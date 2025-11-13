Köstl: Musíme být lepší, pokud se chceme rovnat s Evropou. Nálada není dobrá

Jiří Seidl
  21:55
Chtěli rozdávat radost, aspoň trochu si udobřit fanoušky, pro které plánovali pohledně vyhrát. Jenže proti San Marinu, poslednímu týmu světového žebříčku, se čeští fotbalisté nepředvedli. „Musíme být daleko lepší, pokud se chceme rovnat s Evropou,“ uznal dočasný kouč Jaroslav Köstl po těsném vítězství 1:0 v přípravném utkání.
Kouč českých fotbalistů Jaroslav Köstl po utkání se San Marinem.

Kouč českých fotbalistů Jaroslav Köstl po utkání se San Marinem. | foto: ČTK

Nicolas Giacopetti se snaží dostat míč z houfu českých hráčů.
Patrik Hellebrand v akci s Albertem Riccardim
David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.
Kryštof Daněk uhání s míčem z dosahu hráčů San Marina.


„Očekával jsem, že budeme mít víc šancí, i když samozřejmě zásahů do sestavy bylo dost,“ pokrčil rameny Köstl. Střelu na bránu si reprezentanti vytvořili jedinou.

Trenér nicméně dodal, že přechodová fáze mužstva nebyla úplně špatná. „Horší to však bylo v poslední třetině hřiště,“ konstatoval. „Měli jsme si počínat daleko lépe technicky. Situací, které jsme si měli vytvářet jeden na jednoho, bylo málo. Nepřišlo mi ani, že bychom jejich gólmana dostali do nějaké permanence. A k tomu bylo utkání i trošku rozkouskované, což vždycky vyhovuje soupeřům jako San Marino.“

Köstl ale odmítl, že by tím obhajoval výkon: „Jenom konstatuji, že jsme se v podstatě ani nedostali do tempa.“

ZNÁMKY: Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů se San Marinem?

A spokojený nebyl ani kapitán a jediný střelec zápasu Tomáš Souček. „Chtěli jsme sice především vyhrát, ale taky dát více gólů, jak pro diváky, tak pro naši pohodu,“ prohlásil.

Sám zmar národního týmu nejprve podtrhl neproměněnou penaltou ve 31. minutě.

„Zvolil jsem špatnou techniku, protože hřiště nebylo úplně ve stavu, abych střílel nártem, což teď ve West Hamu zkouším a góly dávám. Tentokrát mi balon sjel, měl jsem tu ránu spíše utáhnout placírkou,“ komentoval nezdar, po kterém se záhy přeci jen oslavně roztočil.

„Ta neproměněné penalta mě mrzí, ale o to větší byla úleva, když jsem za chvíli dal gól, který mému sebevědomí pomohl. Rozhodně ale naše efektivita musí být větší.“

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Souček nastoupil netradičně jako podhrot. „Všude, kde teď hraju, chci přinést to nejlepší. Ať je to útočník, střední záložník, nebo stoper. Mám asi inteligenci zapadnout všude. Dal jsem teď aspoň góla, vytvořil nějakou šanci. Hrálo se mi tam dobře,“ kývl.

Bylo to i tím, že na tomtéž místě naskakuje ve West Hamu?

„Trenér se o tom se mnou bavil a samozřejmě jsem souhlasil. Měli jsme tam hodně dobrých akcí. Fotbal se hraje na body, ty jsme získali, ale pak i na góly a těch mohlo být víc,“ odpověděl Souček.

„Tomáš tam hrál hlavně kvůli zdravotnímu stavu hráčů, kteří měli původně nastoupit,“ řekl Köstl. „Potřebovali jsme tam i výšku, protože nám vypadl Tomáš Chorý, takže jsme měli relativně nízký tým.“

Národní tým v pondělí v Olomouci uzavře kvalifikaci mistrovství světa utkáním s Gibraltarem.

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

„Ten změnil organizaci hry oproti tomu, když jsme s nimi hráli na začátku kvalifikace,“ upozornil Köstl. „Ale my ten zápas musíme zvládnout lépe než dneska, herně i výsledkově, aby si lidé víckrát než jednou zakřičeli gól.“

Podle Součka musí národní tým zapracovat hlavně na produktivitě. „Věřím, že i s Gibraltarem budeme držet balón, budeme si vytvářet šance. Je to o prvním a možná i více o druhém gólu, protože většinou, se vším respektem, tito soupeři odpadnou, až když dostanou druhou branku. Dokud cítí šanci na vyrovnání, je to vždycky těžké,“ přemítal.

Trenér Köstl přiznal, že nálada kolem reprezentace není dobrá. „Ale to už několik let. Je to složité. Nároďák je nejvíc. Není to příjemné, ale hlavní je výkon na hřišti a ten musíme zlepšit.“

I on dobře ví, že baráž o mistrovství světa už se blíží.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)


