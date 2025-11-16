Köstl: Chceme si získat fanoušky. Zvažoval povolání Eduarda, Chorý bude připravený

Do posledního zápasu roku mohou jít s čistou hlavou. Před pondělním (20.45) zápasem české fotbalové reprezentace s Gibraltarem má výběr trenéra Jaroslava Köstla jistotu druhého místa v kvalifikační skupině L. Navzdory ostudné prohře s Faerskými ostrovy si tak na jaře bez ohledu na výsledek s dalším fotbalovým trpaslíkem zahrají Češi baráž o postup na světový šampionát. Přesto jde proti Gibraltaru o mnohé.
Reprezentační kouč Jaroslav Köstl (vlevo) sleduje trénink národního mužstva na...

Reprezentační kouč Jaroslav Köstl (vlevo) sleduje trénink národního mužstva na karvinském stadionu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Český reprezentant Patrik Hellebrand
Patrik Schick mezi hráči San Marina.
Kouč českých fotbalistů Jaroslav Köstl po utkání se San Marinem.
Kryštof Daněk uhání s míčem z dosahu hráčů San Marina.
Fanoušci očekávají především zlepšený herní projev. Upocená výhra 1:0 nad San Marinem ve čtvrtečním přátelském utkání totiž příznivcům reprezentace moc optimismu nepřidala.

„Víme, že nás čeká poslední zápas kvalifikace. Cítíme, že je to hlavně o nás. Chceme si dokázat, jak dobře umíme hrát, chceme vstřelit nějakou branku pro naše fanoušky. Beru to tak, že zápas bude jen o nás,“ cítí kapitán národního týmu Tomáš Souček.

Další trapas. Výhra jen o gól. Češi přitom čelili reprezentaci s tristní bilancí

Že fotbalisté chtějí kromě výhry předvést i větší fotbalovou parádu, tvrdí i trenér Köstl. „Měli jsme o dva tréninky více než před předchozím zápasem, takže chceme vidět nové herní prvky. Přijdou nějaké změny v sestavě. Věřím, že jsme připravení, abychom zápas zvládli nejen výsledkově, ale i herně, aby si naši fanoušci zakřičeli gól víckrát než jen jednou,“ nabádá kouč.

„Chceme dostat fanoušky opět na naši stranu. Nemáme moc jiných možností jak to udělat, než předvést na hřišti dobrý výkon. Rozumím tomu, že fanoušci chtějí vidět dobrý výkon, ale tým bude potřebovat podporu. Jak v pondělí, tak zejména v březnu v baráži,“ žádá Köstl.

Provod cítil diskomfort, nic fatálního

Před pondělním zápasem musel udělat v nominaci změnu. Národní mužstvo opustil záložník Lukáš Provod, přidal se naopak útočník Mojmír Chytil. S týmem zůstává i další útočník Tomáš Chorý, kterého trápila bolavá pata.

„Ještě v sobotu s námi absolvoval trénink v Ostravě a měl by být nachystaný alespoň na část zápasu,“ ozřejmil Köstl stav vytáhlého útočníka. Další slávista Provod už sraz opustil.

Slávista Lukáš Provod v utkání proti Plzni

Yannick Eduardo v souboji.

„Přijel už s drobným zraněním ze zápasu Plzeň – Slavia. Vypadalo to, že by mohl začít trénovat po zápase se San Marinem, chtěli jsme ho použít proti Gibraltaru, ale jeho rekonvalescence se nevyvíjela tak, jak jsme očekávali. Není to nic fatálního, ale má diskomfort na noze, se kterým by nemohl nastoupit,“ vysvětlil trenér.

Kromě Chytila uvažoval Köstl nad nominací aktuálně nejlepšího střelce české Chance Ligy Daniela Vašulína, nebo útočníka reprezentace do 21 let Yannicka Eduarda. „Ale toho jsme nechtěli ukradnout jedenadvacítce, kterou čeká důležitý zápas,“ poznamenal trenér.

Proč nakonec padla volba na 26letého Chytila? „Nepodceňoval bych, jak funguje reprezentace. Změn už bylo v tomto cyklu dost, Mojmír prostředí zná, rychle zapadne. Vždy nám pomohl, navíc si myslím, že jde pořád o jednoho z nejlepších útočníků v naší lize. Proti Gibraltaru se bude hodit i jeho typologie, věříme, že nám znovu pomůže,“ pověděl Köstl.

Kouč českých fotbalistů Jaroslav Köstl po utkání se San Marinem.

