Íránští fotbalisté nastoupili s fotkami dětských obětí válečného konfliktu

Zápas v Turecku, který asijský celek vyhrál suverénně 5:0, osobně sledoval prezident mezinárodní federace FIFA Gianni Infantino, jenž navzdory situaci na Blízkém východě napevno počítá s účastí Íránu na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku.
„Írán na mistrovství světa bude,“ řekl Infantino agentuře AFP v poločase přípravného zápasu. „Proto jsme tady. A jsme nadšení, protože mají velmi, velmi silný tým,“ dodal.
Školní batůžky a černé pásky. Íránci připomněli oběti útoku na dívčí školu
„Fotbal spojuje a i za těch nejtěžších podmínek dává naději. FIFA bude (íránský) tým nadále podporovat, aby vytvořila co nejlepší podmínky pro jeho přípravu na mistrovství světa,“ uvedl Infantino později na instagramu, na kterém zveřejnil i fotografie ze setkání s hráči a funkcionáři.
Íránští fotbalisté už před pátečním duelem s Nigérií (1:2) v Beleku připomněli oběti útoku na dívčí školu v úvodní den války na Blízkém východě, při níž podle íránských médií v důsledku úderu zemřelo nejméně 168 dětí a desítka učitelů. Na nástup si tehdy přinesli školní batůžky.
Írán má v červnu na mistrovství světa odehrát všechny tři zápasy ve skupině - s Novým Zélandem, Belgií a Egyptem - v USA. Národní svaz jednal s FIFA o přesunutí duelů do Mexika, federace ale změny v rozpisu turnaje neplánuje. A podle nedávných vyjádření Infantina neexistuje navzdory složité bezpečnostní situaci jiná varianta, než že se Írán turnaje zúčastní. „Zápasy Íránu se budou hrát tam, kde se hrát mají, tak, jak o tom rozhodl los,“ zopakoval v úterý v Turecku švýcarský funkcionář.