Hašek: Ostuda? Můžete to napsat, ale hráči se na nic nevyprdli. Zodpovědnost nesu já

David Čermák
  22:40
Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech - Mluvil dlouho, v klidu, rozvážně, bez emocí. Čtrnáct minut odpovídal na otázky, které se točily kolem šokujícího výsledku fotbalové kvalifikace o mistrovství světa. Reprezentační kouč Ivan Hašek po porážce 1:2 na Faerských ostrovech poprvé uznal, že se cítí ohrožený.

Ivan Hašek, kouč fotbalové reprezentace | foto:  Michal Sváček, MAFRA

„Já o tom nerozhoduju a mrzelo by mě, kdybych nebyl u baráže, kterou si kluci vybojovali. Ale je to možné,“ připustil. „Jako trenér za výsledek nesu největší zodpovědnost. Nejsem první, kdo tady prohrál, je to škoda, ale tyhle zápasy se musí uhrát bez chyb, což se nám nepovedlo.“

Nechystáte se rezignovat sám?
Nemyslím, že bych měl utíkat. Tým má jeden cíl, to je postup na mistrovství světa. Jestli to bude z baráže, nebo jinak, to je vlastně jedno. Ale tenhle zápas se nám nepovedl.

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Jak je to možné? Čím si výsledek vysvětlujete?
Zápasy tady jsou jako přes kopírák. Čekali jsme tenhle způsob hry, čekali jsme ale taky od nás víc osobní odvahy, proběhů. Po prvním gólu jsme se vrátili do zápasu, ale pak zase uděláme řetězec chyb... Výsledek ani hra nebyly dobré.

Horší večer jste asi jako trenér národního týmu nezažil, ne?
Není dobrý. Jeden dva takové už byly, pět gólů od Chorvatů bylo taky špatně, v Gruzii se nám to vůbec nepovedlo. Ano, je to nepříjemné.

Souhlasíte, že prohrát na Faerských ostrovech je ostuda?
Nevím, jestli jste viděli zápasy, které tady hráli s jinými soupeři. Já je viděl všechny a vím, že tu i ostatní mají velké problémy. Někteří to zvládli, my ne, i když jsme je přestříleli. Ostuda? Je to fotbal. Porazíte silného, prohrajete se slabším. Faeřané jsou v euforii, daří se jim, my jsme udělali chyby. Že je to ostuda, to můžete napsat, ale nemyslím si, že by tam kluci nebojovali, že bychom něco vypustili. Vůbec ne. Já neviděl, že by se někdo na něco vyprdl. Ano, chybělo víc proběhů, nedostávali jsme se do šancí. Měli jsme se s tím vypořádat líp, samozřejmě.

Z tribuny výkon vypadal dost chaoticky. Chyběla jistota, větší přehled.
Souhlasím. Jejich vysocí obránci nám odvraceli centry, to je jejich doména. My přitom chtěli hrát po zemi, poslat zpětnou přihrávku na penaltu, na vápno... Bohužel jsem se k tomu nedostali. V útočné fázi jsme nebyli tak nebezpeční, jak bychom si představovali.

Nevidíte ve výkonech i vyjádřeních kus alibismu? Nechce to víc sebevědomí?
Nemyslím si, že bychom neměli sebevědomí. Chtěli jsme přehrát i Chorvaty, chceme vždycky vyhrát. Nepovedlo se, je to sport. Kdybychom tady Faeřany otevřeli prvním gólem, bylo by to třeba jiné. Takhle byli celý zápas na koni.

Nepřijde vám, že by hráči měli být k sobě víc kritičtí? I v pozápasových rozhovorech?
Já jsem nikoho z nich neslyšel říct, že by odehrál dobrý zápas. Myslím, že mají dost sebekritiky. Když je vidím, chudáky kluky, jak sedí v kabině, všechny to mrzí.

ZNÁMKY: Jak byste hodnotili výkon českých fotbalistů na Faerských ostrovech?

Jak jste viděl situaci před druhým gólem Faeřanů, který rozhodl?
Řetězec chyb. Gól padl po našem autu, byli jsme v držení míče. To je chyba, která by se neměla stávat. Musíme si to rozebrat.

Zaslouží si tenhle tým vůbec postoupit na mistrovství světa? Vzhledem k výkonům, které podává?
Každý zápas je jiný. Chorvatům jsme se datově vyrovnali ve všech směrech, běžecky jsme je předčili. Můžeme se měřit i s těmi nejsilnějšími, ale tady se nám to nepovedlo a propadli jsme, to říkám na rovinu. Ale ukazatel směrem k mistrovství světa to není. Ať tam jede ten, který postoupí z baráže.

