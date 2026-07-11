Proti Česku byl v základní sestavě, po třech týdnech jihoafrický záložník zemřel

Adams na světovém šampionátu odehrál přes hodinu proti Mexiku (0:2), v základní sestavě byl i proti Česku (1:1) a do posledního utkání základní skupiny proti Jižní Koreji (1:0) zasáhl na posledních deset minut.
V úvodním kole play off proti Kanadě (0:1) seděl na lavici.
Ještě v pátek, den předtím, než se objevila zpráva o jeho úmrtí, na sociálních sítích zveřejnil fotografii s přítelkyní.
„Jayden reprezentoval Jihoafrickou republiku s hrdostí, odvahou a důstojností. Jeho úmrtí je nesmírnou ztrátou pro jeho rodinu, spoluhráče, kluby, fotbalovou komunitu a celou zemi,“ napsala asociace.
„Vyjadřujeme nejhlubší soustrast rodině, klubům Mamelodim Sundowns, Stellenbosch FC a všem, jejichž životů se dotkl.“
Adams za národní mužstvo odehrál devět utkání a dal jednu branku.
„Z mistrovství světa se vrátil pozitivně naladěný, těšil na dovolenou. Miloval trávit čas se svou rodinou,“ řekl jeho mentální kouč Brendine Johnson. „Co se stalo, nikdo nečekal. Nemám slov, co bych k tomu řekl. Rodina žádá, aby bylo respektováno soukromí.“
Podle informací na sociálních sítích Adams údajně spáchal sebevraždu.