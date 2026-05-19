Kliment přijde o mistrovství světa kvůli operaci. Chci být zdravotně v pořádku, řekl

Reprezentační trenér Miroslav Koubek v minulém týdnu oznámil širší nominaci, čítající 54 jmen. Kliment je po plzeňském obránci Václavu Jemelkovi druhým hráčem, který vypadl ze zdravotních důvodů a šampionátu se jistě nezúčastní.
Olomouckému útočníkovi dnes lékaři vyoperovali z levé nohy destičku, která mu zpevňovala kost po vážném zranění z minulé sezony. Kliment vloni v dubnu po zákroku od protihráče utrpěl zlomeninu a na trávníky se vrátil až na konci podzimní části sezony.
|
54 jmen pro fotbalové MS. V předběžné nominaci je i Chorý, Černý šanci nedostal
„Mrzí mě, že se nebudu moct o šampionát porvat. I přesto jsem se rozhodl odmítnout účast na kempu před mistrovstvím. Musel jsem k celé věci přistoupit zodpovědně a přiznat si, že herně ani zdravotně na to nejsem připravený,“ uvedl Kliment.
„Nebylo to snadné rozhodnutí. Ale nakonec jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že bude lepší, když letní přestávku využiju k tomu, abych byl zdravotně co nejlépe nachystaný na začátek přípravy,“ doplnil kapitán Sigmy, který má v reprezentaci na kontě 10 startů a jeden gól. V březnu nechyběl v týmu při úspěšné baráži o šampionát.
Kliment přijde také o víkendový závěrečný zápas prvoligové sezony - odvetu finále play off o umístění proti Karviné. „Rozhodnutí bylo na Honzovi. Nakonec jsme se dohodli, že mu dáme dřívější volno a dopřejeme mu dostatek času, aby se mohl dát zdravotně do pořádku a maximálně se připravit na letní přípravu,“ řekl trenér Sigmy Pavel Hapal.
Reprezentace ve čtvrtek zveřejní jména 29 až 30 hráčů, kteří se o týden později budou hlásit na srazu před mistrovstvím světa. Po přípravném utkání s Kosovem, které český tým odehraje 31. května v Praze na Letné, Koubek oznámí konečnou šestadvacetičlennou nominaci na šampionát. Poté mužstvo odletí do Ameriky a 4. června nastoupí v New Jersey ke generálce, zřejmě proti Guatemale.