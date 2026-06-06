Od konce února, kdy zahájily USA a Izrael na islámskou republiku útoky, ale byla jeho účast na turnaji nejistá. Podle agentury Reuters se stane poprvé v historii mistrovství světa, že pořadatelská země bude hostit tým, s jehož zemí je válce.
Aby Írán minimalizoval svou přítomnost v USA, povolila světová federace FIFA v května Íránu vyměnit původně určenou základnu v americkém Tucsonu za mexickou Tijuanu. Odtud budou fotbalisté létat k zápasům skupiny G proti Novému Zélandu a Belgii do Los Angeles a k závěrečnému duelu proti Egyptu do Seattlu.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v úterý uvedl, že Washington nepustí do země funkcionáře či členy realizačního štábu s vazbami na íránské revoluční gardy, které USA a další spolupořadatel MS Kanada považují za teroristickou organizaci. To se může týkat i prezidenta íránského svazu Mehdiho Tádže, jenž je bývalým velitelem gard. Kvůli tomu se nesměl v prosinci účastnit losování turnaje ve Washingtonu a letos v dubnu nebyl vpuštěn do Kanady na kongres FIFA.