. června
24. června
29. června až 1. července
19. července
25. července
První barážový duel s Irskem se hraje 26. března, případné finále proti Dánsku, nebo Severní Makedonii o pět dnů později.
„Pro všechny bude lepší, pokud se to vyřeší jinou cestou. Na druhou stranu: kdyby tady skutečně byl zájem o krátkodobou výpomoc na jeden týden a hráči by si to přáli, blbě se říká ne. Důležití lidé si však musí vyhodnotit, jestli to stojí za to. Stejně by to znamenalo, že se to v létě musí celé řešit jinak. Nám by s reprezentací na mistrovství světa do Ameriky odletěla půlka kádru a tady se musí postavit mužstvo, které zahájí sezonu. Zápasy se tam hrají ve čtyři ráno, k tomu dlouhé přelety a tak dále. To by nešlo dohromady,“ zakončil slávistický kouč svůj monolog k reprezentaci.
V neděli to bude šedesát dnů, co je český fotbal oficiálně bez reprezentačního trenéra.
Už celé dva měsíce!
Ivana Haška asociace odvolala v polovině října, tři dny po fiasku na Faerských ostrovech, jenže v záloze neměla nic a nikoho. Prioritou předsedy Davida Trundy, který hledáním trenéra pověřil reprezentačního manažera Pavla Nedvěda, bylo najít stálého kouče v cizině: „Budeme hledat trenéra ze zahraničí s výhledem do roku 2030.“
Koncepce se odkládá, Trpišovský už pro reprezentaci není tabu. Ale přemluví ho?
Ale jak dlouho?
V listopadu tým dočasně vedl bývalý asistent Jaroslav Köstl, jeho mise ale měla vypršet závěrečným hvizdem domácího zápasu s Gibraltarem (6:0).
„Dostal jsem úkol na listopad,“ říkal, když tenkrát dostal otázku na svou budoucnost. „Vnímám, že je tady požadavek na zahraničního a zkušeného trenéra, s tím nemám problém,“ přemítal.
Ze Strahova ovšem od té doby nic konkrétního nezaznělo.
Jména tří trenérských veteránů Fatiha Terima, Jürgena Klinsmanna i Slavena Biliče, která se objevila v médiích, vyzněla do ztracena. Pro FAČR by navíc jejich angažmá bylo mimořádně finančně nákladné.
I proto se Trunda a spol. v posledních dnech směrem k březnové baráži o světový šampionát upnuli na variantu s označením Spasitel z Edenu.
Promění se v realitu?