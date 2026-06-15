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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Zelený lituje vítězného gólu Koreji: Jsem v něm namočený. JAR teď musíme porazit

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  13:25
Vítězný gól vstřelili Korejci po jeho levé straně. „Celý můj výkon to zkazilo, přitom nebyl špatný,“ popisoval na tiskové konferenci českých fotbalistů obránce Jaroslav Zelený úvodní porážku 1:2 na mistrovství světa.
Český obránce Jaroslav Zelený před utkáním s Koreou.

Český obránce Jaroslav Zelený před utkáním s Koreou. | foto: Reuters

Jaroslav Zelený a Sol Jong-u bojují o míč během utkání mistrovství světa
Lukáš Červ během tréninku reprezentace na stadionu v Mansfieldu.
Kapitán národního mužstva Ladislav Krejčí se bějem tréninku na stadionu v...
Vladimír Coufal na tréninku reprezentace na stadionu v Mansfieldu.
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„Kdybychom uhráli aspoň bod, můj pocit by byl daleko lepší. I s ohledem na to, že Korea byla velmi dobrá. Mrzí mě, že jsme nezískali aspoň bod,“ citoval web FAČR Zeleného.

Češi v pátečním utkání vedli díky gólu Ladislava Krejčího po autovém vhazování, asijský soupeř pak srovnal během deseti minut a nakonec zápas před koncem otočil.

Sparťanský obránce na levé straně nezachytil náběh a po centru dorážel osamocený útočník Hjon-gju.

„Všichni víme, že to nebylo ideální v našem případě. Chtěli jsme vypadat jinak, zvládnout to i výsledkově jinak, na to není potřeba žádné hodnocení. Na to je každý soudný dost, aby to věděl sám,“ podotkl Zelený.

K postupu ze skupiny ze třetího místa mohou stačit i tři body. Proto je důležité, aby Češi zvládli druhý skupinový zápas proti Jihoafrické republice, outsiderovi skupiny.

„Vzhledem k tomu, že máte ve skupině jen tři zápasy, každý z nich je klíčový. Pro nás byl klíčový i ten první. Kdybychom uhráli nějaký výsledek, extrémně vám to pomůže, protože potom rozhoduje každý bod i gól. Ale bohužel jsme to nezvládli. S Jihoafrickou republikou je potřeba to zvládnout. Mexiko poté bude asi tvrdší oříšek, takže do zápasu s JAR musíme dát všechno a bezpodmínečně ho zvládnout,“ řekl Zelený.

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Mexiko vyzvou Češi na legendárním Aztéckém stadionu, kde dosud během tří mistrovství světa nikdo nedokázal domácí reprezentaci porazit. Mexičané tam na úvod šampionátu nad Jihoafrickou republikou zvítězili 2:0.

„Soupeř bude typologicky jiný. Korea měla hodně rychlostních typů, JAR má více silových hráčů. Myslím, že hra bude trochu fyzičtější. Viděl jsem jejich první bláznivý zápas. Jsou v podobné situaci jako my, navíc nedali gól, takže jsou na tom ještě o trochu hůř. V tuhle chvíli jsou na posledním místě. Bude to buď, anebo. Jakmile neudělají něco s námi, bude to pro ně šlus. Je potřeba, abychom se připravili lépe než oni a zápas zvládli vítězně,“ podotkl Zelený.

Obří kruhová obrazovka na stadionu v Atlantě, kde Češi odehrají druhý zápas...
Pohled na Mercedes-Benz Stadium v Atlantě, kde Češi odehrají druhý zápas...

Těší se na krásný stadion v Atlantě, který má i zatahovací střechu.

„Myslím, že by to bylo ku prospěchu věci, protože se hraje od 12 hodin, kdy na vás sluníčko pere úplně nejvíc. Předpověď zatím je, že by mohlo být oblačno, ale když jsme viděli nějaké zápasy, tak bylo úplně azuro. Samozřejmě to ztěžuje výkon v takovém počasí,“ přemítal.

„Bude zajímavé si tam zahrát, podívat se na takové místo. Stadion je úplně odlišný, moderní, jak z jiné planety. Nebránil bych se tomu, aby střecha byla zatažená, ale ve výsledku je mi to asi jedno,“ doplnil.

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V sobotu s mužstvem na základně u Dallasu navštívili během volného dne rodeo. „Když jsme tam přijížděli, tak to bylo jak návrat v čase, byl jsem z toho celkem vyplesklý. Člověk to zná jen z filmů. Mně se tohle extrémně líbí, takže já jsem byl nadšený,“ líčil Zelený.

Se spoluhráči navlékli tradiční kovbojské klobouky. „Chtěl jsem si koupit nějaký pěkný, ale když jsem viděl cenovky, tak jsem od toho upustil a koupil jsem si slamák,“ smál se. „I tak z toho mám radost. Myslím, že si to užili všichni. Někdo víc, někdo méně, ale bylo to pro nás dobré rozptýlení,“ uzavřel.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina H

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Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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