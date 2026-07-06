Jedeme dál! Gólman Norů Nyland: Pomohla i práce s mentálním koučem a analytiky

Vedle Haalanda na tom měl největší podíl právě Nyland, jenž v minulé sezoně působil jako náhradník ve španělské Seville a od třicátého června si hledá nové angažmá.
Pro norskou reprezentaci je nicméně oporou. V pětatřiceti letech za ni chytal pětasedmdesáté utkání. A právě tohle bylo jeho jednoznačně nejvydařenější.
„Je velmi těžké popsat veškeré emoce,“ usmíval se Nyland a vstřebával, co se právě stalo. „Úžasný pocit. Ten nejlepší pocit vůbec!“
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Brazilské útočníky deptal, blýskl se čtyřmi skvělými zákroky a ve čtrnácté minutě dokonce lapil Brunovi Guimaraesovi pokutový kop.
Vážně skvělý výkon!
„Všechno záleží na pečlivé přípravě. Úzce jsem spolupracoval se svým mentálním koučem, který je na tohle expert, a s našimi analytiky i trenéry brankářů,“ pokračoval. „Všechny zákroky byly skvělé a byl jsem rád, že nás držím v zápase a jsem součástí vítězství. Nejlepší pocit byl ale při závěrečném hvizdu!“
Ještě před ním se pohádal s Neymarem. V nastaveném čase už za stavu 2:0 Leo Östigard v hlavičkovém souboji trefil Casemira loktem do obličeje a druhé penalty se ujal právě střelec Santosu.
Před ní se snažil Nylanda rozhodit, gestikuloval na něj a něco na něj pokřikoval, na což mu norský gólman stejnou měrou odpovídal. A byť hrdinu v bráně Neymar nakonec zkušeně překonal, ani tenhle moment mu z radosti nic neubral.
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„Trochu mi nedocházejí slova, protože je to vážně obrovský úspěch,“ rozplýval se Nyland. „Jsem moc šťastný za všechny Nory. Chceme jim moc poděkovat za veškerou podporu. Tohle je mistrovství světa, větší už to být nemůže a my jsme pořád tady.“
Po zápase si Norové užili tradiční „veslovací“ děkovačku. Brazilci naopak zklamaně klopili hlavy. Poprvé od roku 1990 budou chybět ve čtvrtfinále, navíc na Nory nevyzráli ani v pátém vzájemném zápase.
Seveřané si vylepšili své maximum ze šampionátu z roku 1998, kdy došli do osmifinále. V dalším kole se 11. července v Miami utkají Anglií, která porazila Mexiko 3:2.
„Samozřejmě jsme měli cíl zůstat tady co nejdéle,“ rozplýval se Nyland. „Věděli jsme, že jsme outsideři, věděli jsme, že to bude těžké, ale věřili jsme, že Brazílii porazíme. Což se skutečně stalo. Nikdy jsme s nimi na mistrovství světa neprohráli, že? Neuvěřitelné. Všichni víme, jak je Brazílie dobrá a co na mistrovství světa znamená.“
Pořádné jméno si dělají i Norové.