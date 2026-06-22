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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Utlačování jako motivace. Íránci bojují i za mučedníky, soupeřům se vybavili Ukrajinci

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  14:27
Fanoušci Íránu před zápasem s Novým Zélandem.

Fanoušci Íránu před zápasem s Novým Zélandem. | foto: Reuters

Belgičan Nathan Ngoy dostává červenou kartu v duelu s Íránem.
Belgičan Nathan Ngoy dostává červenou kartu v duelu s Íránem.
Íránský brankář Alírezá Baíranvánd zasahuje v zápase s Belgií.
Íránský brankář Alírezá Baíranvánd zasahuje v zápase s Belgií.
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Už před turnajem se kolem tohoto tématu našlapovalo po špičkách. Ani zdaleka nešlo o čistě fotbalovou záležitost, obrovskou měrou se do něj vmísila politika. A jak popisují Íránci, tak to zůstalo i během mistrovství světa. „Dokonce jsme museli ukončit trénink už v jeho polovině,“ povzdechl si reprezentační trenér Amír Ghálenoeí.

Stěžuje si na organizaci, nevyhovující podmínky, trochu i na nečinnost. Doufal, že nic z toho nebude na tak prestižní akci nutné, ale trochu se obával, že něco podobného může nastat.

Vždyť ještě před začátkem turnaje si mohl na sociálních sítích přečíst vzkaz od amerického prezidenta Donalda Trumpa: „Jsou u nás vítáni, ale domnívám se, že pro jejich vlastní bezpeční není vhodné, aby na mistrovství byli.“

Írán se na něj kvalifikoval sice jako jeden z prvních týmů, ovšem od konce února, kdy zahájily USA a Izrael na islámskou republiku útoky, byla jeho účast na prestižní akci nejistá. A i když mezi účastníky zůstal, z americké strany přišly různé restrikce.

Fanoušci Íránu s vlajkami z doby před revolucí během utkání na mistrovství světa proti Novému Zélandu.

„Nelze popřít, že naše situace není stejná jako u všech ostatních. Jiné týmy se mohly soustředit na přípravu, zatímco my jsme museli strávit spoustu času jen dojížděním,“ říkal třeba záložník Saíd Ezatolláhí.

Íránci například museli změnit umístění své základny. Z původního amerického Tucsonu se stěhovali do mexické Tijuany.

Do Los Angeles, kde odehráli dva dosavadní zápasy, v nichž vybojovali velmi cenné remízy s Novým Zélandem (2:2) a především Belgií (0:0), mohli cestovat na duel s evropským celkem až necelých 16 hodin před výkopem, místo preferovaných 24 hodin, a ihned po jeho skončení museli město opět opustit.

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„Abychom všechno stíhali, museli jsme trénink v jeho polovině ukončit. Tato omezení nám situaci velmi komplikují,“ pravil Ghálenoeí.

Svůj výběr označil za ten nejutlačovanější. Právě z důvodů uvedených výše, které nadále přetrvávají. K tomu přičtěte ještě mnohá zadržení po příletu nebo přejezdech, hned jedenácti členům byl odepřen přístup do země.

Íránci na něm hrají bez prezidenta svazu, několika členů mediálního týmu, stopku dostali i někteří z toho realizačního.

Trenér íránské reprezentace Amír Ghal’enújí po zápase s Novým Zélandem.

Ghálenoeí vyzval představitele ostatních týmů, aby se Íránců zastali. „Ptal jsem se trenérů všech 47 celků, nikdo z nich mi neodpověděl. Jsem si jistý, že mají spoustu práce s přípravou na zápasy a my ani neočekávali, že by na nás nějak reagovali. Avšak kdybych viděl, jak někdo zachází takto s jiným týmem, ozval bych se,“ tvrdil.

Ač to tak může trochu působit, ostatním reprezentacím na mistrovství světa nic nevyčítá. Výhrady chce směřovat na ty, kteří se o všelijaká nařízení postarali.

Na to konto naopak pochválil Mezinárodní federaci fotbalových asociací (FIFA), konkrétně pak jejího prezidenta Gianniho Infantina, že se několikrát snažil americké restrikce uvalené na Írán řešit, měnit nebo alespoň mírnit, byť neúspěšně.

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„Ovlivňuje to naši psychiku. Třeba já se jako hlavní trenér chci soustředit na taktické záležitosti. Děkuju FIFA za snahu, ale doufám, že se to nebude opakovat na dalších šampionátech,“ dodával ještě Ghálenoeí.

Navzdory všem komplikacím zatím mohou být Íránci po fotbalové stránce spokojení. Po dvou remízách mají postup ze skupiny stále ve svých rukách. Remíza s Egyptem by jim zajistila nadějné třetí místo ve skupině, tři nasbírané body by mohly pro průnik do vyřazovací fáze stačit. Pokud Afričany v posledním zápase skupiny porazí, postoupí nejhůře ze druhého místa.

Snad i všechny uvedené těžkosti mohly zatím využít jako extra motivaci. Stejně jako přízeň fanoušků, kteří v Los Angeles podporovali Íránce v hojném počtu.

Íránští fotbalisté děkují fanouškům po remíze s Novým Zélandem.

„Jsem velmi rád, že za námi národ stojí. Hrajeme za íránské mučedníky. I kdybychom utratili miliardy dolarů, nedokázali bychom pro náš lid dosáhnout spravedlnosti. Přesto však doufám, že dosáhneme míru a že se takové chování na mistrovství světa nestane běžnou praxí,“ řekl Ghálenoeí.

Snad i proto po utkání s Belgií nechala reprezentace v kabině na SoFi Stadium ručně psaný vzkaz, v němž poděkovala městu za jeho pohostinnost. „Přijeli jsme s hrdostí, soutěžili se ctí a odjíždíme důstojně,“ stálo mimo jiné na papíře. Íránci zakončili text výzvou k míru, respektu a přátelství mezi všemi národy.

Poslední duel odehrají v Seattlu, kam už budou moct odcestovat dva dny před jeho konáním, jak si marně přáli také v Los Angeles. Proti Egyptu budou opět stavět na tuhé defenzivě, na níž v neděli nedokázala vyzrát ani silnější Belgie.

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Třeba obránce Thomas Meunier před zápasem hlásil: „Obvykle nemícháme fotbal s politikou, ale oddělit je je těžké. Toto náročné období by mělo Íránce motivovat k lepším výkonům. Poznali jsme to už v Lize národů proti Ukrajincům, měli obrovskou energii, bojovali za svůj národ a chtěli, aby na ně mohli být lidé v zemi hrdí.“

„Dokážu si představit, že někteří íránští fotbalisté mají rodiny, které válka a bombardování přímo zasáhly. Když je člověk vlastenec, v takové situaci cítí ještě silnější odpovědnost vůči své zemi. Soucítíme s nimi,“ dodával.

Íránci na hřišti skutečně bojují. A zatím úspěšně. Navzdory mnohým nefotbalovým překážkám.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina F

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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