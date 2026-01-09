Faux pas v Olomouci odčiníme postupem na MS, věří trenérský asistent Rezek

Ondřej Bičiště
  13:04
Nad nabídkou pokračovat u české fotbalové reprezentace v roli asistenta trenéra Jan Rezek dlouho neváhal. Věří, že si splní sen a bude u toho, až Češi v jarní baráži po dvaceti letech postoupí na světový šampionát.
Asistent trenéra Jan Rezek na zahajovacím tréninku Teplic.

Asistent trenéra Jan Rezek na zahajovacím tréninku Teplic. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Asistent trenéra Jan Rezek na tréninku s Vladimírem Coufalem a Patrikem...
Asistenti trenéra Jaroslav Plašil (vle0o) a Jan Rezek (vpravo) na tréninku...
Teplice, 29. 9. 2025, premiéra dokumentu o FK Teplice U nás na Stínadlech....
Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. Jan...
6 fotografií

„Asi bychom se bavili jinak, kdybychom baráž hráli s Německem či Itálií, ale Irsko i Dánsko jsou týmy na srovnatelné úrovni s námi. Máme na to, abychom se jim vyrovnali, nebo je i předčili,“ je přesvědčený bývalý reprezentant, jenž zároveň působí jako asistent kouče Zdenka Frťaly v ligových Teplicích.

Jaká je to pro vás představa, že se s Českem podíváte na světový šampionát?
Krásná! Manželka už si zabukovala hotel v Mexiku. (smích) Dělám si srandu, člověk o tom moc nepřemýšlí. Abych řekl pravdu, nikdy bych nevěřil, že bych mohl mít šanci o mistrovství světa bojovat. Bylo by to splnění jednoho velkého snu, nejen pro mě, ale pro všechny hráče, trenéry i fanoušky.

Jan Rezek

Odchovanec fotbalových Teplic kopal 1. ligu ve Spartě, v Plzni, Bohemians, Příbrami i Teplicích. Se Spartou slavil dva mistrovské tituly (2005 a 2007), jeden s Plzní (2011).

V zahraničí působil v Krasnodaru, Famagustě, Apollonu Limassol i v čínském Čchang-čchun Ja-tchaj.

Za národní tým odehrál 19 zápasů a dal čtyři branky, byl i na Euru 2012. Nyní působí jako asistent trenéra v Teplicích i u reprezentace.

V baráži narazí Češi nejprve na Irsko, pokud uspějí, pak na Dánsko. V obou případech by měli výhodu domácího prostředí. Pomůže to?
Je to jednoznačně výhoda. Když já měl možnost hrát za reprezentaci, naši fanoušci byli pokaždé fantastičtí a vždy nám pomohli. Už jsem zaslechl, že Irové se sem taky chystají ve velkém, že Praha bude zelená, ale věřím, že na tribunách budeme mít přesilu. Po tom faux pas v Olomouci (po kvalifikačním utkání s Gibraltarem reprezentanti odmítli poděkovat kotli) na nás někteří fanoušci zanevřeli, tak věřím, že se jim odvděčíme postupem a ten vzájemný vztah se zase vrátí tam, kde byl. Určitě máme lidem co vracet a doufám, že to tak bude vypadat i na hřišti.

Jaké jsou podle vás šance na postup na závěrečný turnaj?
Podle mě velké. Hrajeme doma a za soupeře nemáme vyloženě top týmy. Samozřejmě nechci nikoho podceňovat, Irové mají v týmu hráče z Premier League, jsou nepříjemní, ale myslím, že máme na to, abychom je porazili a postoupili do druhého kola baráže. A tam to bude také otevřené. Bude záležet na tom, v jaké formě kluci budou a jak dobře se připravíme.

V čem vidíte přednosti českého týmu?
Dlouhodobě si zakládá na týmovém výkonu, nemáme tam kromě Páti Schicka hráče, který by zápasy sám rozhodoval. Takže jednoznačně týmovost a také taktická vyspělost, čímž se v poslední době vyznačuje celý český fotbal. A ještě kondiční připravenost.

