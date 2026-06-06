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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Jak si Češi zvykají. Zelený: Lehký trénink, ale potil jsem se brutálně. Příště namazat!

Jiří Čihák
  22:17
Od našeho zpravodaje v USA - Pravé texaské počasí ještě čeští fotbalisté nepoznali, protože po jejich pátečním příletu nad Dallasem sprchlo a také během sobotního otevřeného tréninku bylo hlavně pod mrakem. „Ale to dusno je teda mazec,“ vyhrknul obránce Jaroslav Zelený. „Nebylo to na hřišti nic náročného, ale člověk se zpotí brutálně.“
Sparťanský obránce Jaroslav Zelený na tréninku fotbalové reprezentace.

Sparťanský obránce Jaroslav Zelený na tréninku fotbalové reprezentace. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Čeští fanoušci na otevřeném tréninku fotbalové reprezentace v Mansfieldu.
Jan Kuchta na otevřeném tréninku české reprezentace v Mansfieldu.
Fanoušci sledují otevřený trénink českých fotbalistů v Mansfieldu.
Trénink českých fotbalistů v Mansfiledu.
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Horké dny v Dallasu jsou jen jednou z mnoha věcí, které musí Češi na základně během mistrovství světa přivyknout. Už brzy se místní teploty mají zase šplhat k pětatřiceti stupňům. Co na to světlý typ Zelený?

„No, asi se budu muset hodně mazat opalovákem, ale takových nás bude víc,“ krčil rameny. „Když vyleze, tak je sluníčko je fakt ostré. Už v New Jersey bylo hodně nepříjemné a tady si ho budeme užívat plnými doušky,“ tuší.

Český trénink pobláznil Dallas: Fandil Američan v Schickově dresu i hrdá sokolka

Zatím si užívají hlavně vřelé přivítaní.

V pátek na hotelu ve Forth Worthu, což je jedna z částí rozlehlého Dallasu plného mnohaproudých dálnic a složitých křižovatek, i na tréninku v Mansfieldu, kam to mají asi půl hodiny autobusem.

sport.idnescz

Čeští reprezentanti už mají za sebou trénink v Dallasu. Hráči rozdali fanouškům podpisy, nechybělo ani tradiční skandování: Kdo neskáče, není Čech. Atmosféru na stadionu zachytili reportéři iDNES.cz Jiří Čihák a David Čermák.

: Jiří Čihák, iDNES.cz

6. června 2026 v 19:10, příspěvek archivován: 6. června 2026 v 20:22
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Stačilo, aby fotbalisté během tréninku, který začínal v půl desáté dopoledne místního času, přiběhli blíž k lajně pro zakutálený balon nebo zamávali na zaplněnou tribunu a hned se ozýval potlesk.

A taky skandování.

„Pojďme hoši, pojďme do toho!“

„My chceme gól!“

„Kdo neskáče, není Čech!“

Však to znáte.

Dorazily stovky fanoušků, mezi nimi cestovatelé z Česka i spoustu místních krajanů, pro které je návštěva reprezentantů událost. „Asi nikdo z nás nečekal, že přijde tolik lidí, ale bylo to vážně fajn,“ povídal Matěj Kovář, jen co s brankářskými rukavicemi v podpaží rozdal desítky podpisů.

Čeští fanoušci na otevřeném tréninku fotbalové reprezentace v Mansfieldu.

„Tušili jsme, že se pár českých hlasů nejspíš objeví. Ale překvapilo mě, kolik jich nakonec bylo,“ uznal Zelený. „Lidi byli vážně milí. Nevím, jestli to předstírali, ale vypadali nadšeně. Tak snad jim to vydrží.“

Češi jsou v Dallasu od pátečního odpoledne, do Guadalajary, kde vstoupí do šampionátu proti Korejcům, odletí den před čtvrtečním zápasem.

„První trénink po cestě byl pro část hráčů vyloženě regenerační,“ popsal Darida. „A tím, že to bylo takhle před lidmi, jsme si ho užili.“

Co bude dál?

MS 1950: Brazilská Hirošima. Soupeř se pomočil strachy a z brankáře byl vyvrhel

„Teď už se musíme hlavně co nejlépe připravit na první utkání,“ dodal Kovář, který by mohl po Dallasu spoluhráče provádět. Nebo ne?

„Už je to dávno, co jsme tady byli s Manchesterem United na Dallas Cupu. Bylo mi osmnáct a moc si toho nepamatuju, ale jo, nějaké okolí tady asi znám,“ řekl.

Čím déle se Češi budou v turnaji držet, tím víc si může paměť osvěžit. Základnu bude mít reprezentace v třetím nejlidnatějším městě v Texasu do konce své účasti na mistrovství světa.

Do něj vstoupí 12. června (04.00 českého času) proti Korejcům.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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