Reprezentace JAR si postup na letošní mistrovství světa zajistila v africké části kvalifikace, když nakonec ovládla skupinu C.
Šlo však o drama až do úplného konce – definitivně jasno totiž bylo až díky vítězství 3:0 nad Rwandou v posledním zápase. Navíc Jihoafričanům pomohla prohra dosud vedoucího Beninu s Nigérií.
Program fotbalistů JAR na MS 2026
„Bafana Bafana“, jak zní přezdívka hráčů Jihoafrické republiky, odehrají své zápasy ve skupině A. Začnou duelem proti domácímu Mexiku, poté se utkají s Českem, a nakonec změří síly s Jižní Koreou.
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|1
|11.06.
|21:00
|Mexiko – JAR
|Mexico City (Mexiko)
|2
|18.06.
|18:00
|Česko – JAR
|Atlanta (USA)
|3
|25.06.
|03:00
|JAR – Jižní Korea
|Monterrey (Mexiko)
Soupiska Jihoafrické republiky na MS 2026
Belgický trenér Hugo Broos bere na MS celkem 26 jmen. Hned devatenáct z nich je z domácích klubů, hlavně jde o celky Mamelodi Sundowns a Orlando Pirates.
Sestavu doplňuje 5 hráčů z evropských týmů a dva mladí obránci z americké MLS.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Ronwen Williams
|Mamelodi Sundowns
|62
|0
|Ricardo Goss
|Siwelele FC
|4
|0
|Sipho Chaine
|Orlando Pirates
|3
|0
|Obránci
|Aubrey Modiba
|Mamelodi Sundowns
|44
|3
|Khuliso Mudau
|Mamelodi Sundowns
|32
|1
|Nkosinathi Sibisi
|Orlando Pirates
|19
|0
|Mbekezeli Mbokazi
|Chicago Fire
|10
|1
|Ime Okon
|Hannover 96
|7
|1
|Samukele Kabini
|Molde FK
|5
|0
|Khulumani Ndamane
|Mamelodi Sundowns
|5
|0
|Thabang Matuludi
|Polokwane City
|2
|0
|Kamogelo Sebelebele
|Orlando Pirates
|2
|0
|Bradley Cross
|Kaizer Chiefs
|0
|0
|Olwethu Makhanya
|Philadelphia Union
|0
|0
|Záložníci
|Teboho Mokoena
|Mamelodi Sundowns
|51
|9
|Sphephelo Sithole
|Tondela
|27
|1
|Thalente Mbatha
|Orlando Pirates
|14
|3
|Jayden Adams
|Mamelodi Sundowns
|4
|0
|Útočníci
|Themba Zwane
|Mamelodi Sundowns
|53
|12
|Lyle Foster
|Burnley
|26
|10
|Evidence Makgopa
|Orlando Pirates
|26
|6
|Oswin Appollis
|Orlando Pirates
|25
|8
|Iqraam Rayners
|Mamelodi Sundowns
|13
|4
|Relebohile Mofokeng
|Orlando Pirates
|12
|0
|Thapelo Maseko
|AEL Limassol
|9
|1
|Tshepang Moremi
|Orlando Pirates
|9
|1
Opory jihoafrické reprezentace
V kádru najdeme drtivou většinu hráčů, kteří vybojovali postup z náročné kvalifikační skupiny a spoustu z nich je dobře sehraných, protože oblékají barvy jednoho týmu. Kdo bude patřit k oporám týmu?
Brankář Ronwen Williams
Druhý nejstarší hráč v nominaci (34 let) a jasná jednička reprezentace, navíc s kapitánskou páskou na ruce. Za svou zemi už odchytal přes 60 zápasů, výrazně pomohl k bronzovým medailím z AFCONu před třemi lety. Část své mládežnické kariéry strávil v Tottenhamu Hotspur.
Útok Lyle Foster
Pětadvacetiletý útočník přinese do týmu zkušenosti z anglické Premier League, už několik let totiž hraje za Burnley. Představil se ale i v Portugalsku, Belgii a mihnul se ve Francii. Měl by plnit roli hrotového útočníka číslo jedna, v kvalifikaci pomohl svému týmu 2 brankami proti Beninu a Lesothu.
Příprava fotbalistů JAR před MS
Po úspěšné kvalifikaci na MS, která skončila v říjnu loňského roku, se na přelomu starého a nového roku konal ještě Africký pohár národů. V něm sice hráči JAR prošli ze skupiny, vypadli ale hned v osmifinále proti Kamerunu (1:2).
Od té doby stihli další 4 přípravné zápasy – v březnu dvakrát proti Panamě (1:1 a prohra 1:2), pár dní před šampionátem pak připsali dvě další remízy s Nikaraguou (0:0) a Jamajkou (1:1).
Bilance se soupeři ve skupině A (H2H)
Jihoafričané zahajují celý šampionát duelem proti Mexiku – je zajímavé, že před 16 lety, kdy MS hostila pávě JAR, se v úvodním zápase potkaly právě tyto týmy. Jejich historie není nijak bohatá, což platí i o ostatních soupeřích. Proti Jižní Koreji dokonce Jižní Afrika dosud nikdy nehrála.
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|11. 6. 2010
|Mistrovství světa
|JAR
|Mexiko
|1:1
|9. 7. 2005
|Gold Cup
|JAR
|Mexiko
|2:1
|7. 6. 2000
|příprava
|Mexiko
|JAR
|4:2
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|13. 12. 1997
|Konfederační pohár
|JAR
|Česko
|2:2
Historie účastí JAR na MS ve fotbale
Jihoafrická republika se zatím na Mistrovství světa ve fotbale objevila celkem 3×, a to v letech 1998, 2002 a 2010. Stále však čeká na postup ze skupiny – ve všech třech případech obsadili hráči 3. místo.
Největším úspěchem je vítězství nad Francií (2:1) v roce 2010.
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 1998
|Francie
|3. místo ve skupině C
|MS 2002
|Jižní Korea a Japonsko
|3. místo ve skupině B
|MS 2010
|JAR
|3. místo ve skupině A
|MS 2026
|Kanada, Mexiko a USA
|Postup z kvalifikace