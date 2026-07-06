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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Jedeme dál! Gólman Norů Nyland: Pomohla i práce s mentálním koučem a analytiky

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  6:30
Norský gólman Nyland slaví s kolegou Sorlothem chycenou penaltu ve čtvrtfinále...

Norský gólman Nyland slaví s kolegou Sorlothem chycenou penaltu ve čtvrtfinále mistrovství světa. | foto: ČTK

V zápase mezi Brazílií a Norskem vzplanuly emoce.
Neymar slaví proměněný pokutový kop v zápase s Norskem.
Neymar proměňuje penaltu proti Norsku, jeho gól už ale konec Brazílie na MS...
Roztržka v zápase Norska a Brazílie.
30 fotografií
Až do nastaveného času odolával všem brazilským útokům. V něm ho sice z penalty překonal Neymar, ale že by to gólmanovi Norska Örjanu Nylandovi nějak vadilo? Kdepak. Vždyť se jeho tým postaral o senzaci. Po gólech Erlinga Haalanda porazil 2:1 v osmifinále fotbalového mistrovství světa nejúspěšnější zemi šampionátů!

Vedle Haalanda na tom měl největší podíl právě Nyland, jenž v minulé sezoně působil jako náhradník ve španělské Seville a od třicátého června si hledá nové angažmá.

Pro norskou reprezentaci je nicméně oporou. V pětatřiceti letech za ni chytal pětasedmdesáté utkání. A právě tohle bylo jeho jednoznačně nejvydařenější.

„Je velmi těžké popsat veškeré emoce,“ usmíval se Nyland a vstřebával, co se právě stalo. „Úžasný pocit. Ten nejlepší pocit vůbec!“

Brazílie - Norsko 1:2, adeus. Nejvíc fotbalovou zemi planety srazil Haaland

Brazilské útočníky deptal, blýskl se čtyřmi skvělými zákroky a ve čtrnácté minutě dokonce lapil Brunovi Guimaraesovi pokutový kop.

Vážně skvělý výkon!

„Všechno záleží na pečlivé přípravě. Úzce jsem spolupracoval se svým mentálním koučem, který je na tohle expert, a s našimi analytiky i trenéry brankářů,“ pokračoval. „Všechny zákroky byly skvělé a byl jsem rád, že nás držím v zápase a jsem součástí vítězství. Nejlepší pocit byl ale při závěrečném hvizdu!“

Norský gólman Nyland chytá Bruno Guimaraesovi penaltu.

Ještě před ním se pohádal s Neymarem. V nastaveném čase už za stavu 2:0 Leo Östigard v hlavičkovém souboji trefil Casemira loktem do obličeje a druhé penalty se ujal právě střelec Santosu.

Před ní se snažil Nylanda rozhodit, gestikuloval na něj a něco na něj pokřikoval, na což mu norský gólman stejnou měrou odpovídal. A byť hrdinu v bráně Neymar nakonec zkušeně překonal, ani tenhle moment mu z radosti nic neubral.

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

„Trochu mi nedocházejí slova, protože je to vážně obrovský úspěch,“ rozplýval se Nyland. „Jsem moc šťastný za všechny Nory. Chceme jim moc poděkovat za veškerou podporu. Tohle je mistrovství světa, větší už to být nemůže a my jsme pořád tady.“

Po zápase si Norové užili tradiční „veslovací“ děkovačku. Brazilci naopak zklamaně klopili hlavy. Poprvé od roku 1990 budou chybět ve čtvrtfinále, navíc na Nory nevyzráli ani v pátém vzájemném zápase.

V zápase mezi Brazílií a Norskem vzplanuly emoce.

Seveřané si vylepšili své maximum ze šampionátu z roku 1998, kdy došli do osmifinále. V dalším kole se 11. července v Miami utkají Anglií, která porazila Mexiko 3:2.

„Samozřejmě jsme měli cíl zůstat tady co nejdéle,“ rozplýval se Nyland. „Věděli jsme, že jsme outsideři, věděli jsme, že to bude těžké, ale věřili jsme, že Brazílii porazíme. Což se skutečně stalo. Nikdy jsme s nimi na mistrovství světa neprohráli, že? Neuvěřitelné. Všichni víme, jak je Brazílie dobrá a co na mistrovství světa znamená.“

Pořádné jméno si dělají i Norové.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Osmifinále

Čtvrtfinále

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1/32 finále

Osmifinále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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