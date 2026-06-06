Horké dny v Dallasu jsou jen jednou z mnoha věcí, které musí Češi na základně během mistrovství světa přivyknout. Už brzy se místní teploty mají zase šplhat k pětatřiceti stupňům. Co na to světlý typ Zelený?
„No, asi se budu muset hodně mazat opalovákem, ale takových nás bude víc,“ krčil rameny. „Když vyleze, tak je sluníčko je fakt ostré. Už v New Jersey bylo hodně nepříjemné a tady si ho budeme užívat plnými doušky,“ tuší.
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Zatím si užívají hlavně vřelé přivítaní.
V pátek na hotelu ve Forth Worthu, což je jedna z částí rozlehlého Dallasu plného mnohaproudých dálnic a složitých křižovatek, i na tréninku v Mansfieldu, kam to mají asi půl hodiny autobusem.
Stačilo, aby fotbalisté během tréninku, který začínal v půl desáté dopoledne místního času, přiběhli blíž k lajně pro zakutálený balon nebo zamávali na zaplněnou tribunu a hned se ozýval potlesk.
A taky skandování.
„Pojďme hoši, pojďme do toho!“
„My chceme gól!“
„Kdo neskáče, není Čech!“
Však to znáte.
Dorazily stovky fanoušků, mezi nimi cestovatelé z Česka i spoustu místních krajanů, pro které je návštěva reprezentantů událost. „Asi nikdo z nás nečekal, že přijde tolik lidí, ale bylo to vážně fajn,“ povídal Matěj Kovář, jen co s brankářskými rukavicemi v podpaží rozdal desítky podpisů.
„Tušili jsme, že se pár českých hlasů nejspíš objeví. Ale překvapilo mě, kolik jich nakonec bylo,“ uznal Zelený. „Lidi byli vážně milí. Nevím, jestli to předstírali, ale vypadali nadšeně. Tak snad jim to vydrží.“
Češi jsou v Dallasu od pátečního odpoledne, do Guadalajary, kde vstoupí do šampionátu proti Korejcům, odletí den před čtvrtečním zápasem.
„První trénink po cestě byl pro část hráčů vyloženě regenerační,“ popsal Darida. „A tím, že to bylo takhle před lidmi, jsme si ho užili.“
Co bude dál?
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„Teď už se musíme hlavně co nejlépe připravit na první utkání,“ dodal Kovář, který by mohl po Dallasu spoluhráče provádět. Nebo ne?
„Už je to dávno, co jsme tady byli s Manchesterem United na Dallas Cupu. Bylo mi osmnáct a moc si toho nepamatuju, ale jo, nějaké okolí tady asi znám,“ řekl.
Čím déle se Češi budou v turnaji držet, tím víc si může paměť osvěžit. Základnu bude mít reprezentace v třetím nejlidnatějším městě v Texasu do konce své účasti na mistrovství světa.
Do něj vstoupí 12. června (04.00 českého času) proti Korejcům.