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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

19. den MS ve fotbale: Jde se na play off. Kanada vyzve Jihoafrickou republikou

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  9:35

Kanadští fotbalisté slaví gól v utkání mistrovství světa proti Kataru. | foto: Reuters

Mistrovství světa ve fotbale dospělo do vyřazovací fáze. Prvním utkáním play off bude souboj Jihoafrické republiky s Kanadou. Kde můžete zápas sledovat, jaká byla cesta obou týmů za postupem i další zajímavosti o utkání najdete v našem přehledu.

Nedělě 28. června, 21:00 (TV – Nova Action)

Jihoafrická republikaKanada (1. kolo play off)

Jihoafrická republika – jeden z nejpřekvapivějších účastníků play off. V úvodním duelu šampionátu podlehl 0:2 Mexiku a místy herně vůbec nestíhal. V dalším utkání s Českem byli svěřenci kouče Hugo Broose od kousek porážky, sedm minut před koncem však srovnali na konečných 1:1. Z pozice outsidera pak zvládli souboj s Jižní Koreou a po výhře 1:0 postoupili z druhého místa. Hráči JAR jsou pro soupeře nepříjemní důraznou hrou, organizovanou defenzívou a pokusy o rychlé brejky.

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Kanada – tenhle tým fanoušky baví. Odstartoval remízou 1:1 proti dobře bránící Bosně a Hercegovině, ale soupeře po většinu času přehrával. V druhém duelu si Kanaďané vychutnali Katar a rozebrali ho 6:0. V souboji o první příčku sice nestačili na Švýcarsko 1:2, ale i tomto utkání zanechali dobrý dojem. Tým zdobí neustálá snaha o útočení a kreativita.

Fanoušci Kanady před zápasem mistrovství světa proti Kataru

Zajímavosti před zápasem

  • Pro oba týmy půjde o první play off na mistrovství světa. Kanada prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu, Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus.
  • Kanada jako první pořadatel v historii MS odehraje zápas mimo své území. Kdyby ve skupině B skončila první, pokračovala by ve Vancouveru. Po porážce se Švýcarskem v závěrečném duelu se ale museli stěhovat.
  • Hugo Broos (JAR) se ve svých 74 letech stane nejstarším trenérem, který kdy vedl tým ve vyřazovací fázi mistrovství světa.

Vzájemná bilance

Jediný vzájemný zápas vyhrála Jihoafrická republika 2:0. Bylo to v roce 2007 a jednalo se o přípravný duel.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina L

Skupina K

Skupina J

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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