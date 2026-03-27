Ze dna až k rozhodující penaltě. Kliment: Nechci machrovat, ale tlak jsem necítil

Z 0:2 na 2:2. A v penaltovém rozstřelu další otočka.
„Penalty jsou vabank, ale k nám se přiklonilo štěstí,“ vyprávěl poslední český náhradník. Trenér Miroslav Koubek ho na hřiště vypustil až ve 103. minutě a on se k míči až do konce prodloužení vlastně nedostal.
Jenže v klíčové chvíli důvěru trenéra nezklamal.
„Říkal jsem si, že kdyby hráč přede mnou dal, bylo by to pro mě horší, protože bych to pak mohl všem zkazit. Ale bylo to naopak,“ oddechoval. Gólman Kovář vyrazil dvě penalty za sebou, takže Klimentovi stačilo dát a bylo hotovo: „Měl jsem to nachystané.“
Dvaatřicetiletý útočník píše fascinující příběh.
Je to rok a den, co dal v reprezentaci svůj první gól.
Na takřka prázdném stadionu v portugalském Faru se trefil proti poloprofíkům z Gibraltaru, teď způsobil v pulzujícím Edenu extázi. Po měsících, kdy si sáhl na dno. Těžké zranění, které nikdy neodpustil ostravskému Frydrychovi, mu vzalo vysněný přestup do Slavie. Když se minulý týden objevil v nominaci nového reprezentačního kouče Koubka, bylo to překvapení.
I kvůli jejich nedávným neshodám při společném angažmá v Plzni.
„Myslím, že jsme v pohodě. Žádné usmiřování neproběhlo. Už když jsem jezdil do Plzně na rehabilitace, tak jsme se potkali a popovídali si. Čas věci odplaví. V tomhle je to v pohodě,“ přesvědčoval olomoucký útočník. „Myslím, že moje nominace není o našem vztahu s trenérem Koubkem, ale o mém vztahu k reprezentaci.“
A ten je ryze pozitivní.
Když po zápase s Irskem dostal otázku na složité období, které minulý rok prožíval, zaleskly se mu oči: „Zrovna nedávno jsem dělal asi tříhodinový rozhovor, kde jsme si to všechno zrekapitulovali do detailů. Zajímavý.“
Což vystihuje celou jeho reprezentační story.
Potom, co ho výkony na domácím Euru do 21 let v červnu 2015 vystřelily do Stuttgartu, nastoupil za áčko poprvé už v září 2017 právě proti Německu. Přesto ve čtvrtek proti Irsku nastoupil teprve podesáté, což dělá zhruba jeden reprezentační start ročně.
Na ten poslední jistě dlouho nezapomene.
„Věděli jsme, že Irové mají výborné standardky. Je to silové mužstvo. I Tomáš Chorý, který v těchto věcech vyniká, to měl těžké. Natož my ostatní, kteří nemáme sto kilo,“ zmínil Kliment. „Fakt v tom byli dobří, ale my jsme se semkli a ve druhé půlce jsme začali mnohem lépe než v té první. Taky se nám povedla standardka, trochu šťastný gól. A pak už zápas spěl do penalt.“
V nich šel po Krejčím, Součkovi, Chytilovi, který jako jediný neproměnil, a Schickovi v páté sérii. „Dejchal jsem. Hodně a zhluboka. Vážně jsem si nepřipouštěl tlak, protože jsem věděl, kam budu kopat,“ přesvědčoval. „Nějakým způsobem jsme byli připravení i na gólmana Kellehera.“
Jakým?
„Viděli jsme pár jeho penalt a věděli jsme, že chodí spíš k zemi. Snažil jsem se to cpát nahoru, i když je tam tenká hranice toho, že vám to ujede. Ale povedlo se a dopadlo to dobře,“ oddechl si. U rohového praporku, kam utíkal slavit, pak čekal, než k němu dosprintují spoluhráči.
„Bylo to super. Trochu jiné, než když dáte gól ze hry,“ srovnával. „Tahle chvíle ale určitě nebyla jen moje. Byla to chvíle celého mužstva, slavili jsme společně. A tak to má být.“
Co čekat v úterý od Dánska, s nímž se Češi utkají o postup do Ameriky? „Těžko říct. My hráči jsme se na ně zatím vůbec nepřipravovali,“ přiznal. „Víme ale, že mají výborné hráče, včetně těch z Premier League.“
Bude to další výzva.