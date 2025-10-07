Já a nejstarší debutant? Rekordy mám rád, říká reprezentační nováček Chramosta

Když měl dres národního mužstva na sobě posledně, dal za jedenadvacítku v Andoře pět gólů. Po více než třinácti letech navlékl reprezentační oblečení znovu, byť zatím jen na tréninku. „Nečekal jsem to, příjemné překvapení,“ říká útočníka Jan Chramosta.
V neděli mu bude pětatřicet a pozvánky do českého reprezentačního áčka se dočkal vůbec poprvé. V kádru je nováčkem, nejstarším hráčem a pokud nastoupí, stane se i nejstarším debutantem.

„To je paradox, co?“ pronesl se smíchem. „Největší radost z toho měl Matěj Vydra. Na srazu říkal: Konečně někdo starší než já.“

Co jste měl během ligové přestávky v plánu?
Jelikož mám o víkendu narozeniny a měl jsem mít volno, tak jsem pro kamarády naplánoval akcičku. Snad pochopí, že jsem ji zrušil.

Chramosta se poprvé dočkal reprezentace, z nominace vypadli gólmani Staněk i Jaroš

Místo oslavy vás čekají kvalifikační zápasy o postup na mistrovství světa. Nejdřív doma proti Chorvatsku, pak v neděli na Faerských ostrovech. Líbí?
Komu by se to nezamlouvalo. Je to pecka a taky návod pro ostatní, že po třicítce nic nekončí. Že je pořád šance o reprezentaci zabojovat. A jestli budu nejstarší debutant? Rekordy mám rád.

A radši byste debutoval ještě ve čtyřiatřiceti proti Chorvatsku, nebo na Faerských ostrovech v den, kdy vám bude už pětatřicet?
Na narozeniny by to byla pohádka, ale rád bych byl i za to Chorvatsko. Vždyť před pár dny by mě něco takového ani nenapadlo.

A kdy ano?
Když se nám s Jabloncem dařilo a já dával góly. Do toho jsou někteří kluci zranění, jiní třeba mají horší formu, tak jsem v koutku duše začal doufat.

Jste nejlepší střelec ligy, to prostě zaujmout muselo.
Nikdy jsem tolik gólů v úvodu sezony neměl. Ale hlavně jsem rád, že díky nim má Jablonec spoustu bodů.

Do něj jste se vrátil před třemi lety po ročním hostováním v Bohemians, kde jste podle svých slov dostal zpátky do fotbalu chuť. Věřil byste tenkrát, že se ještě podíváte do reprezentace?
Kdyby mi to tenkrát někdo řekl, odpověděl bych mu, že je to nesmysl. Ale po třicítce mě fotbal zase začal bavit, zápasy si užívám, daří se mi, zdraví drží.

Do kádru jste se dostal až dodatečně. Jaká byla vaše první reakce?
V pondělí mi volal reprezentační manažer Tomáš Hübschman. Když jsem jeho jméno na telefonu viděl, nevěřil jsem, že mi chce říct o nominaci. Myslel jsem si, že se mě jen zeptá, jak se mám. Samozřejmě, že mě to moc potěšilo.

Haškovi chybí stabilní opory. Jak by měla vypadat sestava proti Chorvatsku?

Byl jste někdy v minulosti pozvánce do reprezentace blízko?
Asi v roce 2012, než jsem si vážně poranil koleno. Jindy se to nesešlo. Byl jsem třeba po zranění a trenér řekl, že bude lepší, když zůstanu v klubu a pořádně potrénuju.

Pokud byste si tenkrát zkřížený vaz v koleni nepřetrhl, kolik byste měl dnes startů?
To je hypotetická otázka, ale já si nestěžuju. Moje cesta byla taková, jaká asi měla být. Je to o to sladší, že jsem se dočkal skoro v pětatřiceti.

Ale vypadáte pořád stejně, jako když jste tenkrát nastupoval za jedenadvacítku.
Děkuju. Taky mi nikdo nevěřil, že jsem v áčku nikdy nebyl. Ani spoluhráči na srazu. Divili se, že jsem tady poprvé. Prostě mi to nebylo souzené.

Cítíte teď větší šanci dostat se na hřiště, když kvůli zranění chybí elitní útočník Patrik Schick?
Patrik je geniální fotbalista, nejlepší střelec týmu, ale musíme ho nahradit. Tomáš Chorý i Matěj Vydra jsou ve formě, určitě dokážou soupeře potrápit.

Pro české mužstvo je čtvrteční zápas proti Chorvatům zásadní v tom, že v případě vítězství zůstane ve hře o přímý postup na šampionát. Jak toho lze dosáhnout, když jste v červnu v Osijeku podlehli 1:5?
Tím, že nebudeme opakovat chyby, které jsme udělali. Týmový výkon, to je cesta. Věřím, že Chorvaty zaskočíme.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
