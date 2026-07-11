Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Proti Česku byl v základní sestavě, po třech týdnech jihoafrický záložník zemřel

Autor:
  15:28

Jihoafrický fotbalista Jayden Adams v akci na světovém šampionátu. | foto: Profimedia.cz

Po prvním poločase za nepříznivého stavu 0:1 ho trenér proti Česku stáhl ze hry. Po třech týdnech od zápasu na fotbalovém mistrovství světa Jayden Adams náhle zemřel. Jihoafrickému záložníkovi bylo pouhých pětadvacet. „Jsme zdrceni,“ oznámila Jihoafrická fotbalová federace.

Adams na světovém šampionátu odehrál přes hodinu proti Mexiku (0:2), v základní sestavě byl i proti Česku (1:1) a do posledního utkání základní skupiny proti Jižní Koreji (1:0) zasáhl na posledních deset minut.

V úvodním kole play off proti Kanadě (0:1) seděl na lavici.

Ještě v pátek, den předtím, než se objevila zpráva o jeho úmrtí, na sociálních sítích zveřejnil fotografii s přítelkyní.

„Jayden reprezentoval Jihoafrickou republiku s hrdostí, odvahou a důstojností. Jeho úmrtí je nesmírnou ztrátou pro jeho rodinu, spoluhráče, kluby, fotbalovou komunitu a celou zemi,“ napsala asociace.

„Vyjadřujeme nejhlubší soustrast rodině, klubům Mamelodim Sundowns, Stellenbosch FC a všem, jejichž životů se dotkl.“

Adams za národní mužstvo odehrál devět utkání a dal jednu branku.

„Z mistrovství světa se vrátil pozitivně naladěný, těšil na dovolenou. Miloval trávit čas se svou rodinou,“ řekl jeho mentální kouč Brendine Johnson. „Co se stalo, nikdo nečekal. Nemám slov, co bych k tomu řekl. Rodina žádá, aby bylo respektováno soukromí.“

Podle informací na sociálních sítích Adams údajně spáchal sebevraždu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: FIFA nabízí trávník z finále, nejdražší za 60 tisíc korun

Sledujeme online
Pohled na stadion v New Jersey před utkáním mezi Francií a Švédskem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

Argentina - Egypt 3:2, obhájci otáčeli v závěru. Zářil Messi, rozhodl Fernández

Argentinský záložník Enzo Fernández slaví se spoluhráči gól do sítě Egypta.

Argentinští fotbalisté mohou nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmifinále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrthodině otočit skóre z 0:2 na 3:2 díky gólům Romera, Messiho a Fernándeze. Za...

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.

Byl to pro ně zatím nejtěžší duel na světovém šampionátu. Ne kvůli fotbalovým dovednostem soupeře, ale kvůli jeho nesportovní taktice. „Zažil jsem toho už hodně, takže jsem hráče připravil. Očekávali...

Proti Česku byl v základní sestavě, po třech týdnech jihoafrický záložník zemřel

Jihoafrický fotbalista Jayden Adams v akci na světovém šampionátu.

Po prvním poločase za nepříznivého stavu 0:1 ho trenér proti Česku stáhl ze hry. Po třech týdnech od zápasu na fotbalovém mistrovství světa Jayden Adams náhle zemřel. Jihoafrickému záložníkovi bylo...

11. července 2026  15:28

Debakl Bohemians v přípravě s Poznaní, Boleslav jasně přehrála Táborsko

Fotbalisté Bohemians oslavují vítězství nad Spartou.

Fotbalisté Bohemians 1905 utrpěli v přípravném utkání na soustředění v Polsku debakl 0:4 s Lechem Poznaň. Baník Ostrava tamtéž remizoval s Wislou Plock 2:2 a Slovácko se rozešlo ve Slovinsku smírně...

11. července 2026  14:48

Tuchelův životní příběh: Mojito namíchat neuměl, teď s Anglií pomýšlí na medaili

Thomas Tuchel si užívá vítězství Anglie nad Srbskem.

Někdo má v pětadvaceti život nalajnovaný a přesně ví, kam chce směřovat. To nebyl jeho případ. Když sny o fotbalové kariéře vymazalo Thomasi Tuchelovi zničené koleno, vůbec nevěděl, co dál. Obcházel...

