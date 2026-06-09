Žádný krajan jich nezvládl víc.
„Přitom mé první dojmy po příletu byly všelijaké. Napadlo mě: Tady nevydržím ani minutu! Velký náraz, člověk ničemu nerozumí, nic si nepřečte, blbě jsem si zvykal i na stravu.“
Což je paradox, když vám dnes Kraus zasvěceně líčí: „Čím jsem starší, tím víc jsem si korejskou kuchyni zamiloval. Základ je kimči, k tomu skvělé maso, hovězí i vepřové. Vynikající omáčky, polévky, spoustu rýže, všechno zdravé. I doma rádi chodíme do korejských restaurací.“
Sám jsem zvědavý, jak bude zápas vypadat. I proto, že náš fotbal se mi teď úplně nelíbí.