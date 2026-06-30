„Chci hráčům poděkovat. Ať už byla situace jakákoliv, nikdy se nevzdali,“ hlásil po prohraném zápase trenér Hadžime Morijasu.
Bývalý záložník vede japonskou reprezentaci od roku 2018. Krátce po šampionátu v Rusku vystřídal kouče Akiru Nišina, kterému dříve dělal asistenta.
Všechny nezdary ze tří mistrovství tak zažil na vlastní kůži. A že byly pořádně kruté.
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Brazílie - Japonsko 2:1, postupový gól až v závěru. Favorita spasil Martinelli
MS 2018 – Japonci v osmifinále čelili favorizované Belgii tehdy s našlapanou generací Hazarda, Lukakua, De Bruyneho, Kompanyho a dalších.
Jenže se nezalekli, krátce po poločase dvakrát udeřili a favorit padl do totálního útlumu. Ještě v 69. minutě stále platil příznivý stav 2:0, ovšem zápas nakonec nedošel ani do prodloužení.
Vertonghen a Fellaini se postarali o vyrovnání, načež ve čtvrté minutě nastavení z protiútoku rozhodli Chadli. První obrovská rána.
MS 2022 – Další osmifinále proti favoritovi, tentokrát Japonci vyzvali Chorvaty. Zase vedli, pro změnu už po prvním poločase, když se krátce před přestávkou prosadil Maeda.
Hrálo se vyrovnané utkání, které Chorvaté nakonec včas díky Perišičovi vyrovnali. Duel dospěl až do penalt. A v nich Japonci naprosto selhali. Neproměnili tři ze čtyř a logicky se s turnajem opět loučili. Další nesmírně bolavá záležitost.
Vedli i v pondělí proti Brazílii, ta si dlouho nevěděla rady se soupeřovou obranou, byť ji nakonec díky individuální kvalitě dvakrát překonala. Podruhé zase až v samotném závěru, v páté minutě nastavení se trefil Martinelli.
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„Začali jsme dobře, skórovali jsme, ale v druhé půli nás zatlačili. Jakmile vyrovnali, zápas jsme si zase sami zkomplikovali. Pak se převaha přiklonila na jejich stranu,“ popisoval ofenzivní šikula Džunja Ito.
„Jsem ohromně zklamaný. Měli jsme sen získat titul, ale nepodařilo se nám to. Jako hlavní trenér jsem hráčům řekl, že je mi neskutečně líto, že jsem nebyl dost dobrý na to, abych je k tomuto cíli dovedl,“ bral Morijasu prohru na sebe.
Japonci neplatí za otloukánka. Za poslední roky udělali obrovský pokrok, silných soupeřů se nezaleknou, houževnatou hrou dokážou zavařit každému. Jen jim v klíčových okamžicích turnaje vždycky něco chybí. Možná chladná hlava, snad i trochu štěstí.
„Mezera se mezi námi zužuje. Brazílie je špičkový tým a my se na její úroveň přibližujeme. Jen se musíme ještě zlepšit. Výsledek přijmout a využít ho jako motivaci,“ završil Morijasu.
Na hráče byl pyšný. A zřejmě i fanoušci ať už na stadionu v Houstonu, nebo ti, kteří tým podporovali doma. Třeba poblíž Tokijské věže sledovaly duel při promítání davy fanoušků i navzdory nepříznivému času, vždyť utkání skončilo zhruba kolem čtvrté hodiny ráno místního času.
Přesto doufali v lepší výsledek. Navíc když stejně jako na předchozích dvou šampionátech k němu měli Japonci slušně nakročeno.
Tak třeba příště...