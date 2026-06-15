Zelený lituje vítězného gólu Koreji: Jsem v něm namočený. JAR teď musíme porazit

„Kdybychom uhráli aspoň bod, můj pocit by byl daleko lepší. I s ohledem na to, že Korea byla velmi dobrá. Mrzí mě, že jsme nezískali aspoň bod,“ citoval web FAČR Zeleného.
Češi v pátečním utkání vedli díky gólu Ladislava Krejčího po autovém vhazování, asijský soupeř pak srovnal během deseti minut a nakonec zápas před koncem otočil.
Sparťanský obránce na levé straně nezachytil náběh a po centru dorážel osamocený útočník Hjon-gju.
𝐇𝐲𝐞𝐨𝐧-𝐆𝐮𝐲 𝐎𝐡 otáčí stav utkání a Jižní Korea se ujímá vedení 2:1! 😮💨— Nova Sport (@novasport_cz) June 12, 2026
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„Všichni víme, že to nebylo ideální v našem případě. Chtěli jsme vypadat jinak, zvládnout to i výsledkově jinak, na to není potřeba žádné hodnocení. Na to je každý soudný dost, aby to věděl sám,“ podotkl Zelený.
K postupu ze skupiny ze třetího místa mohou stačit i tři body. Proto je důležité, aby Češi zvládli druhý skupinový zápas proti Jihoafrické republice, outsiderovi skupiny.
„Vzhledem k tomu, že máte ve skupině jen tři zápasy, každý z nich je klíčový. Pro nás byl klíčový i ten první. Kdybychom uhráli nějaký výsledek, extrémně vám to pomůže, protože potom rozhoduje každý bod i gól. Ale bohužel jsme to nezvládli. S Jihoafrickou republikou je potřeba to zvládnout. Mexiko poté bude asi tvrdší oříšek, takže do zápasu s JAR musíme dát všechno a bezpodmínečně ho zvládnout,“ řekl Zelený.
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Mexiko vyzvou Češi na legendárním Aztéckém stadionu, kde dosud během tří mistrovství světa nikdo nedokázal domácí reprezentaci porazit. Mexičané tam na úvod šampionátu nad Jihoafrickou republikou zvítězili 2:0.
„Soupeř bude typologicky jiný. Korea měla hodně rychlostních typů, JAR má více silových hráčů. Myslím, že hra bude trochu fyzičtější. Viděl jsem jejich první bláznivý zápas. Jsou v podobné situaci jako my, navíc nedali gól, takže jsou na tom ještě o trochu hůř. V tuhle chvíli jsou na posledním místě. Bude to buď, anebo. Jakmile neudělají něco s námi, bude to pro ně šlus. Je potřeba, abychom se připravili lépe než oni a zápas zvládli vítězně,“ podotkl Zelený.
Těší se na krásný stadion v Atlantě, který má i zatahovací střechu.
„Myslím, že by to bylo ku prospěchu věci, protože se hraje od 12 hodin, kdy na vás sluníčko pere úplně nejvíc. Předpověď zatím je, že by mohlo být oblačno, ale když jsme viděli nějaké zápasy, tak bylo úplně azuro. Samozřejmě to ztěžuje výkon v takovém počasí,“ přemítal.
„Bude zajímavé si tam zahrát, podívat se na takové místo. Stadion je úplně odlišný, moderní, jak z jiné planety. Nebránil bych se tomu, aby střecha byla zatažená, ale ve výsledku je mi to asi jedno,“ doplnil.
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V sobotu s mužstvem na základně u Dallasu navštívili během volného dne rodeo. „Když jsme tam přijížděli, tak to bylo jak návrat v čase, byl jsem z toho celkem vyplesklý. Člověk to zná jen z filmů. Mně se tohle extrémně líbí, takže já jsem byl nadšený,“ líčil Zelený.
Se spoluhráči navlékli tradiční kovbojské klobouky. „Chtěl jsem si koupit nějaký pěkný, ale když jsem viděl cenovky, tak jsem od toho upustil a koupil jsem si slamák,“ smál se. „I tak z toho mám radost. Myslím, že si to užili všichni. Někdo víc, někdo méně, ale bylo to pro nás dobré rozptýlení,“ uzavřel.