Před pondělním večerem naordinoval svým svěřencům hned tři videotréninky. Hlavní krédo zápasu: Nic nepodcenit. A ideálně vyhrát větším rozdílem. „Bude klíčové dát gól co nejrychleji,“ ví Souček.

Proti San Marinu se to i kvůli jeho neproměněné penaltě nepovedlo a začalo trápení. To už nechce reprezentace opakovat.

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 5 4 0 1 10:3 12
2. SlovenskoSlovensko 5 4 0 1 6:2 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 5 2 0 3 6:6 6
4. LucemburskoLucembursko 5 0 0 5 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 5 4 1 0 13:1 13
2. KosovoKosovo 5 3 1 1 5:4 10
3. SlovinskoSlovinsko 5 0 3 2 2:7 3
4. ŠvédskoŠvédsko 5 0 1 4 3:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 5 3 2 0 14:3 11
2. SkotskoSkotsko 5 3 1 1 9:5 10
3. ŘeckoŘecko 5 2 0 3 10:12 6
4. BěloruskoBělorusko 5 0 1 4 4:17 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 5 4 1 0 13:3 13
2. IslandIsland 5 2 1 2 13:9 7
3. UkrajinaUkrajina 5 2 1 2 8:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 5 0 1 4 2:13 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 5 5 0 0 19:0 15
2. TureckoTurecko 5 4 0 1 15:10 12
3. GruzieGruzie 5 1 0 4 6:13 3
4. BulharskoBulharsko 5 0 0 5 1:18 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 5 3 1 1 11:6 10
2. MaďarskoMaďarsko 5 2 2 1 9:7 8
3. IrskoIrsko 5 2 1 2 6:5 7
4. ArménieArménie 5 1 0 4 2:10 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 7 5 2 0 23:4 17
2. PolskoPolsko 7 4 2 1 11:5 14
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 7 1 2 4 2:16 5
5. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 7 6 0 1 21:3 18
2. Bosna a HercegovinaBosna 7 5 1 1 16:6 16
3. RumunskoRumunsko 7 3 1 3 12:9 10
4. KyprKypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 7 7 0 0 33:4 21
2. ItálieItálie 7 6 0 1 20:8 18
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 7 0 1 6 4:28 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 7 4 3 0 22:7 15
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 7 4 1 2 14:10 13
4. KazachstánKazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 7 0 0 7 0:24 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 7 7 0 0 20:0 21
2. AlbánieAlbánie 7 4 2 1 7:3 14
3. SrbskoSrbsko 7 3 1 3 7:9 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 7 6 1 0 23:2 19
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 7 3 0 4 6:14 9
5. GibraltarGibraltar 7 0 0 7 3:22 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

Přehled majitelů českých fotbalových klubů.

Koncem srpna Pardubice, začátkem září Jablonec, pak Plzeň a naposledy Hradec Králové. Majitelé ligových klubů se nadále mění a do českého fotbalu proudí další nové tváře. Když na scénu v prosinci...

Chorvaté porazili Faery, Češi skončí druzí. Slováci vyhráli gólem v nastavení

Chorvatští fotbalisté slaví gól proti Faerským ostrovům.

Čeští fotbalisté mají jistotu, že v kvalifikační skupině L obsadí druhé místo a čeká je baráž o mistrovství světa. Stvrdila to výhra Chorvatska nad Faerskými ostrovy 3:1. Balkánský celek postupuje...

Köstl: Chceme si získat fanoušky. Zvažoval povolání Eduarda, Chorý bude připravený

Reprezentační kouč Jaroslav Köstl (vlevo) sleduje trénink národního mužstva na...

Do posledního zápasu roku mohou jít s čistou hlavou. Před pondělním (20.45) zápasem české fotbalové reprezentace s Gibraltarem má výběr trenéra Jaroslava Köstla jistotu druhého místa v kvalifikační...

16. listopadu 2025  15:36

České fotbalisty čeká Gibraltar. Poraďte trenéru Köstlovi, koho má nasadit

Základní sestava české reprezentace pro zápas se San Marinem.

Druhé místo v kvalifikační skupině mají jisté, přesto nesmí čeští fotbalisté závěrečný souboj s trpaslíkem z Gibraltaru podcenit. Případná ztráta by je totiž mohla mrzet s ohledem na nasazení v...

16. listopadu 2025  11:15

Když fanoušky nároďák těšil... Jak před 20 lety Česko slavilo poslední postup na MS

Premium
Hráči oslavně zvedají Karla Brücknera poté, co Česko postoupilo na mistrovství...

