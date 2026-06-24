Polák: Neumíme propojit fotbalovost s tvrdou hrou. Schick se musí víc zapojit

Sledoval jste oba zápasy české reprezentace proti Jižní Koreji a Jihoafrické republice?
Ano, sledoval. U Koreje jsme všichni věděli, že to bude velmi těžký zápas. Má skvělé hráče, za poslední roky udělala velký kus práce. Má techniku, dynamiku, rychlost a přidává k tomu i taktickou vyspělost. Začátek byl od nás skvělý, ale postupně začala Korea přebírat iniciativu a ukazovala svoji kvalitu. Vedli jsme 1:0, což byla škoda, že jsme neudrželi, ale Korea měla víc šancí. Její výhra byla podle mě zasloužená, i když kluci se s tím prali statečně.
Proti Jihoafrické republice Češi rychle vedli, pak se ale zatáhli. Nebyla to škoda?
Byla. Když dali kluci gól, vypadali velice dobře. Byli svěží, měli víc energie. Jihoafrická republika nebyla úplně organizovaná, dělala chyby a měla roztahané hřiště. Dalo se toho využít víc. Některé šance nebo pološance tam byly. Po přihrávce Adama Hložka měl šanci Sadílek, některé Hložkovy průniky byly odvážné. Chyběl jen krůček, aby prošel přes obránce a dal to někomu pod sebe, nebo se dostal ke střele. Pak jsme se ale zatáhli. Nevím, jestli ze strachu o výsledek, nebo protože soupeř přitlačil. Postupně jsme ztráceli pozici na hřišti a bohužel to vyústilo penaltou.
Byla podle vás správně nařízená?
Já bych takovou penaltu nepískal. Nechci hledat výmluvy nebo alibi, ale v takovém zápase a na takové úrovni bych to nechal hrát dál. Přijde mi to přehnané. Věřím, že kdyby k tomu nedošlo, tak jsme zápas zvládli. Možná bychom se pak nebavili o výsledku a některé věci by se zakryly. Hodnocení bych ale nechal až po celé akci.
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Po dvou zápasech se zvedla velká kritika. Jak ji vnímáte?
Ta vlna kritiky a mediálního tlaku byla až neskutečná. Na druhou stranu jsem rád, že vystoupil Pavel Nedvěd a řekl svůj pohled. Je důležité, aby veřejnost viděla, že to nikomu není jedno. Pavel má pozici i zkušenosti, protože fotbal hrál a vidí to. Chápu, že teď musí chránit trenéra i hráče, protože před sebou mají důležitý zápas. Uvidíme, jak šampionát dopadne. Věřím, že pořád platí, že když nám teče do bot, dokážeme zabrat. Po turnaji by se ale měly řešit věci, které se nepovedly.
Statistiky ukazují, že Česko patří mezi nejslabší týmy v útočných přihrávkách. Neujíždí českému fotbalu vlak?
Souhlasím, že v tom problém je. Ale nechci říkat, že je všechno špatně a že kluci nemůžou hrát. To je jednoduché. Jsou tu lidé, kteří za to nesou odpovědnost, a ti by se tím měli zabývat do hloubky. Podle mě musíme už v mládeži chránit kluky, kteří fotbal opravdu umí hrát. Ne na úkor síly, ale musíme zvládnout spojit obojí. Brazilci nebo Portugalci mají hráče, kteří jsou technicky výborní, ale zároveň umí přitvrdit. My máme často buď jedno, nebo druhé.
Takže českému fotbalu chybí víc fotbalovosti?
Myslím si, že bychom se měli snažit víc hrát fotbal. Jsme na šampionátu po dvaceti letech, tak si to pojďme užít, mít z toho radost a nebýt tak zavření. Neřekl bych, že hráči jsou špatní. Spíš by to chtělo víc sebevědomí, odvahy a kreativity. Dnes mi český fotbal přijde hodně silový, atletický a někdy víc nefotbalový než fotbalový.
Je problém i v tom, jak hráče vychováváme?
Ano. My jsme si nastavili nějaký trend a učíme malé kluky určitým způsobem. To už nemůže být alibi. Někdo za to je zodpovědný. Hráč se vždycky snaží plnit to, co mu řekne trenér. Ale někdy nám chybí větší kreativita. Neříkám ignorovat pokyny, ale mít větší nápad, zkusit něco jiného. Když to hráč udělá dobře, nikdo mu přece nenadá.