Obstálo by Česko i na světovém šampionátu? V případě postupu by ve skupině narazilo na Mexiko, Jižní Afriku a Jižní Koreu.
Je hrozně těžké na to odpovědět. Žádný z těch týmů tam nebude náhodou, může se ještě hodně věcí změnit, co se týká pohybu v kádru a nominace. Když já byl na Euru, tak vyplavali i mladí hráči, třeba Vláďa Darida a Petr Jiráček. Nikdo je do té doby neznal, přesto pak patřili k nejlepším hráčům na mistrovství Evropy a pomohli nám dostat se do čtvrtfinále. Do turnaje je daleko a ještě tam ani nejsme, ale když budeme v nejsilnější možné sestavě, ostudu bychom tam neudělali.

Jako asistenta si vás vzal do dočasného reprezentačního realizačního týmu už Jaroslav Köstl. Jak se seběhlo, že budete pokračovat na stejné pozici i po boku Miroslava Koubka?
Pan Koubek mi se svolením vedení teplického klubu zavolal a zeptal se mě, jestli bych měl zájem pokračovat v roli asistenta. Beru to tak, že to je obrovská čest a odpovědnost, takže jsem s tím samozřejmě souhlasil.

Jak na vás zapůsobil trenér Koubek? Je tím pravým pro národní tým?
V první řadě musím říct, že je plný energie, je vidět, že si odpočinul a do toho angažmá se hrozně těší. I přes telefon to na mě takhle zapůsobilo. Těším se na tu spolupráci s ním, patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější české trenéry. A kouknout mu pod ruce, pod pokličku, načerpat tu jeho filozofii, to pro mě bude velká škola.

Co na to váš teplický trenérský šéf Zdenko Frťala? Nerozmlouval vám to?
Bere to tak, že to je i reprezentace teplického klubu. Je určitě pro, troufnu si říct, že je také rád.

Asistent trenéra Jan Rezek (vlevo) a Denis Halinský na tréninku fotbalových Teplic

Jak vaše role u národního týmu ovlivní práci v Teplicích?
Trochu nás to bude limitovat v reprezentačních pauzách, kdy se budu připojovat k národnímu týmu. A pokud bude pan Koubek chtít něco řešit i mimo srazy, tak mám svolení od trenéra Frťaly, že v Teplicích budu nějaký den absentovat. Například teď v pondělí jsme třeba měli takový první mítink a Teplice zrovna odjížděly na soustředění do Špindlerova Mlýna. Jel jsem tedy na schůzku do Prahy a pak se přesouval za týmem po vlastní ose.

A co budete mít na starosti u národního týmu?
To samé, co jsem měl už za pana Köstla na listopadovém srazu, tedy především standardní situace. Hlavní odpovědnost mají trenér Koubek a jeho první asistent Honza Suchopárek, kteří jsou zaměstnanci svazu a řeší ty nejdůležitější věci na denní bázi. My ostatní tam budeme takový servis pro ně. Samozřejmě více si řekneme na schůzkách, kterých asi teď bude víc. Ono se řekne, že se hraje až v březnu, ale strašně rychle to utíká a musíme udělat všechno pro to, abychom byli co nejlépe připravení na Irsko.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Mali vs. SenegalFotbal - Čtvrtfinále - 9. 1. 2026:Mali vs. Senegal //www.idnes.cz/sport
9. 1. 17:00
  • 6.58
  • 3.43
  • 1.66
Kamerun vs. MarokoFotbal - Čtvrtfinále - 9. 1. 2026:Kamerun vs. Maroko //www.idnes.cz/sport
9. 1. 20:00
  • 6.87
  • 4.08
  • 1.53
Frankfurt vs. DortmundFotbal - 16. kolo - 9. 1. 2026:Frankfurt vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
9. 1. 20:30
  • 3.51
  • 4.00
  • 2.03
Getafe vs. Real SociedadFotbal - 19. kolo - 9. 1. 2026:Getafe vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
9. 1. 21:00
  • 3.60
  • 2.90
  • 2.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Posila pro Spartu na cestě, Preciada chtějí Brazilci

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

Faux pas v Olomouci odčiníme postupem na MS, věří trenérský asistent Rezek

Asistent trenéra Jan Rezek na zahajovacím tréninku Teplic.

Nad nabídkou pokračovat u české fotbalové reprezentace v roli asistenta trenéra Jan Rezek dlouho neváhal. Věří, že si splní sen a bude u toho, až Češi v jarní baráži po dvaceti letech postoupí na...

9. ledna 2026  13:04

Takový hráč se vždycky hodí. Pardubický kouč je z Hlavatého nadšený

Trenér Jan Trousil (Pardubice) během zápasu.