Hymnu pravidelně zpíval před reprezentačními zápasy, ale tenkrát si ji výjimečně střihl i na konci. Vratislav Kříž, sólista opery Národního divadla, si stoupl před mikrofon a jeho procítěný baryton...

16. listopadu 2025

Belgičtí fotbalisté odkládají oslavy, Americe se přiblížili Španělé a Švýcaři

Belgický křídelník Jeremy Doku (vpravo) se snaží obejít Maksima Samorodova z...

Belgičtí fotbalisté hráli v kvalifikaci mistrovství světa v Kazachstánu 1:1 a oslavy postupu na závěrečný turnaj museli odložit do úterního zápasu v Lutychu s Lichtenštejnskem. V čele skupiny J mají...

15. listopadu 2025  17:13,  aktualizováno  23:09

Česká sedmnáctka se loučí s MS v prvním kole play off, vyřadili ji Italové

Zklamaní čeští fotbalisté po vypadnutí z mistrovství světa hráčů do 17 let

Čeští fotbaloví reprezentanti do 17 let prohráli v úvodním kole play off mistrovství světa s Itálií 0:2 a s účinkováním na turnaji v Kataru se rozloučili. Svěřenci trenéra Pavla Drska drželi s...

15. listopadu 2025  16:43

Chorého trápí pata, trenér Köstl pozval do reprezentace i Chytila

Český útočník Mojmír Chytil se snaží prosadit proti albánské přesile v utkání...

Českou fotbalovou reprezentaci doplnil před pondělním závěrečným zápasem skupiny kvalifikace mistrovství světa proti Gibraltaru útočník Mojmír Chytil. Šestadvacetiletý hráč pražské Slavie má v...

15. listopadu 2025  16:16

Sparta připomíná Káďu. V Holešovicích odhalila mural věnovaný klubové legendě

Mural sparťanské legendy Karla „Kádi“ Peška v pražských Holešovicích.

Není to tak dávno, co uplynulo 130 let od jeho narození, či 55 od jeho úmrtí, chcete-li. Teď fotbalová Sparta přišla s originálním způsobem, jak si legendárního Karla „Káďu“ Peška opět připomenout. V...

15. listopadu 2025  7:30

Chorvaté porazili Faery, Češi skončí druzí. Slováci vyhráli gólem v nastavení

Chorvatští fotbalisté slaví gól proti Faerským ostrovům.

Čeští fotbalisté mají jistotu, že v kvalifikační skupině L obsadí druhé místo a čeká je baráž o mistrovství světa. Stvrdila to výhra Chorvatska nad Faerskými ostrovy 3:1. Balkánský celek postupuje...

14. listopadu 2025  22:52,  aktualizováno  23:05

Jedenadvacítka prohrála v přípravě se Srbskem, jediný český gól dal Eduardo

Yannick Eduardo v souboji.

Čeští fotbalisté do 21 let prohráli doma v přípravném utkání se Srbskem 1:2. Hosté v Pardubicích dvakrát vedli, jediný gól „Lvíčat“ dal z penalty střídající Yannick Eduardo. Pro Čechy šlo o generálku...

14. listopadu 2025  20:23,  aktualizováno  21:16

Modré vlny z Curacaa. Ostrůvek z Karibiku je bod od MS, obyvatel má méně než Plzeň

Známý nizozemský kouč Dick Advocaat uděluje pokyny reprezentantům Curacaa, s...

Během roku tisíce turistů v barech na kouzelných plážích popíjejí míchané nápoje z Modrého Curacaa. Když tamní fotbalová reprezentace příští úterý neprohraje na Jamajce, koktejly ze známého likéru si...

14. listopadu 2025  18:30

Provod není zcela fit, z preventivních důvodů fotbalistům v kvalifikaci nepomůže

Lukáš Provod ve skluzu s Ivanem Perišičem.

Do přípravného utkání proti San Marinu vůbec nezasáhl a nenastoupí ani v pondělním kvalifikačním duelu proti Gibraltaru. Lukáš Provod se od národního mužstva fotbalistů odpojil. S drobnými...

14. listopadu 2025  16:40

Výkon jako při blamáži na Faerech. Čtenáři fotbalisty za San Marino nešetřili

Nicolas Giacopetti se snaží dostat míč z houfu českých hráčů.

Jen během říjnové porážky na Faerských ostrovech byly výkony českých fotbalistů pohledem fanoušků ostudnější. Ve čtvrtečním mezistátním utkání San Marino 1:0 porazili a od čtenářů iDNES.cz si hráči...

14. listopadu 2025  16:28

