Tati, pro tebe! Rezek o postupu, generálu Koubkovi a pravdě o penaltě se Skoty

„Tátovi vděčím za celou kariéru, byl můj největší fanoušek a provozoval se mnou car coaching, jak se tomu dnes říká,“ směje se třiačtyřicetiletý trenér, který v národním týmu zůstal i pod spasitelem Miroslavem Koubkem. V 74 letech nejstarším koučem šampionátu. „Má obrovské charisma, vitalitu a specifický humor. Předcházela ho pověst, že bývá nepříjemný, ale on nezkazil jedinou legraci!“
Legraci si teď dělá i sympaťák Rezek ze své nasimulované penalty v roce 2011, která Česku přiblížila baráž a po níž ho nenávidělo celé Skotsko. „Faul jasný!“ mrkne. „Hrozně jsem si přál, aby tam kontakt byl, ale nebyl,“ přiznává po letech bez kličkování.
Frťalův asistent v ligových Teplicích vypráví, jak si z něj Ronaldo na Euru udělal dobrý den, jak řeší v nároďáku standardky, kde jako dítě potkal Koubka a rozebírá senzační úspěch Čechů v barážovém dvojboji proti Irsku a Dánsku, včetně ožehavé změny kapitána.
Co mám děti, jsem citlivější. Tekly nám na lavičce slzy jako hrachy. Dojímá mě nespoutaná, neřízená radost lidí okolo mě nebo davů.