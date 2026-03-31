Jak Baťa motivoval a za bránou stál velbloud. Devět českých příběhů z MS

Jiří Čihák
David Čermák
,
  16:45
Dvě slavná finále. Dohromady devět účastí. První před dvaadevadesáti lety ve fašistické Itálii, dosud poslední v roce 2006 v Německu, o další se bude bojovat s Dánskem. Osm československých a jeden český příběh z fotbalových světových šampionátů. Znáte všechny?
Část 1/9

1934

Nástup československých fotbalistů při finále mistrovství světa v roce 1934. Kopii stejných dresů - ale už s čísly - anglická FA darovala Čechoslovákům před vzájemným zápasem v Londýně v prosinci 1937. V Československu byly číslované dresy zavedeny až k v roce 1950; povinně pro reprezentaci a dvě nejvyšší mistrovské soutěže.

Hned napoprvé málem se zlatou tečkou. A taky s poblázněným Československem, jež na začátku horkého léta hltalo rozhlasové reportáže geniálního Josefa Laufera, který při přenosech z rozpálených střech stadionů nasazoval i vlastní zdraví. Když se mužstvo okolo šlechetného kapitána Pláničky a střelců Puče s Nejedlým chystalo na finále proti domácí Itálii, na římské poště nestačili odbavovat telegramy a balíčky pro štěstí, jichž z domova chodily stovky, možná tisíce: podkůvky, čtyřlístky nebo zaječí pacičky.

Neznámá hospodyňka dokonce hráčům navařila plnou krabici třešňových knedlíků, z Plzně poslali dva soudky piva a továrník Baťa ze Zlína na poslední chvíli volal na velvyslanectví, že v případě vítězství vyplatí každému hráči 20 tisíc korun jako odměnu.

Bylo to blízko. Ještě deset minut před koncem fotbalisté vedli 1:0, ale tenkrát proti sobě mělo až příliš silného soupeře. A také švédského sudího Eklinda, jenž po povinné návštěvě v lóži diktátora Mussoliniho pochopil, jak se věci mají: Itálie doma přece musí zvítězit! Nakonec to zvládla v prodloužení.



Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

