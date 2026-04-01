Jak se zrodila cesta do Mexika: blamáž na Faerech, trapas s fanoušky i zázrak v Praze

První nervák s ovčími ostrovy
Vzpomínáte, jak to celé začalo? Březen 2025. Když faerský chasník Vatnhamar po rohu pár minut před koncem srovnal na 1:1, ztichlým hradeckým stadionem se ozýval ryk faerských novinářů, kteří snad ani nevěřili.
Jen díky střelci Schickovi se Češi hned na úvod kvalifikace nepakovali s ostudou, upachtěnou výhru 2:1 zařídil svým druhým gólem v zápase až v úplném závěru a tehdejší kouč Hašek řekl: „Musíme Patrikovi poděkovat. Ale od toho, aby dával góly, tam je.“
