Ministr USA se radoval, že Íránci vypadli z MS. A možná si i zatančil. Nepřítel nechápe

„Mise splněna, pane Mulline. Dosáhl jste ale i něčeho jiného: Dokázali jste světu, že nejste schopni hostit mezinárodní turnaj. Vaše chování bylo ukázkovým příkladem toho, jak promarnit důstojnost, která s rolí hostitele souvisí,“ napsal Arakčí na síti X.
Zopakoval tak názor, který už dříve zazněl od zástupců íránského fotbalového svazu. Reagovali tak na Mullinův komentář po vyřazení reprezentace už po skupinové fázi. „Jsem prostě rád, že skončili a že se už nevrátí,“ prohlásil americký ministr vnitřní bezpečnosti. Dodal, že měl velkou radost, když Íráncům zrušili víza. „A možná jsem si i zazpíval jednu nebo dvě písně, nebo si i trochu zatančil veselý tanec,“ dodal.
Írán si na přístup amerických pořadatelů stěžoval už před startem turnaje. Ačkoliv se na MS v Severní Americe kvalifikoval jako jeden z prvních, od konce února, kdy zahájily USA a Izrael na islámskou republiku útoky, ale byla jeho účast na šampionátu nejistá. Nakonec na něm zůstal, jen původně určenou základnu v americkém Tucsonu vyměnil kvůli problémům s vízy za mexickou Tijuanu.
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Kvůli omezením vstupu musel tým cestovat do USA na každé utkání a ve Spojených státech směl zůstat jen krátce před a po zápasech. Hráči a funkcionáři si na neustálé přelety opakovaně stěžovali a už během turnaje hovořili o jasné diskriminaci.
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Írán ve všech třech utkáních na šampionátu s Belgií, Egyptem i Novým Zélandem remizoval a obsadil ve skupině třetí místo. Na první postup do vyřazovací fáze ale těsně nedosáhl.