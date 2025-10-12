Hašek: Na umělku se nesmíme vymlouvat. Že jsem tu dal gól? Díky za připomenutí

David Čermák
  7:46
Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech - Vybavil si, že na Faerských ostrovech před dvaatřiceti lety v národním dresu nastoupil. Ale že se hned ve čtvrté minutě prosadil? A ještě hlavou, což při jeho vzrůstu byla rarita? Na to už si Ivan Hašek, kouč fotbalové reprezentace, nevzpomněl. Když mu trefu jeden z novinářů-pamětníků připomněl, jen se pousmál: „Na zápas na Faerách se zapomenout nedá, ale gól? Nepamatuju si. Díky za připomenutí!“
Trenér národního týmu Ivan Hašek na tiskové konferenci.

Trenér národního týmu Ivan Hašek na tiskové konferenci. | foto: Chaloupka MiroslavČTK

Čeští fotbalisté na předzápasovém tréninku na Faerských ostrovech.
Pohled na tribuny stadion Tórsvöllur na Faerských ostrovech.
Pohled na stadion Tórsvöllur, kde hraje faerská fotbalová reprezentace.
Typické domečky s travnatou střechou v centru faerského Tórshavnu.
5 fotografií

Mnohem víc Haška zajímá současnost. Z nedělní kvalifikační bitvy v Tórshavnu sice jeho týmu stačí k jistotě druhého místa ve skupině bod, ale s tím by český trenér spokojený nebyl.

„Faeřané jsou na vlně, čtrnáct zápasů neprohráli o víc než o gól, v kvalifikaci o mistrovství světa poprvé v historii vyhráli dvakrát za sebou, Černé Hoře dali čtyři góly, věří si. Ale já zase věřím, že když podáme stoprocentní výkon, vyhrajeme.“

Soupeři v ulicích, divočina i vítr dvacetkrát jinak. Jak vypadá faerská fotbalová mise?

Proti Chorvatsku jste favoritem nebyli, na Faerských ostrovech rozhodně ano. Vypozoroval jste, jestli tahle role týmu sedí?
Pozorovat můžete cokoli, ale realita je pak často jiná. Zajímá mě jediná věc: abychom vyhráli a na hřišti pro to udělali maximum. Jen vím, že to bude velmi náročný zápas a výkon na devadesát procent nebude stačit. I maličké podcenění a trocha prostoru znamená nebezpečí. Musíme si dávat na zbytečné chyby bacha.

Hrát se bude na umělé trávě. Přihlížíte k tomu při skládání sestavy?
Umělka je specifické hřiště, ale my se nesmíme na nic vymlouvat. Je to pro oba týmy stejné. Na hlavním stadionu jsme v pátek netrénovali, pustili nás jen na vedlejší hřiště, ale určitě si na posledním tréninku zkusíme přihrávkové cvičení, abychom si vyzkoušeli odskok balonu. Musíme se tomu přizpůsobit a vyhrát, svádět to na terén by nebylo správné.

Čeští fotbalisté na předzápasovém tréninku na Faerských ostrovech.
Pohled na tribuny stadion Tórsvöllur na Faerských ostrovech.

A ta sestava?
Uvidíme. Někteří hráči mohou mít na umělce i zdravotní problém, únava může být cítit, teprve se rozhodneme. Hrubou představu máme už teď, ale doladíme ji podle zdravotního stavu.

Teď máte všechny hráče k dispozici?
Ti, kteří hráli víc než poločas proti Chorvatsku, měli v pátek jen regenerační trénink, ani nebyli na hřišti. Takže teprve zvážíme, v jakém budou stavu. Věřím, že všichni budou schopní nastoupit, jen David Zima zůstal kvůli zdravotním problémům v Česku.

Jak jste připravení na standardky, z nichž Faeřané hrozí?
Souhlasím, že je to jedna z jejich nejsilnějších zbraní. Používají rozestavení 5-4-1, jsou konsolidovaní, špatně se do jejich obrany dostává. Spoléhají na protiútoky a na standardky, které zahrávají hodně nebezpečně. Většinou nastřelí šikovně balon do vápna, aby ho někdo tečoval, dost využívají i dlouhé auty. Mají tři vysoké a silné stopery, jeden z nich, Vatnhamar, má skoro nejvíc zakončení v celé kvalifikaci. Musíme se vyvarovat zbytečných faulů, aby standardek neměli moc.




