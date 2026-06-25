Připadá mi to jako sen, plesal střelec JAR. Historický postup věnoval i pochybovačům

Thapelo Maseko, 22letý útočník kyperského Limassolu, se zapsal do historie africké země. Byla to právě jeho střela, která rozhodla o vítězství nad Jihokorejci. „Je to neuvěřitelné, připadá mi to jako sen,“ řekl pro web FIFA.
Děkoval fanouškům, kteří tým podporovali. „Ale je to také pro ty, kteří to nedělali. Bylo hodně lidí, kteří nám nevěřili. Prošli jsme si i těžkými obdobími. Ale tento tým dokázal, že je silný,“ dodal.
|
JAR - Jižní Korea 1:0, Maseko jediným gólem zařídil vítězství i postup ze skupiny
Zápas s Koreou tolik vzrušení nepřinesl. Jihoafrická republika se spokojila s defenzivní taktikou a čekala na příležitost k protiútokům, soupeři pak chyběla kvalita v závěrečné třetině hřiště.
I proto to byli Afričané, kteří si vytvořili největší šance a z brejkové situace v 63. minutě zaslouženě skórovali.
„Hráli jsme opravdu dobře a dostávali jsme se do příležitostí. Takticky jsme si vedli skvěle, Korea nemohla najít prostory, které potřebovala. Dali jsme gól a pak následovalo dvacet minut s velmi vysokým tepem,“ hodnotil Broos.
Jihoafrická republika, která se kvalifikovala na šampionát poprvé od roku 2010, kdy ho sama hostila, se dosud pokaždé umístila na třetím místě. To nyní připadlo Korejcům, kteří postup mezi 32 nejlepších ještě jistý nemají a musejí vyčkat na dohrání ostatních skupin.
„To, co jsme za posledních pět let dokázali, je úžasné,“ těšilo Broose. „Když spolu pracujete tak dlouho, vytvoří se mezi vámi pouto, které přesahuje vztah mezi trenérem a hráči – stali jsme se přáteli. Musíme si to prostě užít,“ dodal 74letý Belgičan, který Afričany trénuje od roku 2021.
Po skončení turnaje ukončí kariéru.
V neděli od 21 hodin se rozhodne, zda usedne na lavičku naposledy, nebo si čas na ní ještě prodlouží. Šedesátá země v žebříčku FIFA vyzve v Los Angeles třicátou Kanadu.