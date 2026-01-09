„Asi bychom se bavili jinak, kdybychom baráž hráli s Německem či Itálií, ale Irsko i Dánsko jsou týmy na srovnatelné úrovni s námi. Máme na to, abychom se jim vyrovnali, nebo je i předčili,“ je přesvědčený bývalý reprezentant, jenž zároveň působí jako asistent kouče Zdenka Frťaly v ligových Teplicích.
Jaká je to pro vás představa, že se s Českem podíváte na světový šampionát?
Krásná! Manželka už si zabukovala hotel v Mexiku. (smích) Dělám si srandu, člověk o tom moc nepřemýšlí. Abych řekl pravdu, nikdy bych nevěřil, že bych mohl mít šanci o mistrovství světa bojovat. Bylo by to splnění jednoho velkého snu, nejen pro mě, ale pro všechny hráče, trenéry i fanoušky.
Jan Rezek
Odchovanec fotbalových Teplic kopal 1. ligu ve Spartě, v Plzni, Bohemians, Příbrami i Teplicích. Se Spartou slavil dva mistrovské tituly (2005 a 2007), jeden s Plzní (2011).
V zahraničí působil v Krasnodaru, Famagustě, Apollonu Limassol i v čínském Čchang-čchun Ja-tchaj.
Za národní tým odehrál 19 zápasů a dal čtyři branky, byl i na Euru 2012. Nyní působí jako asistent trenéra v Teplicích i u reprezentace.
V baráži narazí Češi nejprve na Irsko, pokud uspějí, pak na Dánsko. V obou případech by měli výhodu domácího prostředí. Pomůže to?
Je to jednoznačně výhoda. Když já měl možnost hrát za reprezentaci, naši fanoušci byli pokaždé fantastičtí a vždy nám pomohli. Už jsem zaslechl, že Irové se sem taky chystají ve velkém, že Praha bude zelená, ale věřím, že na tribunách budeme mít přesilu. Po tom faux pas v Olomouci (po kvalifikačním utkání s Gibraltarem reprezentanti odmítli poděkovat kotli) na nás někteří fanoušci zanevřeli, tak věřím, že se jim odvděčíme postupem a ten vzájemný vztah se zase vrátí tam, kde byl. Určitě máme lidem co vracet a doufám, že to tak bude vypadat i na hřišti.
Jaké jsou podle vás šance na postup na závěrečný turnaj?
Podle mě velké. Hrajeme doma a za soupeře nemáme vyloženě top týmy. Samozřejmě nechci nikoho podceňovat, Irové mají v týmu hráče z Premier League, jsou nepříjemní, ale myslím, že máme na to, abychom je porazili a postoupili do druhého kola baráže. A tam to bude také otevřené. Bude záležet na tom, v jaké formě kluci budou a jak dobře se připravíme.
V čem vidíte přednosti českého týmu?
Dlouhodobě si zakládá na týmovém výkonu, nemáme tam kromě Páti Schicka hráče, který by zápasy sám rozhodoval. Takže jednoznačně týmovost a také taktická vyspělost, čímž se v poslední době vyznačuje celý český fotbal. A ještě kondiční připravenost.
Obstálo by Česko i na světovém šampionátu? V případě postupu by ve skupině narazilo na Mexiko, Jižní Afriku a Jižní Koreu.
Je hrozně těžké na to odpovědět. Žádný z těch týmů tam nebude náhodou, může se ještě hodně věcí změnit, co se týká pohybu v kádru a nominace. Když já byl na Euru, tak vyplavali i mladí hráči, třeba Vláďa Darida a Petr Jiráček. Nikdo je do té doby neznal, přesto pak patřili k nejlepším hráčům na mistrovství Evropy a pomohli nám dostat se do čtvrtfinále. Do turnaje je daleko a ještě tam ani nejsme, ale když budeme v nejsilnější možné sestavě, ostudu bychom tam neudělali.
Jako asistenta si vás vzal do dočasného reprezentačního realizačního týmu už Jaroslav Köstl. Jak se seběhlo, že budete pokračovat na stejné pozici i po boku Miroslava Koubka?
Pan Koubek mi se svolením vedení teplického klubu zavolal a zeptal se mě, jestli bych měl zájem pokračovat v roli asistenta. Beru to tak, že to je obrovská čest a odpovědnost, takže jsem s tím samozřejmě souhlasil.
Jak na vás zapůsobil trenér Koubek? Je tím pravým pro národní tým?
V první řadě musím říct, že je plný energie, je vidět, že si odpočinul a do toho angažmá se hrozně těší. I přes telefon to na mě takhle zapůsobilo. Těším se na tu spolupráci s ním, patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější české trenéry. A kouknout mu pod ruce, pod pokličku, načerpat tu jeho filozofii, to pro mě bude velká škola.
Co na to váš teplický trenérský šéf Zdenko Frťala? Nerozmlouval vám to?
Bere to tak, že to je i reprezentace teplického klubu. Je určitě pro, troufnu si říct, že je také rád.
Jak vaše role u národního týmu ovlivní práci v Teplicích?
Trochu nás to bude limitovat v reprezentačních pauzách, kdy se budu připojovat k národnímu týmu. A pokud bude pan Koubek chtít něco řešit i mimo srazy, tak mám svolení od trenéra Frťaly, že v Teplicích budu nějaký den absentovat. Například teď v pondělí jsme třeba měli takový první mítink a Teplice zrovna odjížděly na soustředění do Špindlerova Mlýna. Jel jsem tedy na schůzku do Prahy a pak se přesouval za týmem po vlastní ose.
A co budete mít na starosti u národního týmu?
To samé, co jsem měl už za pana Köstla na listopadovém srazu, tedy především standardní situace. Hlavní odpovědnost mají trenér Koubek a jeho první asistent Honza Suchopárek, kteří jsou zaměstnanci svazu a řeší ty nejdůležitější věci na denní bázi. My ostatní tam budeme takový servis pro ně. Samozřejmě více si řekneme na schůzkách, kterých asi teď bude víc. Ono se řekne, že se hraje až v březnu, ale strašně rychle to utíká a musíme udělat všechno pro to, abychom byli co nejlépe připravení na Irsko.