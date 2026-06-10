Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

JAR na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska a historie

  10:58
Jihoafrická republika se na fotbalovém mistrovství světa představí po dlouhých šestnácti letech. Jde o jednoho ze soupeřů českého týmu ve skupině A, podívejte se na kompletní program, výsledky a soupisku.

Fotbalisté Jižní Afriky slaví postup na závěrečný turnaj MS 2030. | foto: Themba HadebeAP

Reprezentace JAR si postup na letošní mistrovství světa zajistila v africké části kvalifikace, když nakonec ovládla skupinu C.

Šlo však o drama až do úplného konce – definitivně jasno totiž bylo až díky vítězství 3:0 nad Rwandou v posledním zápase. Navíc Jihoafričanům pomohla prohra dosud vedoucího Beninu s Nigérií.

Program fotbalistů JAR na MS 2026

„Bafana Bafana“, jak zní přezdívka hráčů Jihoafrické republiky, odehrají své zápasy ve skupině A. Začnou duelem proti domácímu Mexiku, poté se utkají s Českem, a nakonec změří síly s Jižní Koreou.

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
111.06.21:00Mexiko – JARMexico City (Mexiko)
218.06.18:00Česko – JARAtlanta (USA)
325.06.03:00JAR – Jižní KoreaMonterrey (Mexiko)

Soupiska Jihoafrické republiky na MS 2026

Belgický trenér Hugo Broos bere na MS celkem 26 jmen. Hned devatenáct z nich je z domácích klubů, hlavně jde o celky Mamelodi Sundowns a Orlando Pirates.

Sestavu doplňuje 5 hráčů z evropských týmů a dva mladí obránci z americké MLS.

PoziceJméno a příjmeníKlubPočet startůBranky
BrankářiRonwen WilliamsMamelodi Sundowns620
Ricardo GossSiwelele FC40
Sipho ChaineOrlando Pirates30
ObránciAubrey ModibaMamelodi Sundowns443
Khuliso MudauMamelodi Sundowns321
Nkosinathi SibisiOrlando Pirates190
Mbekezeli MbokaziChicago Fire101
Ime OkonHannover 9671
Samukele KabiniMolde FK50
Khulumani NdamaneMamelodi Sundowns50
Thabang MatuludiPolokwane City20
Kamogelo SebelebeleOrlando Pirates20
Bradley CrossKaizer Chiefs00
Olwethu MakhanyaPhiladelphia Union00
ZáložníciTeboho MokoenaMamelodi Sundowns519
Sphephelo SitholeTondela271
Thalente MbathaOrlando Pirates143
Jayden AdamsMamelodi Sundowns40
ÚtočníciThemba ZwaneMamelodi Sundowns5312
Lyle FosterBurnley2610
Evidence MakgopaOrlando Pirates266
Oswin AppollisOrlando Pirates258
Iqraam RaynersMamelodi Sundowns134
Relebohile MofokengOrlando Pirates120
Thapelo MasekoAEL Limassol91
Tshepang MoremiOrlando Pirates91

Opory jihoafrické reprezentace

V kádru najdeme drtivou většinu hráčů, kteří vybojovali postup z náročné kvalifikační skupiny a spoustu z nich je dobře sehraných, protože oblékají barvy jednoho týmu. Kdo bude patřit k oporám týmu?

Brankář Ronwen Williams

Druhý nejstarší hráč v nominaci (34 let) a jasná jednička reprezentace, navíc s kapitánskou páskou na ruce. Za svou zemi už odchytal přes 60 zápasů, výrazně pomohl k bronzovým medailím z AFCONu před třemi lety. Část své mládežnické kariéry strávil v Tottenhamu Hotspur.

Útok Lyle Foster

Pětadvacetiletý útočník přinese do týmu zkušenosti z anglické Premier League, už několik let totiž hraje za Burnley. Představil se ale i v Portugalsku, Belgii a mihnul se ve Francii. Měl by plnit roli hrotového útočníka číslo jedna, v kvalifikaci pomohl svému týmu 2 brankami proti Beninu a Lesothu.

Lyle Foster slaví druhý gól Burnley v utkání proti Tottenhamu.

Příprava fotbalistů JAR před MS

Po úspěšné kvalifikaci na MS, která skončila v říjnu loňského roku, se na přelomu starého a nového roku konal ještě Africký pohár národů. V něm sice hráči JAR prošli ze skupiny, vypadli ale hned v osmifinále proti Kamerunu (1:2).

Od té doby stihli další 4 přípravné zápasy – v březnu dvakrát proti Panamě (1:1 a prohra 1:2), pár dní před šampionátem pak připsali dvě další remízy s Nikaraguou (0:0) a Jamajkou (1:1).

Bilance se soupeři ve skupině A (H2H)

Jihoafričané zahajují celý šampionát duelem proti Mexiku – je zajímavé, že před 16 lety, kdy MS hostila pávě JAR, se v úvodním zápase potkaly právě tyto týmy. Jejich historie není nijak bohatá, což platí i o ostatních soupeřích. Proti Jižní Koreji dokonce Jižní Afrika dosud nikdy nehrála.

Vzájemné zápasy JAR a Mexika
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
11. 6. 2010Mistrovství světaJARMexiko1:1
9. 7. 2005Gold CupJARMexiko2:1
7. 6. 2000přípravaMexikoJAR4:2
Vzájemný zápas JAR a Česka
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
13. 12. 1997Konfederační pohárJARČesko2:2

Historie účastí JAR na MS ve fotbale

Jihoafrická republika se zatím na Mistrovství světa ve fotbale objevila celkem 3×, a to v letech 1998, 2002 a 2010. Stále však čeká na postup ze skupiny – ve všech třech případech obsadili hráči 3. místo.