Nechybí národnímu týmu typologicky kreativní hráč? Třeba Václav Černý?
Je možné, že by pomohl. Platí, že kreativní hráči potřebují šanci. Pokud budeme mít pořád stejné silové a běhavé typy, nikoho neotevřeme a budeme narážet na limity.
Má současný tým takové hráče?
Jsou tam Adam Hložek, Pavel Šulc a další. Jen bych si přál, aby si dovolili víc. Šulc měl skvělou sezonu, ale provázela ho zranění, což vás může vyhodit z rytmu. Když hráč není úplně fit, ovlivní to i týmový výkon.
Patrik Schick zatím na turnaji nepůsobí výrazně. Je jeho využití klíčem k úspěchu?
Patrik má obrovské kvality. Ukázal to v klubech i v nároďáku. Když se dostane do vápna, je nebezpečný. Ale když ho v zápase vidím, někdy mám pocit, jako by se ho úplně neúčastnil. Je zvyklý hrát hroťáka a dostávat servis. Není ideální, když musí napadat obránce nebo běhat po půlce, to mu bere síly. Na druhou stranu když do něj hrajeme míč, musí ho udržet, pomoct týmu překonat polovinu hřiště a dostat se do útočné třetiny. Když se podíváte na Harryho Kanea, jde si hluboko pro balon, bere na sebe fauly, útočí i brání. Je to jiný typ hráče, ale taky kanonýr. U Patrika mi někdy chybí ještě víc nasazení. Říkám to ale s respektem a jako pohled zvenku.
Trenér Suchopárek říkal, že tým nemůže presovat jako Slavia a že zatažený blok dává smysl. Souhlasíte?
Podmínky výkon určitě ovlivní. Já si nevzpomínám, jestli jsem někdy hrál v podobné nadmořské výšce. Zažil jsem ale extrémní vlhkost v Číně a bylo to šílené. Byl jsem úplně vyždímaný. Takže si dokážu představit, že se kluci necítí úplně top.
Může být nadmořská výška omluvou?
Podmínky jsou pro všechny stejné, ale nejsme na ně zvyklí. Možná jsme tam mohli být delší dobu, aby si hráči zvykli. Nechci ale spekulovat, že někdo něco podcenil. Určitě se to probíralo s odborníky. Na vrcholné akci se snažíte ze sebe vyždímat maximum. Někdy se cítíte špatně, ale pokračujete. Zvenku to pak může vypadat jinak. Kdo to nezažil, těžko to úplně pochopí.
Teď čeká Česko domácí Mexiko. Co od zápasu očekáváte?
Mexiko hraje technicky, běhavě, agresivně a někdy i lehkomyslně. Před domácím publikem bude chtít bavit lidi a vyhrát. Bude to těžké. Ale nejsem tak negativní jako někteří experti, kteří říkají, že už jedeme domů. Šance tam pořád je. Když na ně nastoupíme s ofenzivními zbraněmi, hlavně se standardkami, tak jim to nemusí chutnat.
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Věříte tedy v postup?
Pořád věřím, že kluci postoupí ze skupiny. Mistrovství světa není jen o předvedené hře, ale hlavně o výsledku. Když ho uděláme, musíme to hodnotit pozitivně. Prioritou je dostat se dál, vzdorovat tomu, postavit se tomu čelem a kousat to. Bude tam nadmořská výška, vlhkost, kvalitní soupeř a diváci. Ale věřím, že to zvládnou.
Vraťme se k mistrovství světa 2006. Jaké bylo dozvědět se, že jedete na šampionát?
Pořád mám husí kůži. Člověk má sny a najednou je v nominaci na mistrovství světa. Předtím jsme tam byli naposledy v roce 1990, takže uběhla spousta let. Neskutečně jsem si vážil, že jsem mezi takovými fotbalisty. Ta skupina byla výjimečná. Byl jsem hrdý, že jsem její součástí.
Dnes byste podle systému postoupili i ze třetího místa. Mrzí to?
