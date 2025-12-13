Trpišovský: Repre? Budu šťastný, když se mě týkat nebude. Ale týmu je těžké říct ne

Jiří Čihák
  22:16
Ne, pořád ještě není jasno. Nejzásadnější otázka, kterou český fotbal v posledních dnech řeší, dál zůstává bez odpovědi. Vezme Jindřich Trpišovský, úspěšný kouč Slavie, březnový vedlejšák u národního týmu? „Platí, co jsem říkal před týdnem po Teplicích. Já tu ambici nemám,“ zopakoval novinářům v sobotu večer v Edenu. Nicméně dál naznačil, že tak jednoduché to přece jen není...
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu s Jabloncem.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu s Jabloncem. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie udílí pokyny v zápase s Tottenhamem.
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie udílí pokyny v zápase s Tottenhamem.
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie reaguje v utkání proti Tottenhamu.
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Teplicemi.
11 fotografií

Jako kdyby se mu do odpovědi zprvu úplně nechtělo.

Naznačil, ale nedořekl.

Možná chtěl i lehce mlžit, ale nakonec svolil a otevřel se: „Vždycky vám chci dát úplnou odpověď a ne to jen přejít.“

Takže?

„Slavia je pro mě důležitá a já chci energii věnovat hlavně jí. Na jaře bude sezona ještě extrémně těžká. Že mě někteří lidé u reprezentace chtějí, je možná logické, ale já si to musím nejprve vyhodnotit sám. A důležité slovo samozřejmě musí mít klub a jeho majitel,“ zmínil bosse Pavla Tykače.

„Ještě jsme se o tom nebavili, protože by nás to před koncem podzimu určitě vytrestalo. Teď budeme mít společnou večeři s týmem, na které bude i on. Uvidíme, co přinesou nejbližší hodiny. Pokud mě někdo požádá a bude o to stát, vyhodnotím si to. Ale v první řadě si opravdu musím sednout s majitelem i vedením a společně si zhodnotit, jestli je to reálné,“ zopakoval podruhé.

Dostal už ze Strahova oficiální nabídku?

A co by ho vlastně přesvědčilo?

„Nechci, aby se ke mně tyhle věci v rozjeté sezoně vůbec dostávaly a lidi okolo mně to to dobře ví. Ale čím dřív se to rozsekne, tím lépe,“ navázal po sobotním vítězství 4:3 nad Jabloncem.

Přitom kdyby reprezentaci skutečně vést nechtěl, mohl to říct naplno. Už minule po Teplicích, kdy to bylo téma, stačilo odpovědět: Ne, budu se věnovat jen Slavii!

„Byly signály, že si to třeba může přát tým, v takovém případě je pro mě těžké říct ne,“ vysvětlil. „Už v minulosti jsem říkal, že by měla mít reprezentace svého trenéra, někoho, kdo se na ni bude na sto procent soustředit.“

Provod o reprezentaci: S Trpišovským by byla šance v baráži velká. Můj názor zná

„Kluci z kabiny se mě na to teď občas zeptají a já je odháním, že se o tom nechci bavit. Stejně to musí povolit klub a majitel. A vůbec, já budu šťastný, pokud se mě to týkat nebude,“ prohlásil.

„Představa, že z ligového kolotoče naskočím do jiného? Těžké. „Věřím, že jsou tady i další řešení, výborného trenéra mají třeba v Jablonci,“ naznačil, že by se mu u národního týmu možná líbil kolega Luboš Kozel.

Klíčové termíny

26. března
Česko - Irsko (první zápas baráže)

31. března
Česko - Dánsko/Sev. Makedonie (finále baráže)

11. června
Jižní Korea - Česko (případný první zápas na MS)

18. června
Česko - JAR (případný druhý zápas na MS)

24. června
Česko - Mexiko (případný třetí zápas na MS)

29. června až 1. července
osmifinále MS

19. července
finále MS

25. července
start nové sezony Chance Ligy

První barážový duel s Irskem se hraje 26. března, případné finále proti Dánsku, nebo Severní Makedonii o pět dnů později.

„Pro všechny bude lepší, pokud se to vyřeší jinou cestou. Na druhou stranu: kdyby tady skutečně byl zájem o krátkodobou výpomoc na jeden týden a hráči by si to přáli, blbě se říká ne. Důležití lidé si však musí vyhodnotit, jestli to stojí za to. Stejně by to znamenalo, že se to v létě musí celé řešit jinak. Nám by s reprezentací na mistrovství světa do Ameriky odletěla půlka kádru a tady se musí postavit mužstvo, které zahájí sezonu. Zápasy se tam hrají ve čtyři ráno, k tomu dlouhé přelety a tak dále. To by nešlo dohromady,“ zakončil slávistický kouč svůj monolog k reprezentaci.

V neděli to bude šedesát dnů, co je český fotbal oficiálně bez reprezentačního trenéra.

Už celé dva měsíce!

Ivana Haška asociace odvolala v polovině října, tři dny po fiasku na Faerských ostrovech, jenže v záloze neměla nic a nikoho. Prioritou předsedy Davida Trundy, který hledáním trenéra pověřil reprezentačního manažera Pavla Nedvěda, bylo najít stálého kouče v cizině: „Budeme hledat trenéra ze zahraničí s výhledem do roku 2030.“

Koncepce se odkládá, Trpišovský už pro reprezentaci není tabu. Ale přemluví ho?

Ale jak dlouho?

V listopadu tým dočasně vedl bývalý asistent Jaroslav Köstl, jeho mise ale měla vypršet závěrečným hvizdem domácího zápasu s Gibraltarem (6:0).

„Dostal jsem úkol na listopad,“ říkal, když tenkrát dostal otázku na svou budoucnost. „Vnímám, že je tady požadavek na zahraničního a zkušeného trenéra, s tím nemám problém,“ přemítal.

Ze Strahova ovšem od té doby nic konkrétního nezaznělo.

Jména tří trenérských veteránů Fatiha Terima, Jürgena Klinsmanna i Slavena Biliče, která se objevila v médiích, vyzněla do ztracena. Pro FAČR by navíc jejich angažmá bylo mimořádně finančně nákladné.

I proto se Trunda a spol. v posledních dnech směrem k březnové baráži o světový šampionát upnuli na variantu s označením Spasitel z Edenu.

Promění se v realitu?

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)
Výsledky