Největším úspěchem je vítězství nad Francií (2:1) v roce 2010.

Jihoafrická republika na mistrovství světa ve fotbale
TurnajMísto konáníUmístění
MS 1998Francie3. místo ve skupině C
MS 2002Jižní Korea a Japonsko3. místo ve skupině B
MS 2010JAR3. místo ve skupině A
MS 2026Kanada, Mexiko a USAPostup z kvalifikace
Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

Česko - Guatemala 3:1, vítězný test před MS, tým ožil hlavně díky náhradníkům

Čeští fotbalisté slaví gól proti Guatemale.

Od našeho zpravodaje v USA Sedmdesát minut spíš trápení a marné bušení. Po dvou gólech v závěru je tu však výsledek, který před startem fotbalového mistrovství světa reprezentaci povzbudí. Češi porazili Guatemalu 3:1, z...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Uspěje Anglie na MS? Nejsme favority, ale snít o trofeji můžeme, říká kouč Tuchel

Kouč fotbalistů Anglie Thomas Tuchel na tiskové konferenci.

Kvalifikací prolétli bez ztráty bodu, a dokonce bez jediné obdržené branky. Přesto nejsou angličtí fotbalisté na nadcházejícím mistrovství světa favority, alespoň podle jejich trenéra Tomase Tuchela....

10. června 2026  11:04

JAR na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska a historie

Fotbalisté Jižní Afriky slaví postup na závěrečný turnaj MS 2030.

Jihoafrická republika se na fotbalovém mistrovství světa představí po dlouhých šestnácti letech. Jde o jednoho ze soupeřů českého týmu ve skupině A, podívejte se na kompletní program, výsledky a...

10. června 2026  10:58

Slovácko potvrdilo konec Skuhravého. Může dojít k pikantní rošádě s Baníkem

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka

Přesně za týden začnou letní přípravu. A dost možná bez hlavního trenéra. Přestože Roman Skuhravý před baráží slíbil hráčům, že zůstane ve fotbalovém Slovácku, odmítl po prvoligové záchraně...

10. června 2026  10:43

Nezakrývat si ústa a neloudat se. Znáte pravidlové změny před MS? Řeší je i Češi

Momentka z přípravného utkání Česka s Guatemalou. Útočník Patrik Schick a...

Od našeho zpravodaje v Mexiku Téma je to před každým velkým šampionátem. Pravidlové novinky, dílčí i větší změny pro hráče, trenéry a samozřejmě pro rozhodčí. „Přijde mi, že se to vždycky řeší před mistrovstvím světa nebo Evropy,...

10. června 2026  10:26

Fotbalové přestupy ONLINE: Skuhravý skončí ve Slovácku, údajně míří do Baníku

Sledujeme online
Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

10. června 2026  10:12

Nejvíc se projeví ve druhé půli, dotkne se i gólmanů. Profesor Botek o vysoké výšce

Premium
Profesor Michal Botek z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Jde o jedno z velkých témat fotbalového mistrovství světa, které se dotýká i českého týmu. Nadmořská výška. Zatímco na základně reprezentace v Dallasu naměříte zhruba 150 metrů nad mořem a při druhém...

10. června 2026

Naskočil, skóroval. Messi už je zdravý, v generálce pomohl Argentině zdolat Island

Lionel Messi si užívá oslavu při utkání Argentiny s Bolivií.

Hvězdný útočník Lionel Messi v generálce před mistrovstvím světa coby střídající hráč pomohl gólem z penalty fotbalistům Argentiny k výhře 3:0 nad Islandem. Irák podlehl Venezuele 0:2, plzeňský...

10. června 2026  6:59

Velký návrat. Mourinho jde do Realu, klub za trenéra Benfice pošle 15 milionů eur

JDI DÁT GÓL. Trenér José Mourinho posílá brankáře Anatolije Trubina do...

Jak znovuzvolený prezident Florentino Pérez při kampani slíbil, tak také činí. Do Realu Madrid přivádí trenéra Josého Mourinha. Španělský klub za příchod třiašedesátiletého kouče lisabonské Benfice...

10. června 2026  6:32,  aktualizováno  6:40

Češi na MS ve fotbale. Sledujte dění ze zámoří a čtěte exkluzivní prémiový obsah

Český fotbalový tým na MS ve fotbale 2026

Češi se po 20 letech vrací na fotbalové mistrovství světa. Redakce iDNES.cz a MF DNES budou u toho a přímo z USA i Mexika přinesou exkluzivní rozhovory, reportáže i prémiový retroseriál. Fotbaloví...

10. června 2026

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Korejcům by měl proti Čechům chybět záložník ze Stoke

Sledujeme online
Stadion v Atlantě, kde čeští fotbalisté odehrají druhý zápas na světovém...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

10. června 2026  11:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Fotbalistky prohrály ve Walesu, postup do elitní Ligy národů unikl. Co šampionát?

Hannah Cainová z Walesu v ostrém střetu s brankářkou Česka Olivií Lukášovou.

České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1:3 a v tabulce obsadily druhé místo. Porážka v přímém souboji o první příčku znamená, že...

9. června 2026  21:16

Korea ho okouzlila. Jiný svět! říká Kraus. Hráč dostal od kouče facku a uklonil se mu

Premium
Jan Kraus jako trenér Chlumce v roce 2019.

Před třiadvaceti lety Koreu poznal jako fotbalista a dál se do země vrací coby turista. „S manželkou jsme tam byli na dovolené loni i předloni. A příští rok se chystáme znovu. Jiný svět, ale...

9. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.