11. července 2026  14:39

K čemu máme VAR? Belgický trenér si stěžoval na Rodriho ruku ve vápně

Belgický trenér Rudi Garcia během čtvrtfinále mistrovství světa proti Španělsku.

Těžko říct, jak by se pak zápas vyvíjel. Třeba by nestačilo ani to. Trenéra belgických fotbalistů Rudiho Garciu přesto štvalo, když po hodině zápasu se Španělskem (1:2) nekopal jeho tým penaltu za...

11. července 2026  12:35

Dopadl by jako Escobar? Campaz se po MS nechce vrátit do Kolumbie, čelí výhrůžkám

Zklamaný kolumbijský záložník Jaminton Campaz po vyřazení se Švýcarskem v...

V závěru osmifinále proti Švýcarům měl obrovskou šanci, kterou ale neproměnil, a tak kolumbijští fotbalisté vypadli z mistrovství světa. Jenže záložník Jaminton Campaz s rodinou kvůli tomu čelí...

11. července 2026  10:30

31. den MS ve fotbale: Haaland vs. Kane. Norsko se pokusí zastavit Anglii

Norský útočník Erling Haaland (vlevo) vede děkovačku po vítězném osmifinále s...

Na fotbalovém mistrovství světa je na programu další čtvrtfinálový duel. Norsko se v něm pokusí o historický postup mezi nejlepší čtyři týmy turnaje, proti němu ale stojí favorizovaná Anglie. Souboj...

11. července 2026  9:39

MS ve fotbale 2026 ONLINE: FIFA nabízí trávník z finále, nejdražší za 60 tisíc korun

Sledujeme online
Pohled na stadion v New Jersey před utkáním mezi Francií a Švédskem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

11. července 2026  8:47

Věděli, ale neuhlídali. Merino se zase točil kolem praporku: Zopakoval jsem to rodině

Španělský hrdina Mikel Merino oslavuje vítěznou trefu proti Belgii na stadionu...

Stoprocentně si ten záznam pouštěli a dost možná zazněla i věta, ať jsou kolem závěrečných minut pozornější. Protože to na trávník přichází on. Španělského superžolíka Mikela Merina však po...

11. července 2026  8:41

U Slavie na samotě: plno nových tváří, ostrý výšlap ke hřišti. Co Chorý a Douděra?

Momentka ze slávistického tréninku na přípravném kempu v Rakousku. Uprostřed...

Od našeho zpravodaje v Rakousku Do ospalé venkovské krajiny na rakouské straně Šumavy jako by snad ani nepatřil. Rozlehlý komplex ve skandinávském stylu přirozeně srostlý s okolními kopci, luxusní hotel a zároveň i sídlo globální...

11. července 2026  8:18

Divočina proti Young Boys, druhá porážka. Je co zlepšovat, vědí plzeňští fotbalisté

Momentka z utkání plzeňských fotbalistů proti bernským Young Boys.

Divokou přestřelku nabídl druhý přípravný duel fotbalistů Plzně na soustředění v Rakousku. V pátek proti švýcarským Young Boys Bern v utkání, které se hrálo na 2x60 minut, sice smazali ztrátu 0:3 na...

11. července 2026  7:43

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Belgii srazila chyba náhradního gólmana. Courtois přitom říká: Mohl jsem hrát dál

Belgický brankář Thibaut Courtois (vlevo) musí v 71. minutě vinou zranění...

Jako by nestačilo, že jim během předzápasové rozcvičky vypadl klíčový záložník Tielemans. Dvacet minut před koncem musel ze hry i gólman Thibaut Courtois a jeho náhradník Senne Lammens se pak výrazně...

11. července 2026  6:06

Španělsko - Belgie 2:1, žolík Merino opět úřadoval, dalším gólem zařídil semifinále

Španělský záložník MIkel Merino slaví gól do sítě Belgie.

Španělští fotbalisté si podruhé v historii zahrají semifinále mistrovství světa. O výhře 2:1 nad Belgií rozhodl v 88. minutě žolík Merino. Skóre otevřel po půlhodině hry Ruiz, ještě v úvodní půli ale...

10. července 2026,  aktualizováno  23:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.