Samozřejmě. Nyní bychom možná postoupili, ale tehdy to bylo jinak. I tak skvělý tým jako ten náš jel domů. Mrzelo mě to o to víc, že jsem nastoupil do všech zápasů a v tom posledním jsem mužstvo oslabil.
Jak fungoval režim týmu na mistrovství?
Měli jsme svoji základnu, tam jsme trénovali, regenerovali a připravovali se. Nebyl prostor ani chuť chodit mezi lidi nebo jezdit na jiné zápasy. Německo je velké, všechno bylo roztahané. Ostatní zápasy jsme sledovali v televizi a soustředili se hlavně na sebe.
První zápas proti USA jste vyhráli 3:0. Jaké bylo nastoupit na největší fotbalovou scénu? V 82. minutě jste střídal Karla Poborského…
Skvělý pocit. Byl jsem trochu nervózní, ale zápas už byl víceméně rozhodnutý. Navíc se hrálo na krásném stadionu Schalke, který jsem znal z Bundesligy. Bylo to neskutečné. Vstup do turnaje se povedl, nálada byla úžasná. Nemohlo se stát nic lepšího. Začátek byl úplně snový.
Pak ale přišla Ghana. Co se stalo?
Člověk si řekne Ghana, ale realita byla úplně jiná. Já jsem nenastoupil od začátku, šel jsem do druhého poločasu. Když jsem přišel na hřiště a viděl hráče jako Appiah nebo Asamoah, bylo jasné, že jsou ve výborné formě. Byli na tom lépe fyzicky i celkově. Ten zápas zaslouženě vyhráli. My jsme v některých věcech propadli a nepředvedli jsme tolik, abychom mohli vyhrát.
A potom Itálie.
To byl těžký direkt.
Po dvaceti letech se stále mluví o vaší červené kartě. Jak na ni vzpomínáte?
Byla to moje chyba. Spíš nezkušenost, hloupost a neopatrnost. Byl jsem vždycky hráč, který nechal na hřišti všechno a chtěl se rvát za tým. Jenže z toho vznikla druhá žlutá karta. Oslabil jsem mužstvo, když jsme prohrávali 0:1 a potřebovali jsme bodovat. Tím jsem týmu vzal šanci vrátit se do zápasu ve stejném počtu. To byl pro mě největší trest.
Jak těžké bylo se s tím vyrovnat?
Bylo to hodně nepříjemné. Spoustu dnů a týdnů to nebylo komfortní. Bylo mi pětadvacet, tolik jsem toho na největší úrovni ještě neodehrál a zápas mě doběhl. Nemůžu z toho vinit jen sebe, protože už zápas s Ghanou nebyl optimální. Ale to není alibi. Poslední zápas zůstane v paměti všem. Svých chyb jsem si vědom a klukům jsem se několikrát omluvil, ale to nikdy nestačí. To člověk nevymaže.
Tlak musel být obrovský.
Byla to extrémní masáž. Naštěstí tehdy ještě nebyly Instagramy a Facebooky, které by to rozpálily ještě víc než noviny. I tak to bylo nepříjemné. Odstřihl jsem se, nechal telefon být a snažil se soustředit na práci. Člověk pak zjistí, že i takové věci ho můžou posílit. Když chcete pokračovat, musíte jít dál a dívat se dopředu. Pořád si to pamatuju a pořád mě to mrzí, ale už to nevrátím.
Dnes je běžné spolupracovat s psychology nebo mentálními kouči. Měl jste tehdy něco podobného?
Ne, nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Věděl jsem, že se přes těžší období dostanu prací. Byl jsem na to zvyklý a většinou jsem se na nikoho neobracel. Naštěstí mě to nerozložilo natolik, abych musel na nějaká sezení. Tím to ale neodsuzuji. Každému může pomoct něco jiného.
Berete mistrovství světa jako vrchol kariéry?
Co se týče reprezentace, tak určitě. Mistrovství světa je největší akce. Pro mě to byl jeden z největších úspěchů. A pak samozřejmě i to, že jsem se v národním týmu udržel řadu let, odehrál spoustu zápasů a mohl reprezentovat naši zemi. Na to jsem pyšný a pořád si toho vážím. I když je to dlouho, nikdy se mi to neztratí.