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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Bod díky „nechtěnému“ gólu, přesto byli Japonci zklamaní. Ztráty litoval i van Dijk

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  7:23
Líbivé utkání nakonec přineslo zklamání na obou stranách. Opatrnější první dějství vystřídala napínavá přestřelka, ve které Japonci na nizozemské trefy pokaždé dokázali odpovědět. „Jsem zklamaný, že se nám nepodařilo vyhrát, ale i když jsme dvakrát prohrávali, hráči to nevzdali a jako tým bojovali ze všech sil,“ řekl japonský trenér Hadžime Morijasu po úvodní remíze 2:2 na fotbalovém mistrovství světa.
Virgil van Dijk z Nizozemska podstupuje souboj o míč s Ayasem Uedou z Japonska.

Virgil van Dijk z Nizozemska podstupuje souboj o míč s Ayasem Uedou z Japonska. | foto: Reuters

Kóki Ogawa slaví vyrovnávací gól v zápase s Nizozemskem, který vstřelil Daiči...
Kóki Ogawa slaví vyrovnávací gól v zápase s Nizozemskem, který vstřelil Daiči...
Daiči Kamada skóruje v zápase s Nizozemskem.
Nizozemci slaví před vlastními fanoušky gól v zápase s Japonskem.
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Jeho týmu se i přes ztrátu podařilo dosáhnout dobrého výsledku. „Trpělivě jsme bránili a poté se snažili hrát v útoku ofenzivněji. Hráči splnili to, co jsme naplánovali a na co jsme se připravili,“ dodal Morijasu pro web FIFA.

V japonské kabině před utkáním zaznělo, že je potřeba získat alespoň jeden bod. Ten nakonec šťastnou trefou vystřelil Daiči Kamada, když hlavou bezděčně přizvedl střelu Kokiho Ogawy mimo dosah brankáře.

„Zápas se vyvinul v těžkou bitvu, ale dokázali jsme předvést to, na co jsme se připravovali, a je dobře, že se nám podařilo uhrát minimálně remízu,“ řekl Kamada. „Proti silnému soupeři, jakým je Nizozemsko, se při stavu 0:1 může skóre snadno změnit na 0:2 nebo 0:3. To, že jsme se nevzdali a vybojovali remízu, svědčí o charakteru tohoto týmu.“

Nizozemský trenér Ronald Koeman poté, co si jeho svěřenci vzali své vedení zpět, provedl během 15 minut pět střídání. Japonci pak v závěru využili pasivnějšího herního stylu soupeře, přebrali iniciativu a vyrovnali.

Nizozemsko - Japonsko 2:2, remízu přinesl kuriózní a šťastný gól Kamady v závěru

„Myslím, že jsme bránili dobře. Ke konci jsme se stáhli trochu příliš hluboko, ale samozřejmě v tom hrají roli i okolnosti. Oni si moc šancí nevytvořili, a proto je o to větším zklamáním, že jsme inkasovali ze standardní situace. Ale taková je realita, bod bereme a teď se soustředíme na Švédsko,“ hodnotil duel střelec první branky Virgil van Dijk.

Mnozí experti Nizozemce vnímají jako černé koně turnaje, jenže ti si na úvod honbu za prvním místem ve skupině mírně zkomplikovali. „Musíme prostě pokračovat. Je to začátek a musíme se do turnaje dostat. Doufejme, že nás čeká ještě spousta zápasů,“ dodal nizozemský kapitán.

Nizozemec Virgil van Dijk slaví trefu v duelu s Japonskem.

Japonsko na posledním světovém šampionátu také nejprve zvítězilo, jenže v následujícím utkání překvapivě podlehlo Kostarice. „Bylo to zklamání. Takže tentokrát chceme získat tři body a zajistit si postup,“ burcoval Kamada.

V neděli 21. června se svými spoluhráči nastoupí proti Tunisku, které ve druhém utkání padlo 1:5 se Švédskem. Nizozemci zase vyzvou právě Švédy, kteří ukázali ofenzivní sílu.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina E

Skupina F

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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