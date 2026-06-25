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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Připadá mi to jako sen, plesal střelec JAR. Historický postup věnoval i pochybovačům

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  16:39
Thapelo Maseko oslavil historickou trefu stylově.

Thapelo Maseko oslavil historickou trefu stylově. | foto: Reuters

Korejský brankář Kim Sung-kju se marně natahuje po míči, který do jeho sítě...
Hráči Jihoafrické republiky slaví trefu Thapela Maseky.
22letý Maseko se zapsal do historie jihoafrického fotbalu.
Radost v táboře Jihoafrické republiky po trefě Thapela Maseky.
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Málokdo čekal, že fotbalisté Jihoafrické republiky projdou do vyřazovací fáze mistrovství světa. Jenže po remíze 1:1 s Českem zaskočili i Jižní Koreu (1:0), vyhoupli se na druhé místo skupiny A za domácí Mexiko a mohli slavit historický postup. „Je těžké popsat, jaký to je pocit. Fantastický zážitek,“ radoval se trenér Hugo Broos.

Thapelo Maseko, 22letý útočník kyperského Limassolu, se zapsal do historie africké země. Byla to právě jeho střela, která rozhodla o vítězství nad Jihokorejci. „Je to neuvěřitelné, připadá mi to jako sen,“ řekl pro web FIFA.

Děkoval fanouškům, kteří tým podporovali. „Ale je to také pro ty, kteří to nedělali. Bylo hodně lidí, kteří nám nevěřili. Prošli jsme si i těžkými obdobími. Ale tento tým dokázal, že je silný,“ dodal.

JAR - Jižní Korea 1:0, Maseko jediným gólem zařídil vítězství i postup ze skupiny

Zápas s Koreou tolik vzrušení nepřinesl. Jihoafrická republika se spokojila s defenzivní taktikou a čekala na příležitost k protiútokům, soupeři pak chyběla kvalita v závěrečné třetině hřiště.

I proto to byli Afričané, kteří si vytvořili největší šance a z brejkové situace v 63. minutě zaslouženě skórovali.

„Hráli jsme opravdu dobře a dostávali jsme se do příležitostí. Takticky jsme si vedli skvěle, Korea nemohla najít prostory, které potřebovala. Dali jsme gól a pak následovalo dvacet minut s velmi vysokým tepem,“ hodnotil Broos.

Thapelo Maseko vstřelil nečekaný vítězný gól v 63. minutě, když si uvnitř pokutového území zpracoval míč levou nohou a ní pak vypálil mezi nohama Jense Castropa k bližší pravé tyči.

Jihoafrická republika, která se kvalifikovala na šampionát poprvé od roku 2010, kdy ho sama hostila, se dosud pokaždé umístila na třetím místě. To nyní připadlo Korejcům, kteří postup mezi 32 nejlepších ještě jistý nemají a musejí vyčkat na dohrání ostatních skupin.

„To, co jsme za posledních pět let dokázali, je úžasné,“ těšilo Broose. „Když spolu pracujete tak dlouho, vytvoří se mezi vámi pouto, které přesahuje vztah mezi trenérem a hráči – stali jsme se přáteli. Musíme si to prostě užít,“ dodal 74letý Belgičan, který Afričany trénuje od roku 2021.

Po skončení turnaje ukončí kariéru.

V neděli od 21 hodin se rozhodne, zda usedne na lavičku naposledy, nebo si čas na ní ještě prodlouží. Šedesátá země v žebříčku FIFA vyzve v Los Angeles třicátou Kanadu.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina C

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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