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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Krutá smůla trvá dál. Japonci favorita zase trápili, ale končí. Jsem zdrcený, hlesl trenér

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  10:21
Keito Nakamura pláče po prohře s Brazílií.

Keito Nakamura pláče po prohře s Brazílií. | foto: Reuters

Dajzen Maeda zvedá z trávníku zklamaného Jukinariho Sugawaru.
Gabriel Magalh&#227;es utěšuje svého bývalého spoluhráče z Arsenalu Takehira...
Brazilci slaví postup, Japonci na MS končí.
Smutek japonského kapitána Šoga Tanigučiho po porážce s Brazílií.
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Už s nimi vážně musíte soucítit. Mohli jste rovněž před osmi lety, také před čtyřmi. A letos jakbysmet. Japonští fotbalisté dlouho sahali po postupu do osmifinále, proti Brazílii vedli. Ale zase to nevyšlo. O jejich konci - opět v prvním kole play off - rozhodl až v nastavení Gabriel Martinelli (1:2).

„Chci hráčům poděkovat. Ať už byla situace jakákoliv, nikdy se nevzdali,“ hlásil po prohraném zápase trenér Hadžime Morijasu.

Bývalý záložník vede japonskou reprezentaci od roku 2018. Krátce po šampionátu v Rusku vystřídal kouče Akiru Nišina, kterému dříve dělal asistenta.

Všechny nezdary ze tří mistrovství tak zažil na vlastní kůži. A že byly pořádně kruté.

Brazílie - Japonsko 2:1, postupový gól až v závěru. Favorita spasil Martinelli

MS 2018 – Japonci v osmifinále čelili favorizované Belgii tehdy s našlapanou generací Hazarda, Lukakua, De Bruyneho, Kompanyho a dalších.

Jenže se nezalekli, krátce po poločase dvakrát udeřili a favorit padl do totálního útlumu. Ještě v 69. minutě stále platil příznivý stav 2:0, ovšem zápas nakonec nedošel ani do prodloužení.

Vertonghen a Fellaini se postarali o vyrovnání, načež ve čtvrté minutě nastavení z protiútoku rozhodli Chadli. První obrovská rána.

Nadšení Belgičané se radují z osmifinálové výhry nad Japonskem.

MS 2022 – Další osmifinále proti favoritovi, tentokrát Japonci vyzvali Chorvaty. Zase vedli, pro změnu už po prvním poločase, když se krátce před přestávkou prosadil Maeda.

Hrálo se vyrovnané utkání, které Chorvaté nakonec včas díky Perišičovi vyrovnali. Duel dospěl až do penalt. A v nich Japonci naprosto selhali. Neproměnili tři ze čtyř a logicky se s turnajem opět loučili. Další nesmírně bolavá záležitost.

Vedli i v pondělí proti Brazílii, ta si dlouho nevěděla rady se soupeřovou obranou, byť ji nakonec díky individuální kvalitě dvakrát překonala. Podruhé zase až v samotném závěru, v páté minutě nastavení se trefil Martinelli.

Vidět rodinu a kamarády na nohou? Nepopsatelné. Martinelli hrdinou Brazílie

„Začali jsme dobře, skórovali jsme, ale v druhé půli nás zatlačili. Jakmile vyrovnali, zápas jsme si zase sami zkomplikovali. Pak se převaha přiklonila na jejich stranu,“ popisoval ofenzivní šikula Džunja Ito.

„Jsem ohromně zklamaný. Měli jsme sen získat titul, ale nepodařilo se nám to. Jako hlavní trenér jsem hráčům řekl, že je mi neskutečně líto, že jsem nebyl dost dobrý na to, abych je k tomuto cíli dovedl,“ bral Morijasu prohru na sebe.

Japonci neplatí za otloukánka. Za poslední roky udělali obrovský pokrok, silných soupeřů se nezaleknou, houževnatou hrou dokážou zavařit každému. Jen jim v klíčových okamžicích turnaje vždycky něco chybí. Možná chladná hlava, snad i trochu štěstí.

Gabriel Magalhães utěšuje svého bývalého spoluhráče z Arsenalu Takehira Tomiyasua.

„Mezera se mezi námi zužuje. Brazílie je špičkový tým a my se na její úroveň přibližujeme. Jen se musíme ještě zlepšit. Výsledek přijmout a využít ho jako motivaci,“ završil Morijasu.

Na hráče byl pyšný. A zřejmě i fanoušci ať už na stadionu v Houstonu, nebo ti, kteří tým podporovali doma. Třeba poblíž Tokijské věže sledovaly duel při promítání davy fanoušků i navzdory nepříznivému času, vždyť utkání skončilo zhruba kolem čtvrté hodiny ráno místního času.

Přesto doufali v lepší výsledek. Navíc když stejně jako na předchozích dvou šampionátech k němu měli Japonci slušně nakročeno.

Tak třeba příště...

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina J

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Kanada
Maroko
Brazílie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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