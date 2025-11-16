Köstl: Chceme si získat fanoušky. Zvažoval povolání Eduarda, Chorý bude připravený

Fanoušci očekávají především zlepšený herní projev. Upocená výhra 1:0 nad San Marinem ve čtvrtečním přátelském utkání totiž příznivcům reprezentace moc optimismu nepřidala.
„Víme, že nás čeká poslední zápas kvalifikace. Cítíme, že je to hlavně o nás. Chceme si dokázat, jak dobře umíme hrát, chceme vstřelit nějakou branku pro naše fanoušky. Beru to tak, že zápas bude jen o nás,“ cítí kapitán národního týmu Tomáš Souček.
Další trapas. Výhra jen o gól. Češi přitom čelili reprezentaci s tristní bilancí
Že fotbalisté chtějí kromě výhry předvést i větší fotbalovou parádu, tvrdí i trenér Köstl. „Měli jsme o dva tréninky více než před předchozím zápasem, takže chceme vidět nové herní prvky. Přijdou nějaké změny v sestavě. Věřím, že jsme připravení, abychom zápas zvládli nejen výsledkově, ale i herně, aby si naši fanoušci zakřičeli gól víckrát než jen jednou,“ nabádá kouč.
„Chceme dostat fanoušky opět na naši stranu. Nemáme moc jiných možností jak to udělat, než předvést na hřišti dobrý výkon. Rozumím tomu, že fanoušci chtějí vidět dobrý výkon, ale tým bude potřebovat podporu. Jak v pondělí, tak zejména v březnu v baráži,“ žádá Köstl.
Provod cítil diskomfort, nic fatálního
Před pondělním zápasem musel udělat v nominaci změnu. Národní mužstvo opustil záložník Lukáš Provod, přidal se naopak útočník Mojmír Chytil. S týmem zůstává i další útočník Tomáš Chorý, kterého trápila bolavá pata.
„Ještě v sobotu s námi absolvoval trénink v Ostravě a měl by být nachystaný alespoň na část zápasu,“ ozřejmil Köstl stav vytáhlého útočníka. Další slávista Provod už sraz opustil.
„Přijel už s drobným zraněním ze zápasu Plzeň – Slavia. Vypadalo to, že by mohl začít trénovat po zápase se San Marinem, chtěli jsme ho použít proti Gibraltaru, ale jeho rekonvalescence se nevyvíjela tak, jak jsme očekávali. Není to nic fatálního, ale má diskomfort na noze, se kterým by nemohl nastoupit,“ vysvětlil trenér.
Kromě Chytila uvažoval Köstl nad nominací aktuálně nejlepšího střelce české Chance Ligy Daniela Vašulína, nebo útočníka reprezentace do 21 let Yannicka Eduarda. „Ale toho jsme nechtěli ukradnout jedenadvacítce, kterou čeká důležitý zápas,“ poznamenal trenér.
Proč nakonec padla volba na 26letého Chytila? „Nepodceňoval bych, jak funguje reprezentace. Změn už bylo v tomto cyklu dost, Mojmír prostředí zná, rychle zapadne. Vždy nám pomohl, navíc si myslím, že jde pořád o jednoho z nejlepších útočníků v naší lize. Proti Gibraltaru se bude hodit i jeho typologie, věříme, že nám znovu pomůže,“ pověděl Köstl.
Před pondělním večerem naordinoval svým svěřencům hned tři videotréninky. Hlavní krédo zápasu: Nic nepodcenit. A ideálně vyhrát větším rozdílem. „Bude klíčové dát gól co nejrychleji,“ ví Souček.
Proti San Marinu se to i kvůli jeho neproměněné penaltě nepovedlo a začalo trápení. To už nechce reprezentace opakovat.