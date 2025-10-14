Schranz přišel, dal gól a zranil se. Slováci mohou v boji o MS zavařit Čechům

Tolik různých situací během pár vteřin.
Slávistický útočník Ivan Schranz v 70. minutě proti Lucembursku vystřídal Dávida Ďuriše.
Při následné akci a přízemním centru Dávida Hancka dobíhal na zadní tyči a z ostrého úhlu vystřelil. Se štěstím a po odrazu od gólmanova kolene, procpal míč do sítě.
„Pěkná akce. Když do Dávid dával tou svou levačkou před bránu, věděl jsem, že se tam musím dostat a ten centr si najít. Vyšlo to, díky bohu,“ líčil Schranz po utkání slovenským novinářům.
Když po střele setrvačností doběhl za brankovou čáru a zastavil se o reklamní panely, bylo vidět, že něco není v pořádku. Žádná divoká oslava. Jen se objal se spoluhráči, kteří k němu přispěchali. „Při střele jsem ucítil bolest ve stehenním svalu,“ podotkl.
Dál nepokračoval a nechal se vystřídat. „Jsem šťastný za gól i za vítězství.“
Až se ze Slovenska vrátí do Prahy, na Slavii radost mít nebudou. „Pár dní si odpočinu, ale nevypadá to, že by to bylo vážné,“ usoudil.
Přitom už před srazem se zdálo, že se kvůli zranění omluví. Po faulu sparťana Patrika Vydry v ligovém utkání měl pochroumaný kotník. Sice s ním ještě absolvoval dalších 43 minut v derby, ale po zápase odjel na vyšetření do nemocnice.
Jeho stav se zlepšil, po pěti dnech nastoupil v kvalifikačním utkání v Severním Irsku (0:2) v základní sestavě, po hodině hry ho střídal sparťan Lukáš Haraslín. V pondělí v Trnavě proti Lucembursku si role vyměnili, od začátku hrál Haraslín a Schranz přišel do hry až dvacet minut před koncem místo Ďuriše.
„Cítil jsem se dobře,“ říkal. „Škoda, že jsem na hřišti byl tak krátce.“
Slovensko má díky vítězství nad Lucemburskem v kvalifikační skupině stejně bodů jako první Německo, které v září senzačně porazilo.
Když v listopadu zdolá doma Severní Irsko, definitivně si zajistí druhou příčku a tím i účast v baráži. A dál bude ve hře o přímý postup, o který se v závěrečném duelu v Lipsku utká s Německem.
„Naším cílem je postup na mistrovství světa. Po prohře v Severním Irsku jsme potřebovali nad Lucemburskem vyhrát, což se povedlo. Jedeme dál, rozhodne se v listopadu,“ prohlásil Schranz.
Výsledky Slováků se promítají i do boje Čechů. Oba soupeři jsou mezi týmy, které půjdou do březnové baráže, na hranici druhého a třetí výkonnostního koše.
Slováci mají osud Čechů ve svých rukách. Když v listopadu z posledních dvou zápasů získají čtyři body, v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA, který o rozřazení do košů rozhoduje, přeskočí Čechy a budou jistě v druhém koši. To by znamenalo výhodu domácího prostředí v semifinále baráže.
Čechy ještě ohrožují Rumuni. Pokud zvítězí v Bosně a doma nad San Marinem, i oni se dostanou před český tým. Ten by se pak propadl do třetího koše a semifinále baráže hrál venku.
Češi v listopadu hostí v přípravě San Marino a poté zakončí kvalifikaci proti Gibraltaru. Ani dvě vítězství jim nezaručí, že se udrží v druhém koši, pokud budou úspěšní Slováci či Rumuni.