Jeho týmu se i přes ztrátu podařilo dosáhnout dobrého výsledku. „Trpělivě jsme bránili a poté se snažili hrát v útoku ofenzivněji. Hráči splnili to, co jsme naplánovali a na co jsme se připravili,“ dodal Morijasu pro web FIFA.
V japonské kabině před utkáním zaznělo, že je potřeba získat alespoň jeden bod. Ten nakonec šťastnou trefou vystřelil Daiči Kamada, když hlavou bezděčně přizvedl střelu Kokiho Ogawy mimo dosah brankáře.
𝐉𝐚𝐩𝐨𝐧𝐬𝐤𝐨 v závěru urvalo remízu! 🤯🇯🇵— Nova Sport (@novasport_cz) June 14, 2026
Cenný bod proti Nizozemsku zařídil šťastnou hlavičkou 𝐃𝐚𝐢𝐜𝐡𝐢 𝐊𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚. 👏
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„Zápas se vyvinul v těžkou bitvu, ale dokázali jsme předvést to, na co jsme se připravovali, a je dobře, že se nám podařilo uhrát minimálně remízu,“ řekl Kamada. „Proti silnému soupeři, jakým je Nizozemsko, se při stavu 0:1 může skóre snadno změnit na 0:2 nebo 0:3. To, že jsme se nevzdali a vybojovali remízu, svědčí o charakteru tohoto týmu.“
Nizozemský trenér Ronald Koeman poté, co si jeho svěřenci vzali své vedení zpět, provedl během 15 minut pět střídání. Japonci pak v závěru využili pasivnějšího herního stylu soupeře, přebrali iniciativu a vyrovnali.
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Nizozemsko - Japonsko 2:2, remízu přinesl kuriózní a šťastný gól Kamady v závěru
„Myslím, že jsme bránili dobře. Ke konci jsme se stáhli trochu příliš hluboko, ale samozřejmě v tom hrají roli i okolnosti. Oni si moc šancí nevytvořili, a proto je o to větším zklamáním, že jsme inkasovali ze standardní situace. Ale taková je realita, bod bereme a teď se soustředíme na Švédsko,“ hodnotil duel střelec první branky Virgil van Dijk.
Mnozí experti Nizozemce vnímají jako černé koně turnaje, jenže ti si na úvod honbu za prvním místem ve skupině mírně zkomplikovali. „Musíme prostě pokračovat. Je to začátek a musíme se do turnaje dostat. Doufejme, že nás čeká ještě spousta zápasů,“ dodal nizozemský kapitán.
Japonsko na posledním světovém šampionátu také nejprve zvítězilo, jenže v následujícím utkání překvapivě podlehlo Kostarice. „Bylo to zklamání. Takže tentokrát chceme získat tři body a zajistit si postup,“ burcoval Kamada.
V neděli 21. června se svými spoluhráči nastoupí proti Tunisku, které ve druhém utkání padlo 1:5 se Švédskem. Nizozemci zase vyzvou právě Švédy, kteří ukázali ofenzivní sílu.