Zatímco kouč pardubických fotbalistů Jan Trousil při prvním tréninku na soustředění v turecké Antalyi mluvil na kameru, opodál se společně s ostatními zrovna protahoval záložník Michal Hlavatý,...

9. ledna 2026  12:47

U Durosinmiho je téměř hotovo, jde z Plzně do Pisy. Je dražší než Šulc či Hranáč

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Největší přestup v historii fotbalové Plzně je takřka hotov. Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi odchází do SC Pisa, italský klub za něj zaplatí téměř čtvrt miliardy korun, dalších až padesát milionů...

9. ledna 2026  11:56

Milimetry od senzace. Budějovický postup přes Piacenzu zastavil dotek sítě

Momentka ze zápasu České Budějovice - Piacenza

Volejbalisté českobudějovického Jihostroje byli ve dvojutkání Poháru CEV proti Piacenze outsidery. Ve středeční domácí odvetě přesto italský velkoklub porazili 3:1. Ale na postup do další fáze...

9. ledna 2026  11:48

Ve Spartě ho ničila zranění. Hollý si zase zvyká na sever

Dominik Hollý na jabloneckém tréninku

Když vloni v létě po veleúspěšné sezoně odcházel z Jablonce do Sparty, představoval si, jak bude bojovat o základní sestavu. Místo toho se ale slovenský fotbalový záložník Dominik Hollý pral se...

9. ledna 2026  11:22

Sesazený a znovu dosazený Skýpala: Fotbalový Most má sebedestrukční vlohy

Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš,...

Nejdřív revoluce, pak kontrarevoluce, po návratu sesazeného ředitele Jana Skýpaly snad uklidnění. Fotbalový Most má za sebou turbulentní podzim, vnitřní půtky zastínily výsledky týmu trenéra Pavla...

9. ledna 2026  11:06

Fotbalové přestupy ONLINE: Posila pro Spartu na cestě, Preciada chtějí Brazilci

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

9. ledna 2026  9:50,  aktualizováno  10:21

Plzeň přivítala Hrošovského jeho vlastním dárkem. Někdejší hvězda ligy je zpět

Slovenský fotbalista Patrik Hrošovský znovu pózuje v plzeňském dresu.

Do španělského Benidormu, kde plzeňští fotbalisté absolvují zimní soustředění, přijel večer bílým vozem. V hotelovém salonku ho přivítal klubový šéf Adolf Šádek a na přípitek mu nalil šampaňské z...

9. ledna 2026  10:13

Víc než sto tisíc dresů za čtyři a půl roku. Sparta hlásí rekordní prodeje

Emoce! I ty k fotbalovým dresům patří. Takhle vypadají v tom novém sparťanském.

Fotbalová Sparta dosáhla na rekordní prodeje od chvíle, kdy ji od léta 2021 začala oblékat firma Adidas. Za čtyři a půl roku šlo o více než sto tisíc dresů, nejvíc šel na odbyt klasický rudý, kterých...

9. ledna 2026  10:04

Zedník stíhá Haalanda a okouzluje Anglii. Splní si kanonýr Thiago brazilský sen?

Igor Thiago se raduje z gólu v utkání proti Evertonu.

V Bulharsku, kde pomohl vystřílet dva tituly pro zámožný Ludogorec, fotbalový klub z omšelého města nad vyprahlým korytem řeky Beli Lom, mu před třemi lety narychlo vyřídili tamní občanství. Nebyl by...

9. ledna 2026  9:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Terry povolal do brány Čecha. Ten v zápase celebrit inkasoval exkluzivní gól

Brankář Petr Čech během rozlučky Tomáše Hübschmana a oslav 80 let založení...

Pozvání někdejšího spoluhráče Johna Terryho neodmítl a znovu navlékl rukavice. Bývalý český reprezentační brankář Petr Čech se v pondělí večer objevil v zápase Baller League, soutěže, v níž se...

9. ledna 2026  7:45

Šlágr bez vítěze. Arsenal mohl na čele ještě víc odskočit, s Liverpoolem jen remizoval

Declan Rice střílí v utkání s Liverpoolem.

V případě výhry mohli navýšit náskok na čele tabulky už na osm bodů. Fotbalisté Arsenalu ale druhému Manchesteru City a třetí Aston Ville neodskočili. Na závěr programu 21. kola doma jen remizovali s...

8. ledna 2026  22:58,  aktualizováno  23:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.