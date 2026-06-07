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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Suchopárek zdravil korejsky, pak mluvil i o své paní: Že jsem šel k nároďáku, obrečela

Jiří Čihák
  10:59
Od našeho zpravodaje v USA - Když před rokem končil u jednadvacítky, nejvíc toužil po klidu. Nabídku od asociace tehdy neměl. A když se zklamaný loučil po Euru na Slovensku, na otázku, jaká práce by ho teď lákala, v žertu odvětil: „Možná kalič. Myslím jako u pece. To jsem dělal ještě před fotbalem.“ Dnes je Jan Suchopárek s reprezentací na světovém šampionátu.
Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek (uprostřed) v diskuzi s asistentem...

Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek (uprostřed) v diskuzi s asistentem Janem Suchopárek. | foto: ČTK

Jan Kuchta na otevřeném tréninku české reprezentace v Mansfieldu.
Fanoušci sledují otevřený trénink českých fotbalistů v Mansfieldu.
Trénink českých fotbalistů v Mansfiledu.
Trénink českých fotbalistů v Mansfiledu.
6 fotografií

Jako pravá ruka hlavního kouče Miroslava Koubka si v šestapadesáti plní sen.

„Ani nevím, jestli to byl sen. Nikdy bych si nepředstavoval, že můžu být na mistrovství světa, ještě k tomu jako trenér. I pro mě je to něco extra,“ přiznal.

A pro jeho rodinu?

„Těžká otázka. Když jsem doma seběhl z patra a řekl ženě, že jdu k áčku nároďáku, rozbrečela se. Asi to číst nebude, ale stejně bych jí chtěl touhle cestou pozdravit. Upřímně říkám, že to pro nás není jednoduché, fotbalem jsem žil odmalička a po konci u jedenadvacítky jsem si chtěl odpočinout víc. I kvůli pohodě doma. Ale ve fotbale to tak holt bývá. A v životě taky. Myslím, že to nebyl špatnej půlrok, ale tohle přece taky není špatný.“

Než začal na tiskové konferenci nedaleko od hráčského hotelu odpovídat, přítomné novináře z Koreji pozdravil v jejich mateřštině. Mexickému reportérovi z ESPN zase říkal: Buenos días!

První zápas se pomalu blíží. Jste připravení?
Zdravotně jsme v pořádku, mužstvo je natěšené, líbil se nám i trénink, který tady v Dallasu proběhl ve velmi dobré atmosféře. Děkujeme všem, kteří přišli. Vážně jsme z kulisy byli nadšení a věříme, že nám pohoda vydrží. A že kvalita tréninkového procesu jen poroste.

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V týmu máte i spoustu bývalých svěřenců z jedenadvacítky. Chaloupek, Sojka i Višinský se zúčastnili loňského Eura. Co říkáte na jejich progres?
Ve svých týmech hrají výraznou roli a patří mezi důležité hráče. Mám radost z toho, kam se dostali, ale zároveň si myslím, že do své top formy se ještě mohou dopracovat. Nastoupili na správnou cestu a jsem rád, že i tady ukazují dobrou formu. Vidím, že i starší a zkušenější kluci jejich přítomnost a kvalitu oceňují.

Kdo dál z bývalé jedenadvacítky měl k nominaci nakročeno? Patrik Vydra, kdyby se nezranil?
To bych asi neřešil. Navíc já sám za nominaci nezodpovídám. Ve fotbale navíc žádná kdyby nejsou. To je dávno pryč, důležitá je současnost a možná i menší budoucnost ohledně turnaje. Hráči, které zmiňujete tady sice nejsou, ale věřím, že jednou by třeba být mohli. Já osobně bych byl rád, ale záleží na okolnostech. A nejvíc samozřejmě na jejich výkonnosti.

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Tu měl v poslední sezoně vynikající především Chaloupek. Zatímco před loňským Eurem mu vytížení chybělo, teď toho ve Slavii odehrál spoustu. Velká změna?
Určitě je z něj lepší hráč. A musím říct, že mě potěšil i tím, že zvládl v sezoně devět branek.

V pokutovém území soupeře má vynikající výběr místa.
Přitom si pamatuju období, kdy jsme v jednadvacítce apelovali na stopery, aby vnímali, že chodí při standardních situacích do šestnáctky soupeře a mohou rozhodovat zápasy. Jednou jsem se na tréninku našich obránců ptal, kolik mají ligových gólů. A dohromady měli jeden jediný. Z toho jsem byl úplně zděšenej. Zároveň jsem však chtěl, aby je to motivovalo.

Povedlo se?
Chaly mi říkal, že si na ta slova občas vzpomene, což mě těší. Má skvělé dispozice a věřím, že ve stejném rytmu bude pokračovat.

Jako bývalý výborný obránce máte k defenzivě, co říct. Jak se vám líbil výkon zejména v prvním poločase generálky proti Guatemale?
Během toho utkání se vystřídalo šest stoperů a je pravda, že první poločas úplně vyvedený nebyl. Udělali jsme chyby při obdržené brance a došlo i na jiné momenty, kdy jsme nebyli stoprocentní.

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Budete konkrétní?
Třeba rozehrávka nebyla taková, jak jsme si představovali. Bylo to z naší strany pomalé, ale zároveň musíme zohlednit, že si mužstvo pořád zvyká na nové prostředí, má za sebou náročný program po cestě a změně času. Celkově jsme i s ohledem na tyto věci odehráli s Guatemalou dobrý zápas.

Pomohli v něm hlavně střídající hráči.
Dodali správnou šťávu. Tu ostatně ukázali i v předcházejícím zápase, což je jedině dobře. Víme totiž, že máme z čeho vybírat.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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