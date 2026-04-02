Je brzy? Není! Otazníky, které musí národní tým začít před MS řešit už teď

Kdo do brány?
Tady je zdánlivě jasno, protože fantom Matěj Kovář vychytal dva penaltové rozstřely a celkově tým podržel. Ale co až se uzdraví slávista Jindřich Staněk?
Čekalo se, že pod Koubkem bude jedničkou spíš on, nejen proto, že ti dva se dobře znají z úspěšného plzeňského angažmá. Jenže vousatého gólmana často trápí zranění a je otázka, kolik toho odchytá do konce sezony.
A pozor: nejhodnotnějším českým brankářem, aspoň podle renomovaného serveru Transfermarkt, je teď Lukáš Horníček z Bragy.